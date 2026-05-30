Трагический финал поисков молодой влюбленной пары: что произошло, никто не понимает

Родные до последнего надеялись, что ребят найдут живыми. Фото: соцсети

В Омске стало известно о завершении поисков 21-летней Дарьи и ее 30-летнего возлюбленного Романа, которые исчезли еще в начале мая. К сожалению, надежды на благополучный исход не оправдались – молодые люди найдены погибшими.

ПРОПАЛА ДЕВУШКА, А ПОТОМ ПОНЯЛИ, ЧТО НЕТ И ЕЕ ПАРНЯ

Дарья ушла из дома в микрорайоне Нефтяники еще 4 мая и перестала выходить на связь. Именно ее хватились первой. Вскоре выяснилось, что вместе с ней исчез и ее молодой человек. Жила пара гражданским браком и отдельно от родственников, поэтому в первое время никто и не понял, что они пропали.

Официально о поисках было объявлено только 6 мая. Почти три недели родные, волонтеры, сотрудники полиции и просто неравнодушные люди пытались отыскать пару. С каждым днем надежда таяла, но поиски не прекращались до последнего момента.

К тому же мама Дарьи сообщила, что ее дочь находилась на ранних сроках беременности. В итоге на кону стояли три жизни. Все участников поисков старались не пропустить никакой мелочи и максимально внимательно осматривали территорию.

СТРАШНАЯ НАХОДКА

Тела были обнаружены 23 мая случайным прохожим, который выгуливал собаку. Страшная находка ждала его в котловане. В УМВД по Омской области подтвердили эту информацию:

«Тела парня и девушки действительно находились в котловане. Внешних видимых признаков насильственной смерти не зафиксировано. Окончательные причины гибели установит судебно-медицинская экспертиза», - заявили в ведомстве.

Что произошло, пока так и остается загадкой. Ни родные, ни следователи пока не могут понять, как тела оказались в котловане. Поэтому прорабатываются самые разные версии.

ВОПРОСОВ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ОТВЕТОВ

Как удалось выяснить у знакомых погибших, Дарья и Роман были вместе около года. Легкая влюбленность довольно быстро переросла в серьезные и глубокие отношения. Пара производила на окружающих впечатление по-настоящему счастливых людей. Ни о каких проблемах внутри никто из близких не слышал.

Как удалось выяснить журналистам «АиФ-Омск», один из приятелей Романа видел его незадолго до случившегося. Они договорились встретиться в ближайшее время, но встрече не суждено было состояться. Этот факт, по мнению близких, говорит о том, что молодой человек не планировал умирать – трагедия стала результатом страшного стечения обстоятельств.

Семьи обоих погибших сейчас находятся в глубоком горе. Родные просят не вторгаться в их личное пространство и не домысливать произошедшее. Все ждут результатов криминалистической экспертизы и выводов уголовного розыска.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Уже с ног сбились. Полицейские ищут 3-летнюю девочку, пропавшую из гостиничного номера на курорте