Молодая девушка выходила из квартиры, но вдруг к ней подбежал человек, закрыл ее и устроил настоящие пытки

Анастасия выжила, но ей предстоит долгое и сложное лечение. Фото: КП-Петербург

В Санкт-Петербурге вечером 23 мая 27-летняя Анастасия стала жертвой жуткого нападения со стороны бывшего – Сергея. Мужчина, вооруженный ножом, газовым и сигнальным пистолетом, да еще и с банкой азотной кислоты ворвался в ее съемную квартиру. Мотивом стала ревность. Ранее девушка ушла от него к другому, и Сергей воспринял это как личное предательство и измену.

РЕВНОСТЬ БЫЛА С САМОГО НАЧАЛА

С самого начала этих отношений (а они длились около полутора лет. – Ред.) Сергей проявлял патологическую ревность. Пара ссорилась, но долгое время не расставалась. Проблемы начались еще до разрыва. Так, мужчина угрожал, хотя до рукоприкладства, по данным знакомых, тогда не доходило. Однако после того, как Анастасия около полугода назад решила поставить точку в отношениях, преследование только усилилось.

Как сообщает «КП-Петербург», бывший оставлял у дверей ее квартиры две красные гвоздики, пытался через подруг выведать новый адрес, когда девушка переехала. Он открыто говорил, что не боится тюрьмы, якобы у него уже была судимость, а также утверждал, что не видит границ дозволенного. Друзья Анастасии даже пытались встретиться с ним, чтобы «поговорить по-мужски», но тогда все ограничилось суточным задержанием, а заявление в полицию так и не привело к возбуждению уголовного дела. Сама Анастасия жаловалась на преследование не один месяц, но эффективной защиты от сталкера не получила.

ПЫТКИ ЗА ЗАКРЫТОЙ ДВЕРЬЮ

По иронии судьбы, о возможной опасности девушку предупреждала… мать Сергея. У Анастасии сложились хорошие отношения с его мамой и сестрой. Незадолго до трагедии мать нападавшего зашла в его комнату и застала сына вместе с другом за смешиванием какой-то подозрительной едкой жидкости. Женщина тогда напрямую предупредила Анастасию, чтобы та была осторожнее. Но спасти девушку это не помогло.

В злополучный вечер 23 мая Анастасия вместе с подругой выходила из подъезда съемной квартиры. В этот момент к ним подскочил Сергей. Сначала он распылил перцовый газ в лицо подруге. Саму же Анастасию нападавший силой затащил обратно в квартиру, где и устроил настоящую пытку. По данным следствия, он облил голову девушки голову азотной кислотой. Едкая жидкость мгновенно растеклась по лицу, шее и рукам. Но этого Сергею показалось мало, и он еще выстрелил в нее из сигнального пистолета, а затем принялся наносить удары ножом.

Сергей не давал спокойно жить своей бывшей. Фото: КП-Петербург

В какой-то момент раздался телефонный звонок. Это звонил нынешний молодой человек Анастасии. Сергей взял трубку и хладнокровно сказал: «Она умерла». После этого он скрылся с места преступления.

ВЫЖИЛА ЧУДОМ

На месте происшествия полиция изъяла складной нож, канистру с остатками азотной кислоты, сигнальный пистолет и перцовый аэрозольный баллончик. Анастасию в тяжелом состоянии госпитализировали. Врачи диагностировали у нее более 30 процентов ожогов тела и множественные ножевые ранения. В реанимации она чудом выжила.

На следующий день, 24 мая, Сергея задержали. Еще до этого он успел отметиться в комментариях под последними публикациями Анастасии в соцсетях. Он писал: «Измена, предательство. Я свое слово сдержал. Я тебе клялся. У всего есть последствия, ты перешла все грани, как теперь и я. Я сделал все задуманное. До встречи в аду». Эти строки стали подтверждением того, что нападение было спланированным и сознательным, а не случайной вспышкой ярости.

Друзья и подруги Анастасии по-прежнему в состоянии шока. Они описывают ее как человека с неугомонной энергией: она работала в баре, была мастером по наращиванию волос, выступала перед детьми аниматором на утренниках и праздниках. Недавно девушка получила диплом по режиссуре, копила деньги на собственный салон красоты, помогала маме с бизнесом и закрывала кредит за обучение. На ее страницах в соцсетях не было ни намека на тот ужас, который она переживала в реальности из-за преследований Сергея.

В настоящий момент врачам удалось стабилизировать состояние Анастасии, хотя оно по-прежнему остается тяжелым. Говорить о последствиях для здоровья преждевременно. Неизвестно, сохранятся ли у нее волосы после ожога кислотой, предстоит долгое и дорогостоящее лечение с участием косметологов и пластических хирургов.

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