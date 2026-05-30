Десантники ВС РФ уничтожили подземные убежища ВСУ термобарическими гранатами

На Запорожском направлении спецоперации штурмовые группы 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии группировки войск «Днепр» разведали разветвленную систему подземных укреплений противника на Ореховском направлении.

Анализ перемещений пехоты ВСУ показал, что противник использует так называемую «кротовую тактику» – сеть замаскированных подземных туннелей, позволяющих резервным группам скрытно маневрировать и внезапно появляться в тылу наступающих российских подразделений.

Десантники ВС РФ уничтожили подземные убежища ВСУ термобарическими гранатами

Как рассказал командир штурмовой группы парашютно-десантного полка, укрепрайон противника представлял собой классическую систему «лисьих нор» с туннелями, по которым они могли быстро менять боевые позиции.

Было принято «выкурить» боевиков ВСУ с помощью термобарических боеприпасов.

«После артиллерийской подготовки и удара тяжелых огнеметов десантники зашли на позицию украинских боевиков, нашли воздуховод и забросили в него термобарические гранты (ТБГ) усиленные взрывчаткой»», - комментируют кадры в Минобороны России.

Взрыв такой гранаты формирует облако горючей смеси, которая под давлением попадает во все трещины в земле, углубления, укрытия. А затем следует подрыв уже этой смеси. Она за секунды выжигает весь кислород в подземных сооружениях с энергией близкой к температуре поверхности солнца.

Кроме сплошной волны огня, на месте взрыва образуется область пониженного давления, и тот, кто уцелел при детонации и вспышке получает разрыв легких.

В военном ведомстве уточнили, что объективные кадры с разведывательных БПЛА зафиксировали мощную серию взрывов по всему периметру оборонительного узла. Характер выброса грунта свидетельствовал о полном обрушении внутренних галерей и детонации находившегося внутри боекомплекта.

Стоит отметить, что по сообщениям радиоперехвата, между командирами ВСУ обсуждался провал обороны одного из опорных пунктов, а также – значительные санитарные потери среди личного состава.

Таким образом, противник подтвердил потерю контроля над тактически важным перекрестком траншей.