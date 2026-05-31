Удар, тело переворачивается, еще один удар: молодая девушка хотела сделать красивое фото, а нашла свою страшную смерть

Девушка любила эффектные кадры и публиковала их в своих соцсетях. Фото: соцсети

Одно неудачное решение и жизнь совсем молодой девушки оборвалась за несколько секунд. Трагедия на природном памятнике в Иркутской области шокировала местных жителей. Студентка просто хотела сделать эффектное фото на высокой скале, но оступилась и полетела вниз.

РОКОВОЙ ДЕНЬ

Как сообщает «КП-Иркутск», воскресенье, 24 мая, выдалось в регионе на редкость щедрым на тепло. После череды снегопадов и ледяного ветра наконец выглянуло солнце. Компания подруг из Усолья-Сибирского решила не упускать момент и насладиться природой. Полчаса недолгой дороги, и вот они уже у Белых скал у села Халмушино. Место это очень популярное, а виды захватывают дух. Фотографии оттуда получаются именно такими, за которыми охотятся сотни блогеров. По большому счету, именно за эффектными снимками подруги туда и пришли.

Среди веселой компании была и 24-летняя Яна (имя изменено. – Ред.) – выпускница одного из иркутских университетов. Знающие ее люди сейчас вспоминают: живая была, бесстрашная, а еще безумно влюбленная в путешествия и скорость. Высота ее никогда не пугала, а даже наоборот – манила. В тот день она хотела добавить в соцсети еще пару по-настоящему красивых снимков. Таких у нее в аккаунте уже было много, но захотелось что-нибудь посвежее. Тем более установилась такая прекрасная погода и летний сезон, можно сказать, наконец-то стартовал.

Тогда она еще не знала, что едва начавшийся сезон для нее закончить в то же мгновение, когда она отправиться попозировать перед подругами.

ОШИБКА ЦЕНОЮ В ЖИЗНЬ

Яна первой решилась подняться на скальный выступ. Подруга с камерой встала поудобнее, чтобы поймать удачный ракурс. Несколько щелчков затвора, все выглядело идеально: солнце, улыбка, высота.

Девушка собиралась вернуться к подругам, сделала пару шагов, и вдруг грунт под ногами провалился. Все произошло тихо, мгновенно. Секунда, и девушка исчезла, сорвавшись с высоты около ста метров.

Так получилось, что момент падения попал в камеры наблюдения, расположенные напротив скалы. Видео распространилось по соцсетям. На нем тело, падая с огромной высоты, раз за разом ударялось о каменные выступы, переворачивалось, снова ловило удар. Естественно, выжить после такого было невозможно.

На скалы она отправилась вместе со своими подругами и сорвалась с высоты у них на глазах. Фото: соцсети

«МОЯ ХОРОШАЯ…»

Подруги оцепенели. Скорая приехала быстро. Удивительно, но девушка еще дышала. Это были ее последние глотки воздуха. Множественные травмы, полученные при падении с такой высоты, оказались абсолютно несовместимы с жизнью. Сердце Яны остановилось в карете реанимации по пути в больницу.

«Ушла из жизни моя девочка. Моя хорошая…» - написала в соцсетях убитая горем родственница.

Региональный следственный отдел начал проверку по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следователям предстоит выяснить главное: кто должен был обеспечивать безопасность на территории природного памятника, и можно ли было предотвратить эту смерть. Вопрос о том, насколько вообще допустим свободный доступ туристов к опасным скальным выступам без страховки и предупреждающих знаков, теперь, вероятно, пересмотрят.

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