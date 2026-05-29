Маликов посоветовал анорексично худой дочери набрать пару килограммов

Стефания с отцом Дмитрием Маликовым. Фото: соцсети.

У дочери певца Дмитрия Маликова Стефании тысячи подписчиков в соцсетях. Красавица Стеша неизменно привлекает внимание пользователей Сети. 26-летняя наследница артиста закончила МГИМО и сейчас развивает собственный модный бизнес.

Правда, в последнее время снимки Стефании поклонников не радуют. Они считают, что девушка слишком увлеклась диетами и довела себя до анорексии. Стеша фанатично занимается спортом, никогда не пропускает тренировки и любит демонстрировать свою фигуру в бикини или в обтягивающей одежде.

Поклонники Маликова обсуждают, как сильно Стеша потеряла в весе. Они уверены, что девушка страдает одной из форм расстройства пищевого поведения и уделяет слишком много внимания своему телу.

Поклонники Маликова обсуждают, как сильно Стеша потеряла в весе. Фото: соцсети.

Экстремальная худоба дочери не нравится и ее отцу. Дмитрий Маликов признался журналистам, что посоветовал бы Стеше набрать пару килограммов.

«Я к худобе отношусь отрицательно. Мне важно, чтобы это никак не сказывалось на здоровье. Она много занимается спортом и как-то держит себя в такой форме, не знаю, как ей это удается. Но я бы прибавил парочку килограммчиков», - заявил Маликов «СтарХиту».

Экстремальная худоба дочери не нравится и ее отцу. Фото: соцсети.

Поклонники предполагают, что Стефания могла так сильно похудеть из-за несчастной любви. Дочь артиста встречалась с самым высокооплачиваемым игроком НХЛ – 29-летним Кириллом Капризовым. Дмитрий Маликов рассказывал, что Стеша часто летает к Капризову за океан, а также посещает матчи Кирилла в Европе.

Позже фотографию Стефании заметили на столике в доме Кирилла в США, когда он давал интервью для телевидения. Однако в октябре 2025 года Стеша подтвердила, что они с Кириллом расстались.

«Сейчас мое сердце свободно, да. Я могу об этом сказать. Кстати, это в первый раз, когда я об этом говорю. Я просто очень избирательна, - сообщила наследница Маликова.

Дочь артиста объяснила, что ее не интересуют краткосрочные романы: она настроена на серьезные отношения и семейную жизнь.

«У меня бабушка и дедушка 60 лет вместе, мама с папой 37. Поэтому конечно, это дает свои плоды, когда становишься взрослым человеком. Просто романчики не интересуют», - говорит Стефания.

По слухам, инициатором их разрыва стал Кирилл. Возможно, это расставание нанесло Стефании слишком глубокие раны, и она решила изменить себя и свою внешность.