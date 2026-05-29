Ереван не продаст свои абрикосы ни в Баку, ни в Анкару: чем обернутся ограничения на поставки фруктов и овощей из Армении в Россию

Экономика Армении страдает в связи с ограничениями на экспорт продукции агропрома уже сегодня Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Ограничения на ввоз ряда товаров из Армении не скажутся негативно на российских рынках, поскольку Россия закрывает потребности в них своими силами, - об этом заявил глава Минэкономразвития России Максим Решетников. В Ереване внешне никакого беспокойства по поводу последних ограничений не показывают.

На Радио «Комсомольская правда» обсудили тему с экономистом, директором Института нового общества, автором ТГ-канала «Политэкономия — Колташов» Василием Колташовым.

- На что похоже развитие наших отношений с Арменией?

- Это во многом напоминает развитие отношений с Грузией в определенный момент истории 21 века. Когда другая закавказская республика начала с Россией ссориться - и взаимная торговля в какой-то момент практически прекратилась. Если нужны прецеденты — они тут.

- ЕС обещает помочь Еревану деньгами, и Штаты обещают...

- Что касается денег, которые Запад даст Армении — то здесь надо сказать, что Запад, действительно, был в последние годы чрезвычайно щедр к армянской верхушке. Конкретно к тем, кто западные интересы обслуживал. Это касалось и деятельности крупнейшего посольства США в Армении, которое многим в Ереване давало работу. Это касается и НКО западных, которые вливали огромные деньги в эту республику.

- Их цель была очевидна?

- Им очень нужно было оторвать эту южную страну от Москвы. Для этого не жалели ничего. В итоге был совершен «цветной переворот», когда Пашинян был приведен к власти.

- Но его ведь потом успешно переизбирали — так что он в себе и в своем электорате был уверен?

- Пашинян рассчитывал на то, что Россия ничего резкого не будет предпринимать к союзнику по ЕАЭС. Что он может позволить себе сделать несколько выпадов откровенно, радикально антироссийских — и это никак не отразится на торговле Москвы и Еревана.

- Но тут он долготерепение Москвы переоценил?

- Да, тут все как раз отражается. При чем это уже коснется не только и не столько верхушки Армении. Это коснется большого количества людей, которые работают на производствах, заняты в сельском хозяйстве. Первый сигнал — ограниченения по цветам, затем - по фруктам и минералке. Сейчас пойдет вся плодо-овощная продукция без исключения. Это что означает — удар по сельским районам Армении. Не по нам — мы замену найдем.

- А куда им девать свои фрукты-овощи, воды-коньяки, кроме как в Россию?

- Вот вопрос! В Турцию что ли? Может, это интересует Азербайджан? Ответ — отрицательный. Ну, Грузия может попытаться контрабандой армянские фрукты под видом своей продукции направлять в Россию. Но большой вопрос — насколько это реалистичный сценарий, и зачем это нужно соседней стране?

- Какие выводы?

- Экономика Армении страдает в связи с ограничениями на экспорт продукции агропрома уже сегодня. Но это не приводит автоматически к каким-то изменениям, подвижкам в самой республике здесь и сейчас. Но наступит завтра — и оно будет не лучшим. И общество должно показать свой настрой на практике. Хотя бы в виде голосования на выборах, которые будут 7 июня - отказав в доверии Пашиняну и его партии.

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