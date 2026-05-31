Фото: Евгений ТУМАШОВ

Мода на кубические формы – одна из фишек китайского автопрома. Который, в общем-то, ее и возродил! Возродил так, что даже Land Rover реанимировал свой Defender, но не сам по себе – а в партнерстве с Chery. И, фактически, как самостоятельный бренд. В продаже появится скоро, пока нам лишь представили новинку на автосалоне в Пекине. А так брутальные, «мужские» внедорожники уже есть у многих популярных компаний, в том числе – и на российском рынке. Вспомним Tank, вспомним линейку Pro у Haval. Гибриды ROX. И, разумеется, Jetour T2. Пришедший на наш рынок еще в 2024 году и сразу ставший хитом!

Может, у более доступного Jetour Dashing продажи получше (хотя месяц на месяц не приходится). Но на дорогах крупных городов T2 – заметнее! Хотя не сказать, что и Dashing способен затеряться в потоке. Все же, дизайн – мощная сила! Способная привлечь покупателей. Скажем, гораздо более нейтральные в плане внешнего облика X70 Plus и X90 Plus бестселлерами не назвать. И есть ощущение, что российский Jetour на них уже ставку не делает. Мол, пусть модели продаются под еще одной маркой империи Chery – Soueast. А мы сосредоточимся на том, что «реально заходит». В частности – на T2.

Поэтому, возможно, «Джетур» и держится в топ-10 по продажам машин в нашей стране. Уверенно и стабильно. А вот «Соуис» туда никак не войдет.

Но раз так понравился брутальный Т2, то почему бы не развить успех? Так на российский рынок ближе к концу прошлого года пожаловал и Jetour T1.

Строго анфас Jetour T1 не так-то просто отличить от T2. Но в целом разница в дизайне – вполне ощутимая. Фото: Евгений ТУМАШОВ.

ПОХОЖИ, НО… НЕ ПОХОЖИ!

Младший брат Т2? Ну, тут как посмотреть. По возрасту – да. По стоимости – тоже. Только при этом он, как минимум, не меньше. Платформа у моделей одна (Kunlun). Компоновка – почти идентичная. Несущий кузов, поперечно установленный двигатель, независимые пружинные подвески и муфта Borg Wagner, ответственная за полный привод – все то же самое. Смотрим в характеристики и удивляемся – у Т1 дорожный просвет меньше (190 мм против 220 мм). Как же так? Вон, рядышком стоят на парковке пресс-парка, и чисто визуально – одинаковой высоты! Не только до макушки (читай – крыши), но и от асфальта до днища. Отнял у дочери линейку, примерил – по факту имеем весьма достойные 21 см!

Может, конечно, где-то снизу что-то там выпирает. Что непросто заметить, если не лезть под то самое днище. Но в общем целом на «пузотерку» Jetour T1 не похож даже близко!

Внешний облик… Перво-наперво думаешь: «А в чем отличия?». Но стоит присмотреться – их полно! Если Т2 буквально кричит о своей маскулинности, то Т1 заявляет о ней более тонко. И вроде бы похожи, как двое из ларца… Но представим двух крепких парней - завсегдатаев тренажерного зала. Крупных, мощных, «накачанных». Объем бицепсов-трицепсов (и чем там любят так гордиться такие ребята) у них – плюс-минус одинаковые. Только один свои крепкие мышцы выставляет на всеобщее обозрение, предпочитая майки-безрукавки и короткие шорты. А другой – «прячет» под плотным спортивным (и явно недешевым) костюмом. То есть, издалека заметно – парень тоже огонь! Но смотрится… чуть-более элегантно.

Вот первый – это Т2. А второй – Т1.

Чуть «задранная» вверх оконная линия, отсутствие кофра с запасным колесом на багажнике и прочей внедорожной «бутафории» делают облик T1 более элегантным, чем у T2. Фото: Евгений ТУМАШОВ.

У «тэ-первого» нет лишней бутафории, в виде ярких буксировочных проушин в переднем бампере, как у его «старшего брата». Нет обилия поручней и подножек. Нет висящего на пятой двери кофра с запасным колесом, и сама эта дверь открывается вверх, а не вбок (что удобнее). Он не так сильно напирает на «кубизм» в своем облике – что отлично заметно по чуть загнутой вверх у багажника линии боковых окон, более плавным обводам светотехники и даже самих «углов» кузова. И из-за этого он смотрится… симпатичнее! Да, такой же брутальный мужской внедорожник (на внедорожность все равно намекают и клиренс, и накрашенный пластик тех самых бамперов, равно как и нижнего обвеса). Но не лишенный чувства стиля и чуть более предрасположенный для поездок по городу.

Так скажем – у ночного клуба в центре он будет смотреться куда органичнее. В отличие от T2, который чуть ли не кричит: «Какой мне клуб? Погнали в лес, на озера!».

Что выбрать – тут уже дело вкуса. Мне лично T1 больше пришелся по душе.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

В салоне различий на первый взгляд меньше. Не знай заранее, куда именно сел – сходу не разберешься, где Т1 и Т2! Такой же специфичной 6-угольной формы руль, огромный экран мультимедиа по центру приборной панели, селектор КПП – один-в-один. И даже оформление «торпедо» над крышкой бардачка – в виде стилизованной карты Земли в проекции Меркатора, только существенно растянутой в ширину – точно такое же.

Интерьер Jetour T1 почти в точности списан с его «старшего брата», но рабочее пространство водителя организовано поудобнее. Фото: Евгений ТУМАШОВ.

Но стоит присмотреться – и даже здесь T1 имеет свою массу плюсов. Главный из них – блок физических клавиш, ответственных за микроклимат в салоне. Теперь включать и выключать климат-контроль необязательно из недр навигации мультимедиа. Отсутствие поручней на центральном тоннеле (зачем они нужны Т2, кроме как «чтобы были»?) чуть визуально расширяет пространство и позволяет сделать более удобными площадки под смартфоны. А позади селектора КПП расположен дополнительный блок кнопок, облегчающий выбор режима движения, управление камерой кругового обзора и активацию системы «авто-холд».

Селектор КПП – такой же, как на Jetour T2 в версии с роботизированной КПП. А вот наличие физических клавиш управления авто-холдом и камерой – приятный бонус! Как и более удобные площадки под смартфоны (вверху) и подстаканники.

Селектор КПП – такой же, как на Jetour T2 в версии с роботизированной КПП. А вот наличие физических клавиш управления авто-холдом и камерой – приятный бонус! Как и более удобные площадки под смартфоны (вверху) и подстаканники. Фото: Евгений ТУМАШОВ

Да, в плане эргономики «тэ-первый» тоже оказался лучше! Хотя ряд базовых функций здесь также доступен только с дисплея – в частности, настройка зеркал заднего вида и весь «зимний пакет». Но их проще вызвать с помощью «выпадающей шторки» - свапнув пальцем сверху-вниз по экрану. Зато протоколы подключения смартфонов (есть и Apple CarPlay, и Android Auto) работают стабильно. Интерфейс мультимедиа – радует и картинкой, и скоростью откликов. Объем бокса (с функцией охлаждения) под подлокотником – вполне достаточный, а подстаканники – удачной и удобной формы.

Единственное, чего не хватает (если сравнивать с Jetour T2) – различных «туристических» примочек на внутреннем кожухе пятой двери (в виде откидных столиков/подстаканников) и – только не смейтесь! – специальных ниш под зонтики в передних дверях. Уверен – без этого можно жить.

Дверь багажника открывается вверх (что куда удобнее, чем в сторону), размер отсека – вполне достаточный. Фото: Евгений ТУМАШОВ.

И да – Т1 действительно меньше. Но на какие-то эфемерные величины – на 80 мм в длину, 37 мм – в высоту и 39 мм – в ширину. На запасе пространства в салоне это в принципе не сказалось - его также с избытком для пяти пассажиров. Крыша сверху на макушку не давит, ноги можно вытянуть без проблем, набор регулировок – достаточный, оттоманка у переднего правого кресла – присутствует.

Даже багажник меньше всего на 6 литров! Если конкретно – вполне солидные 574 л.

Места сзади достаточно для троих «ездоков», а ровный пол – без тоннеля – добавляет пространства в ногах. Фото: Евгений ТУМАШОВ.

МОЩНОСТЬ, ДИНАМИКА, ШУМ…

Начинка у двух «тэшек» - тоже, внезапно, одинаковая. Помимо платформы, у них один двигатель – 2-литровый турбомотор F4J20 (знакомый россиянам по многим прочим моделям концерна Chery, включая Chery Tiggo 8). Мощность – 245 «лошадей». Коробка – тот же 8-ступенчатый автомат от FAPS, который ставят и на Jetour T2. Правда, обещают и 7-ступенчатый робот, в комплекте с более скромной (и более гуманной в плане ценника из-за недавних изменений правил утильсбора) 1,5-литровой силовой установкой. Но эту версию предстоит подождать.

К полному приводу прилагается и блокировка заднего дифференциала. Правда, лишь в максимальной комплектации. Нет, не намек на то, что Т1 больше заточен на город и шоссе, чем на штурм бездорожья. Скорее – способ снизить ценник. Как показала практика, вне ровного и твердого покрытия «тэ-первый» тоже едет уверенно. Если, конечно, не соваться в болота и топи. Тут и геометрия кузова в помощь – с солидными углами атаки и съезда с неровностей. И неплохой просвет. И главное – умная электроника. У T1 – семь режимов движения, включая «снег», «грязь», «камни» и «песок». И разница действительно чувствуется – в том, как распределяется момент между осями, как быстро (или не быстро) автоматика блокирует пробуксовку, насколько чутко автомобиль откликается на нажатие газа. Тем, кто способен это оценить, будет весьма интересно поиграться с настройками! Для остальных есть режим «Х». Он же – автоматический. Выбрал – и пусть компьютер сам решает, что там у нас под колесами и как именно по этому ехать.

Если не устраивать откровенный экстрим – он, в принципе, справляется неплохо.

Плохо справляется коробка передач – с началом движения. Та же беда, что и с Jetour T2. Нажал на газ легонько – машина не двигается. Чуть усилил давление на педаль – она тут же рвет с места! В пробках и при маневрах на тесных парковках – то еще «развлечение». Это особенно обидно с учетом того, что на крейсерской скорости проблемы уходят – тут отклик бодрый, ровный и читаемый! Да и динамика ускорения – вполне достойная (с учетом габаритов, массы и специфичной аэродинамики машины). Но в городской толчее играть в угадайку с акселератором действительно утомляет. При том – очень быстро.

И нет, увы – вопрос привычки ни при чем. Адаптироваться не выходит. По крайней мере - не в короткие сроки.

Другая беда – шумоизоляция. Аэродинамика «кирпича», приводящая к противному свисту на больших скоростях – ну, с этим понятно. Издержки дизайна. А вот утомляющий гул шин – явно недоработка и в плане выбора самих штатных шин, и в плане той же шумоизоляции колесных арок. Да и подвеска громко отрабатывает стыки.

Своеобразная карта Земли на «торпедо» - намек на то, что на Jetour T1 можно исколесить планету! Не боясь и серьезного бездорожья. Фото: Евгений ТУМАШОВ.

Ладно бы громко – еще ведь и жестко! Более крупные неровности, вроде лежачих полицейских, Jetour T1 проезжает спокойно. Но стоит попасться дорожному шву или перпендикулярному трамвайному рельсу – как и кузов, и пассажиров (особенно задних) изрядно так «трепыхает» и «взбалтывает». Может – издержки настройки шасси. Другая сторона медали – на крейсерских скоростях «тэ-первый», несмотря на грузность и очевидно высокий центр тяжести, отлично держится и на прямой, и в виражах. Попутно радуя четкими откликами на корректировки рулем и не тушуясь перед колейностью.

РЕЗЮМЕ

Главное достоинство Jetour T1 – он дешевле «старшего брата». Да, несущественно – на 230 тысяч рублей, если сравнивать базовые варианты. Но уже в базе «тэ-первый» оснащен лучше, чем «тэ-второй». Да, он чуть попроще в плане внедорожных качества, зато инженеры Jetour сумели исправить ряд эргономических огрехов, сделав новый внедорожник более дружелюбным и расположенным к своим пассажирам. Внешность – тоже более элегантная (хотя, конечно, тут вопрос вкуса). А по техническим характеристикам (мощность, скорость, разгон) T1 ни в чем не уступает Т2.

При всем при этом в нем меньше всякой наносной и пафосной «бутафории», имеющей мало практического смысла. А разница в габаритах никак не ощущается, когда находишься внутри, наслаждаясь простором на заднем диване, либо загружая скарб в багажник.

Так что при прочих равных я выбрал бы Т1. Но… я не рыбак и не охотник.

Фото: Евгений ТУМАШОВ.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ JETOUR T1

Плюсы

+ брутальный и одновременно элегантный внешний вид

+ продуманная эргономика

+ хорошие динамические качества

+ просторный салон и багажник

+ обилие опций уже в базовой комплектации

Минусы

- слабая шумоизоляция

- местами жесткая подвеска

- более скромные внедорожные возможности по сравнению с Jetour T2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина/ширина/высота 4705/1967/1843 мм

Колесная база 2701 мм

Масса 2280 кг

Дорожный просвет 190 мм

Тип двигателя бензиновый, 4-цилиндровый

Объем двигателя 2,0 л

Мощность двигателя 245 л.с.

Крутящий момент 390 Нм

Максимальная скорость 190 км/ч

Разгон 0-100 км/ч 8,6 с

Расход топлива (смешанный цикл) 9,7 л на 100 км

Привод полный

Коробка передач 8-ступенчатая, автоматическая

Цена от 3 470 900 рублей

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