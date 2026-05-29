«Они любят Грузию»: Дети Акиньшиной отказались переезжать жить к ней

Оксана Акиньшина. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Оксана Акиньшина 6 мая стала мамой в четвертый раз: актриса родила сына Лео своему мужу, актеру Даниле Козловскому. Двое детей Оксаны от предыдущего брака с продюсером Арчилом Геловани живут в Грузии. По слухам, при разводе супруг поставил артистке условие, что сын Костя и дочь Эмма останутся с ним.

Актриса годами встречалась с детьми лишь на школьных каникулах: они приезжали к ней в Москву или проводили вместе с мамой отпуск в Европе. По словам знакомых, наследники звезды живут в глубинке, под Тбилиси, их воспитанием в основном занималась мама Геловани.

На днях продюсер Леонид Дзюник сообщил, что Константин и Эмма воссоединились с актрисой. Дети Акиньшиной приехали в Москву и сейчас живут в большом доме, который Данила Козловский купил для Оксаны после свадьбы.

«Когда возник разговор про союз с Козловским, про беременность, многие как только не говорили про нее: мол, разбросала детей. Послушайте, кто спрашивал это мнение?! Она не делает аборты, а рожает от любимых мужчин. И не важно с кем дети живут, она дает жизнь. Тем более, сейчас все дети с ней! И старшие, и маленький. Маленький, наверно, очень красивый будет, мама с папой такие красивые оба! Оксана — артистка, она работает, ей надо заниматься карьерой, это ее право, а с детьми она сама разберется. Раньше у нее не было возможности, чтобы все жили с ней, теперь - есть», - рассказал Дзюник.

Дети Акиньшиной Эмма и Константин живут в Грузии. Фото: соцсети.

Поклонники порадовались за актрису: наконец-то у Оксаны появилась возможность поселить детей у себя и воспитывать их вместе с новым мужем. Однако, как выяснилось, дети Акиньшиной приехали к ней только на время школьных каникул.

По словам певицы Алены Кравец, Костя и Эмма любят Грузию, поэтому не собираются навсегда переезжать в Москву. Они хотят остаться с отцом.

«Дети, насколько я знаю, действительно здесь, с мамой, но они приехали просто на лето. Они живут на две страны. С момента развода Оксаны и Арчила прошло почти восемь лет, но они сохранили приличные отношения. Константин и Эмми любят и маму, и папу, Россию и Грузию. Так что делить там нечего», - сообщила Алена порталу Woman.ru.

По ее словам, Козловский приобрел для Акиньшиной и малыша Лео роскошный особняк в элитном поселке Agalarov Estate.

«У Козловского есть квартира в центре Москвы и какое-то время они жили там. Но этот дом стал тем райским уголком, о котором оба давно мечтали. Там дизайнерская отделка, дорогая мебель, все наполнено любовью», - рассказала Алена Кравец.

, Козловский приобрел для Акиньшиной и малыша Лео роскошный особняк в элитном поселке Agalarov Estate. Фото: соцсети.

Коттеджный поселок Agalarov Estate расположен на Новорижском шоссе. Стоимость домов в нем варьируется от 120 миллионов до 3,3 миллиарда рублей. Цена зависит от площади и отделки дома, а также от расположения участка. У Козловского много звездных соседей: особняками здесь владеют Эмин Агаларов, Стас Михайлов и Ани Лорак.