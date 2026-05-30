Фото: Geely

- Была ж уже такая! – удивился старший ребенок, внимательно присмотревшись к машине.

- Такая – да не такая. Была «электричка». А это – гибрид! – я многозначительно поднял вверх палец.

- Правда? И какая разница?

Девочки… Что с них взять?

Чисто электрический Geely EX5 мы и правда уже изучали. Что сказать? Приглянулся! Не столько внешне, сколько набором опций, просторным салоном, отменной динамикой, а – главное! – ценой. При сопоставимых размерах с главным хитом марки – Geely Monjaro – EX5 оказался дешевле. Вышел на рынок России со стартовой стоимостью в 3,75 млн рублей (сейчас – 3,82 млн). Предложение не прошло незамеченным – новинка набрала популярность. И по итогам первого квартала наступившего года поднялась на второе место по продажам электромобилей! Догнать не получилось лишь более бюджетный Evolute i-Joy. Все остальные конкуренты – от Zeekr до Xiaomi, не говоря уже об Ora и Avatr – остались позади. При том, что эти бренды давно примелькались на рынке. А вот к электрическим Geely народ еще не факт, что был готов!

Тут, правда, важно не смотреть на абсолютные цифры. Поскольку это самое второе место обеспечил такой показатель, как… 205 реализованных машин. Да-да, двести пять. За целых три месяца. Ну что поделать – такой вот у нас рынок «электричек»…

Все же массовым спросом электромобили не пользуются. Кого-то пугает цена. Кого-то – малая автономность, нехватка зарядных станций вдали от больших городов, необходимость подолгу на них стоять и т.д. и т.п. Все это – при неочевидной экономии на «топливе». Да, киловатты дешевле бензина, но не настолько, насколько дороже машины сопоставимого класса. Так что отбивать «переплату» на такой экономии можно годами. И не факт, что получится.

Но раз сама машинка понравилась, то почему не предложить россиянам такой же гибрид? Что в Geely и сделали, выкатив на суд публики модель EX5 EM-i.

Именно на нее смотрел мой старший ребенок.

ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕЦЫ

Это лишь кажется, что они похожи. Но стоит проявить внимательность, и отличия – налицо! В первую очередь, собственно – на лице.

Гибридная версия EX5 несильно отличается от чисто электрической. Но, если присмотреться, разница все же есть. Фото: Geely.

У гибрида чуть другая оптика. Добавилась «перемычка» между фарами головного света, сами фары расположены поцентрее. Изменилась форма переднего бампера и архитектура светотехники. Если электрический EX5 выглядел простовато – будто дизайнер поскупился на детали и стер ластиком на эскизе любые штрихи, которые могли придать ему более выразительный облик, то в случае с EX5 EM-i он все вернул обратно. В машине чуть больше стиля, больше агрессии!

Есть и другие нюансы. Лючок с разъемом («розеткой») для подзарядки переехал с переднего правого на переднее заднее крыло (люк бензобака расположен слева). Выдвижные ручки дверей сменились обычными, под естественный хват (но это общая тенденция всего автопрома – в угоду лучшей безопасности). Задний номерной знак теперь расположен на крышке багажника, а не на бампере, да и сама пятая дверь чуть изменила форму. В общем, детали – из разряда «найди 10 отличий». Тем не менее, они есть. И при этом – работают!

Гибрид внешне понравился больше

Ручки под «естественный хват» - одно из главный отличий EX5 EM-i от обычного EX5. Как и лючок бензобака, само собой. Фото: Geely.

В салоне – тоже нововведения. Да, верхняя часть – точно такая же. Те же два экрана мультимедиа. Один маленький – за рулем (такой же специфической 6-угольной формы). Другой – центральный, роскошный дисплей на 15,4 дюйма (стандартный размер ноутбука). Те же «грибки» колонок акустики Flyme Sound (звук – чудесный).

Интерьер гибрида Geely радует минимализмом, который «поженили» с функциональностью. Ряд спорных решений, присущих «электрическому» EX5, тут исправили. Фото: Geely.

Но центральный тоннель – изменился. Площадки для смартфонов с беспроводной зарядкой переехали выше. Блок подстаканников – соответственно, вниз. Плюс он ужался в размерах и «потерял» в дороге крышку (которая, между нами, не особенно и нужна). Добавились кнопки управления микроклиматом и режимом движения.

И вы знаете – так удобнее!

И смотреть на смартфон, работающий навигатором (увы, но Geely с упорством, достойным лучшего применения, игнорирует Android Auto, устанавливая на всех моделях только Apple CarPlay). И копаться в настройках машины.

Полезное пространство центрального тоннеля организовано значительно лучше, чем у EX5. Фото: Geely.

Но вот оттоманки на кресле переднего пассажира EM-i лишился. Чем, кстати, ребенка расстроил. Сами сидения остались прежними – удобными, чуть вальяжными, с солидным набором регулировок. Правда, задний диван тут вмонтирован «намертво» - даже угол наклона спинки изменить не получится. Но пространства все также в избытке, кармашков-подстаканников хватает, слотов для подзарядки гаджетов – тем более.

И главный сюрприз – гибрид по факту оказался больше! На 125 мм в длину, на 15 мм – в высоту, и даже колесная база раздалась на 5 мм. Пусть визуально это не заметить. Но, например, багажник чуть прибавил в объеме – до 528 л.

Багажник впечатляет простором – особенно, если сложить сиденья. Правда, ровного пола все равно не получится, но и без этого перевезти крупногабаритный скарб проблем не составит.

Багажник впечатляет простором – особенно, если сложить сиденья. Правда, ровного пола все равно не получится, но и без этого перевезти крупногабаритный скарб проблем не составит. Фото: Geely.

ТРИ МОТОРА – В ОДНОМ

Еще больше различий – в начинке. Что понятно. Платформа у машин, конечно, общая – все та же модульная GEA. Но, как положено гибриду, здесь есть ДВС. Пусть скромный, 1,5-литровый атмосферник на 99 «лошадей», но нужно ли больше, когда его главная функция – подзаряжать батарею?

С другой стороны, генератором ДВС не назвать. Да, у него есть связь с колесами. Так что гибрид здесь не последовательный, а последовательно-параллельный: в отдельных режимах крутящий момент могут одновременно передавать и бензиновый двигатель, и электрические. Их тут два, суммарной мощностью 218 л.с. Батарея – емкостью 18,4 кВт.ч. В общем, «электрическая начинка» - такая же, как на EX5.

Но в весе машина прибавила – и за счет больших размеров, и за счет ДВС, и за счет бензобака. Логично, что динамика – чуть хуже. Взрывных стартов и ураганных разгонов ждать уже не приходится. Но тихоходом гибрид Geely тоже не назвать. По паспорту заявлено – 8,1 с до «сотни». По ощущениям – так примерно есть. Даже на влажном асфальте автомобиль ускоряется бодро, провоцируя ревность и зависть у большинства соседей по потоку. Причем подхват идет во всех режимах движения, а не только в начале. Что существенно облегчает обгоны на трассе и в целом радует водителя. Не суперкар, конечно. Но и близко не «валенок». Свой стремительный силуэт оправдает сполна.

В плане динамики «гибрид» Geely, конечно, уступает электромобилям. Но держится на уровне с бензиновыми аналогами. Фото: Geely.

С плавностью хода и шумоизоляцией – тоже порядок

Один нюанс – в режиме Power (когда ДВС отдает силы движению автомобиля, а не работает исключительно на заряд) батарея «пустеет». И «пустеет» стремительно! В ноль ее высадить не получится – при падении уровня ниже 20% умная электроника переведет электромоторы в «резерв». Но, соответственно, обрушится совокупная мощность – и почти двухтонный кроссовер останется один на один со скромными 99 «лошадями». Тут уж точно погонять не получится! Да и внимательно следить за расходом бензина придется - он существенно возрастет.

Но гибрид тем и радует, что он – автономен. Искать зарядку – необязательно, спасет любая АЗС. А с полными баками и батареей можно проехать 800-900 км. Не рекорд, но вполне впечатляюще! Если же не гонять, не использовать режим Power, а довериться электронике и системам рекуперации (один из двух электромоторов отвечает как раз за «поддержание сил» в батарее), то расход топлива легко удержать на уровне 6 л/100 км.

Жаль только, что привод – передний. И с нешипованными зимними шинами я сполна настрадался в классических апрельских снегопадах. Когда кроссовер всем двором приходилось сначала запихивать в пустой слот на парковке. А потом всем двором и выпихивать. Отключение системы ESP помогало несильно. К штурму сугробов EM-i не готов. С учетом клиренса в 172 мм – и к бездорожью тоже. По крайней мере, более серьезному, чем слегка размытая грунтовка.

Но кто покупает гибрид, чтобы «чесать» сквозь поля на рыбалку?

РЕЗЮМЕ

Удивительное – рядом. Прибавив в размерах, получив более выразительный внешний вид и более удобный салон, а также все «плюшки» гибрида в виде отсутствия «привязки» к зарядным станциям, EM-i оказался дешевле простого EX5! Даже при сопоставимом наборе опций, цены стартуют с отметки в 3,5 млн рублей. Это чуть дороже, чем за Geely Atlas, но доступнее, чем Okavango, уже не говоря про Monjaro. А за чисто электрический EX5 придется доплатить 400 тысяч рублей.

Задний диван радует простором, а панорамная крыша добавляет ощущения пространства. Фото: Geely.

Да, машина потеряла в динамике. Не разжилась «повышенной проходимостью». И сохранила ряд недостатков, откровенно подбешивавших в стандартном «е-икс пятом». Например – необходимость принудительно отключать ассистентов перед каждым началом движения. Функции слежения за разметкой и дорожными знаками активируются автоматически, стоит перевести рычаг КПП в положение Drive после «паркинга». А как у нас расставлены знаки и что творится с разметкой, особенно по весне – всем прекрасно известно. Истошный писк системы, сигнализирующей о превышении скорости (даже там, где ее по факту и нет), способен вызвать мигрень. А битва с рулем, который «автоматика» порой вырывает из рук, считая, что мы едем не в пределах своей полосы (за разделительную линию она может принять, например, полоску снега) и вовсе пугает. Отключать же назойливых помощников в процессе езды, вслепую тапая по экрану мультимедиа – то еще «удовольствие».

Даже слегка обидно, что очевидную проблему до сих пор не решили простой перепрошивкой ПО.

Впрочем, надеемся, решат. Вот другая проблема – отсутствие льгот для гибридов, которые положены электромобилям (бесплатная парковка в отдельных городах, отсутствие транспортного налога и т.д. и т.п.) – уже вне компетенции Geely. Это вопрос к нашим законотворцам. Которые все не могут решить – то ли они за экологию и электрификацию транспорта. То ли – за сборы и пошлины с каждой конкретной машины.

Но в любом случае, за свои деньги гибрид от Geely – отличный вариант. У которого почти нет конкурентов. Разве что Evolute i-Space, который даже на миллион дешевле (если рассматривать моноприводную версию). Но здесь работает государственная субсидия за покупку машины российского производства, и только если брать ее в кредит. А из китайских аналогов и по сопоставимой стоимости соперничать с EM-i просто некому.

Фото: Geely

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ GEELY EX5 EM-i

Плюсы

+ просторный салон, вместительный багажник

+ автономность от ЭЗС

+ улучшенная эргономика интерьера по сравнению с электрической версией

+ достойные динамика и управляемость

Минусы

- ряд минусов в работе мультимедиа

- скромные внедорожные качества даже для городского кроссовера

- недостатки в работе активных вспомогательных систем

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ GEELY EX5 EM-i

Длина/ширина/высота 4740/1905/1685 мм

Колесная база 2755 мм

Масса 1805 кг

Тип ДВС бензиновый, 4-цилиндровый

Объем ДВС 1,5 л

Мощность ДВС 99 л.с.

Крутящий момент ДВС 125 Нм

Мощность электродвигателя 160 л.с.

Крутящий момент электродвигателя 262 Нм

Разгон 0-100 км/ч 8,1 с

Расход топлива (смешанный цикл) 6,2 л на 100 км

Привод передний

Цена от 3 419 990 рублей

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