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Политика30 мая 2026 2:00

Десантники уничтожают украинских боевиков в «кротовых» лабиринтахвидео

Десантники ВС РФ уничтожили подземные убежища ВСУ термобарическими гранатами
Александр БОЙКО
Десантники ВС РФ уничтожили подземные убежища ВСУ термобарическими гранатами

Десантники ВС РФ уничтожили подземные убежища ВСУ термобарическими гранатами

На Запорожском направлении спецоперации штурмовые группы 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии группировки войск «Днепр» разведали разветвленную систему подземных укреплений противника на Ореховском направлении.

Анализ перемещений пехоты ВСУ показал, что противник использует так называемую «кротовую тактику» – сеть замаскированных подземных туннелей, позволяющих резервным группам скрытно маневрировать и внезапно появляться в тылу наступающих российских подразделений.

Десантники ВС РФ уничтожили подземные убежища ВСУ термобарическими гранатами

Как рассказал командир штурмовой группы парашютно-десантного полка, укрепрайон противника представлял собой классическую систему «лисьих нор» с туннелями, по которым они могли быстро менять боевые позиции.

Было принято «выкурить» боевиков ВСУ с помощью термобарических боеприпасов.

«После артиллерийской подготовки и удара тяжелых огнеметов десантники зашли на позицию украинских боевиков, нашли воздуховод и забросили в него термобарические гранты (ТБГ) усиленные взрывчаткой»», - комментируют кадры в Минобороны России.

Взрыв такой гранаты формирует облако горючей смеси, которая под давлением попадает во все трещины в земле, углубления, укрытия. А затем следует подрыв уже этой смеси. Она за секунды выжигает весь кислород в подземных сооружениях с энергией близкой к температуре поверхности солнца.

Кроме сплошной волны огня, на месте взрыва образуется область пониженного давления, и тот, кто уцелел при детонации и вспышке получает разрыв легких.

В военном ведомстве уточнили, что объективные кадры с разведывательных БПЛА зафиксировали мощную серию взрывов по всему периметру оборонительного узла. Характер выброса грунта свидетельствовал о полном обрушении внутренних галерей и детонации находившегося внутри боекомплекта.

Стоит отметить, что по сообщениям радиоперехвата, между командирами ВСУ обсуждался провал обороны одного из опорных пунктов, а также – значительные санитарные потери среди личного состава.

Таким образом, противник подтвердил потерю контроля над тактически важным перекрестком траншей.