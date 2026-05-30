Трампа измерили, взвесили и вынесли вердикт: что известно о здоровье президента США

По данным медицинского отчета, тем не менее, Трамп по-прежнему имеет избыточный вес Фото: REUTERS.

Президенту США Дональду Трампу в июне исполнится 80 лет, поэтому его состояние здоровья остается предметом повышенного общественного внимания. В конце мая Белый дом опубликовал результаты очередного медицинского обследования главы государства. Согласно заключению врачей, Трамп находится в хорошем физическом состоянии и способен выполнять обязанности президента, однако медики рекомендовали ему похудеть и увеличить уровень физической активности.

По данным медицинского отчета, тем не менее, Трамп по-прежнему имеет избыточный вес. За последний год президент поправился на шесть кг, что значительно повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Обследование проходило в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида. По его итогам лечащий врач президента Шон Барбабелла заявил, что глава государства сохраняет «отличное здоровье», а его сердечно-сосудистая, дыхательная и нервная системы функционируют нормально.

Врач рекомендовал президенту придерживаться диеты, больше двигаться, продолжать снижать вес и принимать низкие дозы аспирина в профилактических целях. В опубликованном заключении отмечается, что такие рекомендации связаны прежде всего с возрастом пациента и необходимостью поддерживать хорошую физическую форму в долгосрочной перспективе.

Врач рекомендовал президенту придерживаться диеты Фото: EAST NEWS.

ПРЕДЫДУЩИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Наиболее подробный медицинский отчет был опубликован Белым домом в апреле 2025 года после комплексного обследования в центре Уолтера Рида. Тогда Трамп прошел широкий спектр лабораторных исследований и консультаций у специалистов различных профилей.

В отчете сообщалось, что рост президента составляет около 190 сантиметров, а вес — 224 около 102 кг. Уровень «плохого» холестерина находился в оптимальном диапазоне, а результаты обследования сердца, легких, зрения и слуха не вызвали серьезных опасений у врачей.

Также было отмечено, что Трамп успешно прошел когнитивное тестирование. Врачи пришли к выводу, что его физическое и психическое состояние позволяет ему исполнять обязанности президента США.

ЗАГАДОЧНЫЕ СИНЯКИ И ОТЕКИ

Несмотря на положительные заключения последних обследований, в последние годы вокруг здоровья Трампа неоднократно возникали вопросы.

Одним из наиболее заметных эпизодов стало покушение на политика в июле 2024 года во время предвыборного митинга в Пенсильвании. В результате ранения у него остался рубец на правом ухе, который впоследствии был зафиксирован в медицинских документах Белого дома.

Кроме того, в 2026 году внимание привлекли периодически появлявшиеся синяки на руках президента и отеки в области лодыжек. В Белом доме объясняли синяки частыми рукопожатиями и приемом аспирина, а врачи указывали на доброкачественное венозное заболевание, не представляющее серьезной угрозы для здоровья.

В марте 2026 года журналисты также обратили внимание на покраснение кожи на шее Трампа. Позже врач президента заявил, что речь шла о применении распространенного дерматологического средства для профилактического лечения кожи, а покраснение носило временный характер.

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