«Доверие и стабильность». Президенты России и Казахстана подписали Соглашение «О семи основах дружбы и добрососедства»

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Трёхдневный государственный визит Владимира Путина в Казахстан запомнился не только торжественной и дружественной атмосферой, но и насыщенной программой и результатами переговоров. Президенты России и Казахстана подписали масштабный пакет документов, затрагивающих все сферы сотрудничества от экономики и финансов до культурных и научных контактов. В том числе Соглашения «О семи основах дружбы и добрососедства народов Казахстана и России» и о строительстве первой в республике атомной станции по «самым современным российским технологиям». Оба президента вместе с лидерами Беларуси, Кыргызстана и вице-премьером Армении также приняли участие в пленарной сессии V Евразийского экономического форума «ЕАЭС в глобальной цифровой гонке: ставка на искусственный интеллект» и заседании Высшего Евразийского экономического совета.

«Образцовый пример межгосударственных связей»

Второй за два года визит российского лидера в Астану сопровождался эффектными почестями и пышным дипломатическим церемониалом, подчеркивающим фундаментальный и стратегический характер отношений между нашими странами. В терминале аэропорта высокого гостя приветствовал ансамбль юных домбристов, сыгравших попурри из казахских и русских песен. В его честь пилотажная группа истребителей Сил воздушной обороны Казахстана окрасила небо Астаны в цвета российского триколора.

Встречая российского коллегу, президент РК Касым-Жомарт Токаев завил, что между странами не существует никаких спорных вопросов. «Благодаря совместным усилиям двустороннее сотрудничество продолжает уверенно развиваться во всех сферах и, можно сказать, служит образцовым примером межгосударственных связей. Присутствует позитивная динамика. Мы неустанно развиваем сотрудничество, наполняя его новыми идеями, проектами», – сказал глава государства.

Токаев напомнил, что Россия является крупнейшим инвестором казахстанской экономики сред всех стран, объём взаимной торговли вплотную приблизился к знаковым $30 млрд и в то же время казахстанские вложения в российскую экономику превысили 9 млрд долларов, что, по словам президента, является «хорошим показателем». «На сегодняшний день сформирован пул из 177 совместных проектов с общим объёмом инвестиций практически 53 млрд долларов, 122 проекта вошли в так называемый операционный цикл, то есть реализованы. Мы будем и далее работать в направлении укрепления стратегического партнёрства и союзнических взаимоотношений между нашими странами», – пообещал казахстанский лидер.

Токаев поблагодарил Владимира Путина за личную поддержку проекта строительства в центральноазиатской республике первой атомной станции, а также высказался о значимости запуска российского проекта для одарённых школьников «Сириус», как чрезвычайно полезного «для подготовки кадров будущего».

В свою очередь Владимир Путин подтвердил, что российско-казахстанские отношения находятся на подъёме, сотрудничество динамично развивается на принципах равноправия и взаимного уважения. «Одобрены соглашения о параметрах АЭС и финансировании проекта за счёт российского государственного кредита. Ввод станции в эксплуатацию внесёт заметный вклад в энергообеспечение казахстанской экономики. Кроме того, реализуется 70 совместных инвестпроектов, и это только начало. Намечаются перспективные направления нашего сотрудничества, которые, безусловно, принесут очень хороший результат. Ну и, конечно, гуманитарная сфера. Наши молодые люди работают и учатся в Казахстане, и тысячи казахстанцев получают образование в российских учебных заведениях, в том числе и в высших учебных заведениях», – добавил Владимир Путин.

Наибольшего внимания со стороны экспертов и общественности удостоилось совместное заявление «О семи основах дружбы и добрососедства народов Казахстана и России». Анонсируя подписание этого документа, Касым-Жомарт Токаев отметил, что он отражает дух взаимоотношений двух стран и закрепляет общую приверженность их углублению на прочной, долгосрочной основе.

«Само слово «семь» – это очень хорошее слово, хорошая цифра. «Основа» – тем более. И сам документ является очень оригинальным. Я сам работал над этим документом, вносил поправки. Полагаю, что он войдёт в летопись сотрудничества между нашими странами и будет иметь очень большое значение», – сказал глава государства.

Как уже понятно из названия, в документе прописаны семь «основ» и приоритетных задач последовательного укрепления всего комплекса двустороннего сотрудничества. Это – общность истории и ответственное отношение к её объективному осмыслению в духе дружбы и добрососедства; общие усилия по развитию евразийской интеграции, формированию в регионе пространства сотрудничества, безопасности и диалога; общая граница как пространство добрососедства и сотрудничества; экономическое партнёрство; языковое и культурное многообразие как общее достояние, традиционные ценности и цивилизационная близость; образовательные обмены и сотрудничество в области спорта и, наконец, совместный взгляд в будущее.

«Последовательно повышая прочность этих семи основ, мы укрепляем доверие и стабильность, расширяем возможности для достойного будущего наших народов. Мы убеждены, что дружба и добрососедство Казахстана и России, опирающиеся на общую историю и стремление к созиданию, будут надёжным фундаментом наших межгосударственных отношений на историческую перспективу», – говорится в этом документе.

Всего Россия и Казахстан подписали 15 документов. В том числе о строительстве в республике АЭС, расширении сотрудничества в нефтяной сфере, противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, План по сотрудничеству между министерствами транспорта стран по цифровизации и План по ядерной и радиационной безопасности на 2026-2030 годы.

«Торговля стран ЕАЭС может превысить $100 млрд»

Открывая заседание Высшего Евразийского экономического совета под своим председательством, Касым-Жомарт Токаев отметил символичность того, что именно в этот день 29 мая 2014 года в столице Казахстана был подписан Договор о Евразийском экономическом союзе. «Это событие стало важной вехой евразийской интеграции, – подчеркнул глава государства. – За время своего существования Союз превратился в ключевую важную площадку сотрудничества и взаимодействия евразийской «пятёрки».

По мнению президента, все эти годы в целом ЕАЭС сохраняет положительную динамику макроэкономического развития.

«Согласно прогнозам, темпы прироста совокупного валового внутреннего продукта государств Союза в 2026-2027 годах составят около 2,5%. Несмотря на нестабильность и волатильность глобальных рынков товарооборот между нашими странами в прошлом году превысил 95 миллиардов долларов. В текущем году мы ожидаем увеличение объёмов взаимной торговли на более чем 6%, что позволит преодолеть рубеж в 100 миллиардов долларов», – добавил Токаев.

Далее казахстанский лидер обозначил ряд стратегических приоритетов организации, одним из важнейших из которых, по его мнению, является укрепление цифрового фундамента и внедрение искусственного интеллекта.

«По расчётам экспертов, общемировые вложения в технологии искусственного интеллекта уже превысили знаковую отметку в один триллион долларов. Ожидается, что в ближайшие десятилетия его совокупный вклад в глобальную экономику продемонстрирует кратный рост и перешагнёт рубеж в 7 триллионов долларов. Передовые технологии должны стать и уже становятся мощным катализатором евразийской интеграции. Можно с уверенностью говорить о том, что эта работа на пространстве ЕЭАС приобретает последовательный характер. Трансформация затрагивает все сферы деятельности – от промышленности и логистики до сельского хозяйства и государственного управления», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства призвал коллег сосредоточиться на цифровизации евразийских транспортных коридоров и цифровой трансформации промышленности и агропромышленного комплекса стран ЕАЭС. По его словам, цифровизация экономики – это не дань технологической моде, а ключевой фактор конкурентоспособности. В этой связи Токаев привёл в качестве позитивного примера опыт Казахстана, запустившего масштабную Концепцию цифровой трансформации.

«Роботизация, облачные решения в промышленном секторе и горно-металлургическом комплексе, «цифровые двойники» крупных промышленных предприятий повышают производительность, снижают издержки. Автоматизация сельского хозяйства увеличивает урожайность, сберегает водные ресурсы, снижает нагрузку на экологию. Благодаря цифровым возможностям детального планирования и прогнозирования Казахстан второй год подряд собирает рекордные объемы зерновых – на уровне 27 миллионов тонн. Ведется работа по полной оцифровке всех сельскохозяйственных угодий. Государственная поддержка аграриев будет полностью переведена в электронный вид, что снизит коррупционные риски», – поделился опытом президент.

Токаев также обратил внимание на важность реализации торгово-экономического потенциала ЕАЭС на внешнем контуре. По его мнению, необходимо дальнейшее расширение связей Союза со странами Арабского мира, Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки, а также с авторитетными региональными экономическими объединениями.

«Казахстан в рамках своего председательства в органах ЕАЭС намерен и далее всемерно содействовать укреплению общего экономического потенциала, обеспечению устойчивого развития стран – участниц. Убежден, что совместными усилиями мы сможем добиться больших результатов и вывести сотрудничество в рамках Союза на качественно новый уровень», - подвел итог Касым-Жомарт Токаев.