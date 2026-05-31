Удар, тело переворачивается, еще один удар: молодая девушка хотела сделать красивое фото, а нашла свою страшную смерть

Одно неудачное решение и жизнь совсем молодой девушки оборвалась за несколько секунд. Трагедия на природном памятнике в Иркутской области шокировала местных жителей. Студентка просто хотела сделать эффектное фото на высокой скале, но оступилась и полетела вниз.
Как сообщает «КП-Иркутск», воскресенье, 24 мая, выдалось в регионе на редкость щедрым на тепло. После череды снегопадов и ледяного ветра наконец выглянуло солнце. Компания подруг из Усолья-Сибирского решила не упускать момент и насладиться природой. Полчаса недолгой дороги, и вот они уже у Белых скал у села Халмушино. Место это очень популярное, а виды захватывают дух. Фотографии оттуда получаются именно такими, за которыми охотятся сотни блогеров. По большому счету, именно за эффектными снимками подруги туда и пришли.
Среди веселой компании была и 24-летняя Яна (имя изменено. – Ред.) – выпускница одного из иркутских университетов. Знающие ее люди сейчас вспоминают: живая была, бесстрашная, а еще безумно влюбленная в путешествия и скорость. Высота ее никогда не пугала, а даже наоборот – манила. В тот день она хотела добавить в соцсети еще пару по-настоящему красивых снимков. Таких у нее в аккаунте уже было много, но захотелось что-нибудь посвежее. Тем более установилась такая прекрасная погода и летний сезон, можно сказать, наконец-то стартовал.
Тогда она еще не знала, что едва начавшийся сезон для нее закончить в то же мгновение, когда она отправиться попозировать перед подругами.
Яна первой решилась подняться на скальный выступ. Подруга с камерой встала поудобнее, чтобы поймать удачный ракурс. Несколько щелчков затвора, все выглядело идеально: солнце, улыбка, высота.
Девушка собиралась вернуться к подругам, сделала пару шагов, и вдруг грунт под ногами провалился. Все произошло тихо, мгновенно. Секунда, и девушка исчезла, сорвавшись с высоты около ста метров.
Так получилось, что момент падения попал в камеры наблюдения, расположенные напротив скалы. Видео распространилось по соцсетям. На нем тело, падая с огромной высоты, раз за разом ударялось о каменные выступы, переворачивалось, снова ловило удар. Естественно, выжить после такого было невозможно.
Подруги оцепенели. Скорая приехала быстро. Удивительно, но девушка еще дышала. Это были ее последние глотки воздуха. Множественные травмы, полученные при падении с такой высоты, оказались абсолютно несовместимы с жизнью. Сердце Яны остановилось в карете реанимации по пути в больницу.
«Ушла из жизни моя девочка. Моя хорошая…» - написала в соцсетях убитая горем родственница.
Региональный следственный отдел начал проверку по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следователям предстоит выяснить главное: кто должен был обеспечивать безопасность на территории природного памятника, и можно ли было предотвратить эту смерть. Вопрос о том, насколько вообще допустим свободный доступ туристов к опасным скальным выступам без страховки и предупреждающих знаков, теперь, вероятно, пересмотрят.
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