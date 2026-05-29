Немецкая жена выдающегося клоуна Олега Попова передаст его одежду и реквизит в музей Санкт-Петербургского цирка

Клоун Олег Попов. Фото: Руслан Шамуков/ТАСС

Супруга народного артиста Советского союза Олега Попова передаст дар музею Санкт-Петербургского цирка личные вещи и реквизит выдающегося клоуна. Об этом Габриэлла Попова сообщила в Саратове, куда ее пригласили в качестве почетного члена жюри фестиваля "Принцесса цирка".

- В Саратов прилетела супруга Олега Попова - человека, который отдал цирку всего себя. В постсоветское время он уехал жить и работать в Германию, но вернулся в Россию, отработал в нескольких городах, а в Ростове-на-Дону ушел из жизни. Мы установили ему там памятник. И вот сейчас супруга решила все костюмы и весь реквизит передать нам, несмотря на то, что она очень его любит до сих пор, открывает все ящики, пересматривает вещи, но тем не менее считает, что это достояние России, - рассказал Сергей Беляков, гендиректор Росгосцирка.

Сейчас компания будем заниматься перевозкой этих вещей в музей Санкт-Петербургского цирка. А в дальнейшем вещи перевезут в Самарский цирк, который носит имя Олега Попова. После реконструкции в здании цирка создадут музей.

Известный клоун Олег Попов в 1991 году переехал жить и работать в Германию, но при этом сохранил российское гражданство. Выступал за границей он под сценическим псевдонимом "Счастливый Ганс". В Германии на одном из выступлений он познакомился с будущей женой - Габриэллой Леман. Спустя 24 года после эмиграции артист вернулся в Россию, чтобы выступить в цирках Сочи, Санкт-Петербурга, Саратова. Также должны были состоятся выступления артиста в Ростове-на-Дону, но на 87 году сердце Олега Константиновича остановилось.