В ходе выполнения боевых задач были уничтожены опорные пункты противника, оснащенные живой силой

Расчеты российских самоходных артиллерийских установок «Гиацинт-С», входящие в состав 25-й общевойсковой армии группировки «Запад», успешно поразили замаскированные позиции украинских войск на Краснолиманском направлении.

В ходе выполнения боевых задач были уничтожены опорные пункты противника, оснащенные живой силой, а также пункты управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины.

Самоходки все чаще используют в контрбатарейной борьбе с пунктами БПЛА

По информации Министерства обороны России, расчеты самоходок «Гиацинт-С» ведут ежедневную поддержку штурмовых подразделений, ликвидируя выявленные цели и участвуя в контрбатарейной борьбе. Артиллеристы систематически подавляют и разрушают ключевые элементы инфраструктуры противника, связанной с применением беспилотной авиации (пункты БПЛА, станции РЭБ, антенны), что снижает угрозы для российских войск с воздуха.

На видеоматериалах зафиксирован эпизод, когда экипаж самоходной пушки «Гиацинт-С» из состава 72-й артиллерийской бригады, ведя интенсивный огонь (5-6 выстрелов в минуту), поражает замаскированный опорный пункт ВСУ, на котором располагался пункт управления БПЛА. Задача была выполнена в течение нескольких минут: после прибытия на позицию, расчета орудия, наведения и производства нескольких точных выстрелов с расстояния 25 километров.

После подтверждения поражения цели, расчет оперативно покинул позицию, минимизируя риски контрбатарейного обстрела и атак FPV-дронов противника.

«Уничтожение данного опорного пункта и пункта управления БПЛА способствовало повышению безопасности воздушного пространства для действий штурмовых групп российских войск, что позволило эффективно продолжать наступательные операции», - отметили в военном ведомстве.