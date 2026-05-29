Александр Овечкин, Мария Захарова, нейроСнегурочка и авторы фильмов о героях: стало известно, кто создал лучший контент в интернете

Ассоль и рэпер ST показали, как сделать лучший контент - снять тех, кто его производит. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

«Если отмечено ИРИ (институт развития интернета), значит – это знак качества», - это был самый распространенный ответ, который озвучивали гости V Национальной премии интернет-контента. И речь идет не о каких-то заказных медиапродуктах, а проектах, которые собирают миллионную аудиторию, которые откликаются в сердце каждого, которые заставляют задуматься и ценить жизнь. Лучших героев различных медиаформатов и авторов проектов назвали 28 мая во Дворце гимнастики Ирины Винер.

За пять лет выросло «Поколение ИРИ»

Торжественная церемония вручения объединила более тысячи гостей: от представителей государственных структур до звезд шоу-бизнеса.

Мероприятие посетили продюсеры, режиссеры и актеры Игорь Матвиенко, Федор Бондарчук, Валерия Гай Германика, Милош Бикович, Вадим Верник, Андрей Мерзликин, Ассоль с супругом, рэпером ST, Артемий Лебедев, Янгер и многие другие. Среди почетных гостей вечера также были заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, руководитель фонда «Круг добра», протоиерей Александр Ткаченко и другие.

Герой России Людмила Болилая и Федор Бондарчук Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Для Института развития интернета – это премия уже пятая:

- Премия ИРИ задумывалась как профессиональная награда для авторов качественного интернет-контента. Сегодня очевидно, что она стала чем-то большим — отражением того, чем живет общество и российское цифровое пространство. Неслучайно тема этого года — «Поколение ИРИ»: сегодня это поколение талантливых создателей контента со смыслом и аудитории, которая хочет такой контент смотреть, — рассказал генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.

Глеб Калюжный, Никита Кологривый и Алексей Гуськов показали три этапа становления контента

Все это отразилось в концепции церемонии - программа последовательно провела зрителей по пути становления авторов: от момента первого «Вдохновения» к обретению «Мастерства» и созданию «Наследия». Каждую главу представила новая пара ведущих. Первую часть провели блогер, продюсер Ида Галич и актер театра и кино Глеб Калюжный. Затем их сменили актриса, блогер-миллионник Алана Чочиева и актер театра и кино Никита Кологривый. Завершающую часть вечера провели заслуженная артистка России Виктория Исакова и народный артист России Алексей Гуськов.

В кулуарах Глеб Калюжный рассказал "Комсомольской правде", как изменилась его жизнь после армии. Его служба закончилась несколько дней назад. — Абсолютно изменилось! Ты начинаешь ценить какие-то простые радости - что можешь помыться, попить кофе. Не то, чтобы я был каким-то неблагодарным человеком, но теперь другое восприятие этого.

Глеб Калюжный и Ида Галич Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

«Слава Богу, что есть Россия»

Лауреатами специальной номинации «Быть Человеком» стали четыре российских паралимпийских чемпиона: Анастасия Багиян, Иван Голубков, Варвара Ворончихина и Алексей Бугаев. Победителей наградил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

- Победители в номинации — это люди, которые совершили невозможное, вопреки всем обстоятельствам. В марте этого года впервые за 12 лет российская паралимпийская сборная получила право выйти на Паралимпиаду под российским флагом и с российским гимном. Наша сборная вошла в тройку команд Паралимпиады 2026 года, взяв 12 медалей, восемь из которых — золотые, — отметил со сцены Сергей Кириенко.

Зрители приветствовали чемпионов стоя.

Победителем в специальной категории «Мир должен знать» стал легендарный российский хоккеист Александр Овечкин. Знаменитый Ови лично приехал на церемонию. А сцене чемпион честно признался, что готовил речь, но от волнения всё забыл:

- Россия - лучшая. Мы чемпионы! Всех люблю, всех обнимаю.

Александр Овечкин лично приехал за наградой. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Статуэтку в спецноминации «Сила в правде» получила Российская цифровая дипломатия МИД России. Награду официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой вручили журналист, продюсер, автор просветительских проектов Софико Шеварнадзе и бывший министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсель. Она искренне произнесла: «Слава Богу, что есть Россия», тем более о стране она знает теперь очень хорошо, так как уже приобрела домик в Рязанской области.

Проект «Цифровая история» и его автор Егор Яковлев назван лучшим «Каналом в мессенджере». Со сцены он произнес слова благодарности всем, кто поддерживает проект и отметил, что первым блогером можно считать писателя Федора Достоевского, выпускавшего «Дневник писателя».

Кстати, у «Комсомольской правды» и Егора Яковлева давняя дружба. В издательстве выпущена его книга о геноциде славянских народов в годы Второй мировой войны.

Никита Кологривый и Алана Чочиева Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Победу в номинации «Игровой сериал до 30 минут» одержала работа Между нами химия с Сашей Бортич и Никитой Ефремовым в главных ролях. Статуэтку режиссеру Карине Чувиковой вручили продюсер Данила Шарапов и актриса театра и кино Анна Банщикова.

В спецноминации «Герои нашего времени» лучшей названа драмеди «Ландыши. Такая нежная любовь». Награду продюсерам и актерам сериала вручили медик, первая женщина-Герой России с начала специальной военной операции Людмила Болилая и актер Андрей Мерзликин.

Людмиле зал тоже аплодировал стоя.

В номинации «Видеоролик до 3-х минут» награду получил ролик Мой папа герой, посвящённый героическому поступку многодетного отца Романа Яценко, который спас свою семью из захваченной Суджи.

От народных песен до нейроСнегурочки

В номинации «Вирусный контент» оказалось сразу два победителя. Их имена назвали батюшка-блогер Владислав Береговой и блогер Янгер.

- Когда мне предложили вручить награду в этой номинации, я сначала подумал, что речь идет о какой-то медицинской конференции. Все-таки «вирусное» ассоциируется с чем-то нехорошим. Может, лучше говорить «народный»? – подал идею со сцены священник. – А вообще «вирусный контент» - это как будто про трэш и ужас.

- Нет-нет, смотря какая система рекомендаций, - парировал Янгер.

Список финалистов действительно показал, что вирусное видео может быть вполне добрым.

Награду вручили Александре Комович - автору нейропесни и клипа «Снегурочка». «Комсомольской правде» она рассказала, что неожидала такой популярности, но теперь работает над новым проектом – сериале «Царевна-лягушка», образы героев которого тоже созданы с помощью искусственного интеллекта.

Вторым победителем стал ансамбль «Толока». Коллектив поет в русских деревнях и продвигает народную культуру.

Композиция Кухни группы «Бонд с кнопкой» стала лучшей в номинации «Музыкальный трек». В прошлом году сингл «Кухни» вошел в топ-50 мирового рейтинга Shazam и открыл торжественную церемонию IV Премии ИРИ. Статуэтку певцу, автору песен, фронтмену группы Илье Золотухину вручил музыкальный продюсер Игорь Матвиенко.

В номинации «Нон-скриптед проект» лучшим названо реалити-шоу Монастыринг. Православное реалити. Победители получили награду из рук министра сельского хозяйства Российской Федерации Оксаны Лут и актера Милоша Биковича.

В категории «Блог» победителем объявлена Мария Чадина — жена участника СВО, лауреат премии Рунета 2025, журналист, интервьюер и политический блогер. Автора наградил блогер, дизайнер Артемий Лебедев.

Контент со знаком качества

В кулуарах актер Михаил Пореченков признался, что не очень плотно следит за тем, что происходит в интернете, но проектам от ИРИ удивлен:

- Я все больше смотрю, что дети делают, потому что это их пространство. Я остался еще в другом веке. Даже родительскую цензуру вводить не надо, у них самоцензура какая-то существует.

Двухкратная чемпионка мира Евгения Медведева и Ильдаром Гайнутдиновым пришли вместе на V Премию интернет-контента. Фигуристка призналась, что работа в с контентом у нее занимает много времени:

- За последние пять лет много чего изменилось, у меня появился собственный проект «БеС комментариев», который процветает уже который год. Просмотров все больше и больше, интересных гостей все больше, и мы не будем останавливаться. Конечно, быть блогером сложно. Я не люблю много сниматься, фотографироваться, как бы странно это ни звучало, но стараюсь.

Евгения Медведева с женихом Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Телеведущий, музыкант Вячеслав Макаров в медиа работает давно и отметил, как изменились запросы аудитории:

- Институт развития интернета делает социально значимые проекты и очень здорово, что эпоха хайпа отходит на второй план. Людей стали интересовать настоящие эмоции, реальная жизнь, а не просто глянцевая картинка. Правда, с некоторыми проектами я впервые познакомился. Например, «Монастыринг. Православное реалити». И, конечно же, болел за сериал «Константинополь» с участием НТВ, рад, что они победили.

Заслуженный артист России Владимир Стержаков:

- Я редко хожу на такие мероприятия, потому что они все время совпадают с работой. И очень рад, что попал, вручил награду, все работают честно. Я уже полвека в профессии и могу оценить, сколько сил вложено. Молодых режиссеров я понимаю, понимаю ту драматургию, которую они предлагают. Сам сейчас работают в картине «Югославия», играю там Виктора Черномырдина. Это интересный проект.

Владимир Стержаков Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В финале Премии ИРИ Диана Арбенина, Akmal’ и Хор Сретенского монастыря в сопровождении музыкантов симфонического оркестра и Хора Первых исполнили песню «Молодые ветра».

Победителей объявили в 22 номинациях, включая 15 основных и 7 специальных. Полный список можно посмотреть по ссылке.

Актриса Равшана Куркова Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Бывший министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсель Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Актер Михаил Пореченков и ветеран СВО, участник федеральной программы "Время героев", советник губернатора ЯНАО по работе с ветеранами СВО Артур Жумабаев Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Актер Милош Бикович Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Пранкеры Вован и Лексус Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Андрей Мерзликин Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Валерия Гай Германика Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Ирина Пегова показала себя в лучшей форме. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

СПРАВКА

Национальная премия интернет-контента – главная индустриальная награда России для создателей социально значимых онлайн-проектов. Учреждена Институтом развития интернета (АНО «ИРИ») в 2021 году.

За это время на соискание Премии ИРИ было подано более 2700 заявок, победителями стали порядка ста проектов: блоги, подкасты, сериалы, кинофильмы, короткие видео, музыкальные треки, спецпроекты и другой социально значимый контент. В прошлом году победу одержал проект "Комсомольской правды" "Линия надрыва" о российско-украинских отношениях.

Цифровой партнёр Национальной премии интернет-контента — VK Видео. Официальные партнёры — «Альфа-Банк», национальный мессенджер МАКС.