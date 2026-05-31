17-летняя девушка погибла страшной смертью во время отдыха на пляже: все произошло стремительно

Травмы оказались очень серьезными, спасти ее не смогли. Фото: соцсети

Вечером 26 мая на Пермский край обрушился мощный шквалистый ветер. В то время как в Перми стихия ограничилась повреждением крыш и автомобилей, в городе Чайковском разбушевавшаяся погода привела к человеческим жертвам. Скончалась 17-летняя девушка.

УРАГАННЫЙ ВЕТЕР

Как сообщает «КП-Пермь», трагедия произошла в районе городского пляжа на берегу реки Сайгатки. Из-за порыва ветра, достигавшего скорости 22 метров в секунду (это почти 80 км/ч), рухнуло большое дерево. Под его тяжестью оказались две несовершеннолетние девушки.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, 17-летняя школьница скончалась на месте происшествия от полученных травм, несовместимых с жизнью.

В социальных сетях появились десятки соболезнований. Жители Чайковского публикуют пост: «Светлая память... Спи спокойно, наша девочка».

Вторая пострадавшая была оперативно доставлена в больницу. Известно, что состояние госпитализированной девочки оценивается как стабильное, угрозы ее жизни нет.

Стоит отметить, несмотря на сильный ветер, в Пермском крае стояла очень жаркая и по-настоящему летняя погода. Так что не удивительно, что девушки отдыхали на пляже и наслаждались солнцем. Только вот этот отдых закончился шокирующей трагедией.

ЗАВЕДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Следственный комитет незамедлительно отреагировал на произошедшее. По факту гибели ребенка завели уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая смерть человека». Это означает, что следователям предстоит проверить, насколько надлежаще чиновники и ответственные службы исполняли свои обязанности по содержанию зеленых насаждений и обеспечению безопасности в зонах отдыха. Пока достаточно сложно сказать, чем закончится расследование. Следователь работает на месте происшествия, производится осмотр, допрашиваются очевидцы.

Параллельно проверку проводит прокуратура Пермского края, а на месте развернут оперативный штаб.

Стоит отметить, что синоптики ранее предупреждали об ухудшении погоды. Была соответствующая рассылка на телефоны местных граждан. В аэропорту Большое Савино были зафиксированы рекордные порывы ветра, способные ломать деревья и сносить незакрепленные конструкции. Власти Пермского края уже заявили о многочисленных повреждениях инфраструктуры в регионе: от сорванных крыш до обрывов ЛЭП. Последствия есть и в соседнем регионе – в Башкирии тоже валились деревья.

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