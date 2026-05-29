63-летний актер Евгений Дятлов женился: четвертая избранница молодая и красивая

Евгений Дятлов женился в четвертый раз Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

Евгений Дятлов больше не завидный холостяк. 63-летний актер женился на своем директоре. Четвертая жена звезда "Бандитского Петербурга" и "Улиц разбитых фонарей" Дарья Травникова в белоснежном платье была ангельски красива.

Евгений Дятлов сыграл свадьбу с молодой возлюбленной Дарьей Травниковой. Роспись прошла в кругу родных и близких в Москве. После официальной части гости отправились на банкет.

Стоит отметить, что слухи о близких отношениях артиста с директором ходили давно. Тогда Дятлов был еще женат третьим браком и всячески опровергал слухи о романе с Травниковой.

Актер бросил третью жену в 2023 году Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

"Дарья - мой директор, она помогает мне по многим вопросам. Почему, если мужчина приходит на мероприятие вместе с симпатичной девушкой, ее тут же записывают в его невесты или жены?" - гневался артист года четыре назад.

А потом, в начале 2023 года стало известно, что он развелся с третьей супругой Юлией Джербиновой, с которой был в браке с 2007 года. Актер все-таки ушел от жены и дочери Василисы ради своей красивой помощницы.

Напомним, первый раз Дятлов женился на актрисе Дарье Юргенс, которая родила ему сына Егора. Супруги развелись через семь лет после свадьбы из-за измен артиста.

Артист счастлив с Дарьей Травниковой Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вторая жена, Екатерина, родила Евгению еще одного сына Федора. Ей Дятлов изменил с Джербиновой. Они вместе играли в спектакле с символичным названием "Опасные связи". Роман вспыхнул после очередной репетиции. "Я очень ревную Женю, точно знаю: иногда семья рушится из-за чашечки кофе, на которую соглашается один из супругов... Мы ведь с Женькой именно так "допились кофе". Сначала просто общались, потом нас стало тянуть друг к другу, и в один прекрасный день мы поняли, что хотим быть вместе", - откровенничала актриса. Юлия родила Дятлову дочь Василису с помощью ЭКО.