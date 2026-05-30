Фото: REUTERS.
В ответ на атаки украинских вооруженных сил по российским гражданским объектам был проведен массированный и высокоточный ответный удар. Российские Вооруженные силы применили дроны-камикадзе и дальнобойные ракеты как наземного, так и воздушного базирования, для нейтрализации аэродромов, объектов энергетической, топливной и транспортной инфраструктуры Украины.
Представитель российского оборонного ведомства, генерал-лейтенант Игорь Конашенков, на брифинге подтвердил успешное поражение всех поставленных целей.
Конашенков также предоставил отчет о потерях украинской армии за минувшие сутки. Согласно этим данным, группировки российских войск "Север", "Запад", "Юг", "Центр", "Восток" и "Днепр" уничтожили соответственно более 200, 180, 85, 340, 455 и 60 единиц личного состава ВСУ.
Помимо 1320 украинских военнослужащих и иностранных наемников, украинское командование, по заявлению Конашенкова, за 24 часа лишилось 12 бронемашин, 10 артиллерийских орудий, 4 комплексов РЭБ и свыше 75 единиц автомобильной техники.
Российские войска смогли улучшить свои тактические позиции и занять новые рубежи обороны вдоль всей линии соприкосновения.
Удары по местам скопления украинских военных и иностранных наемников в 148 районах были нанесены силами армейской авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии.
Российские средства ПВО подтвердили перехват 10 управляемых авиабомб, одной американской реактивной установки HIMARS и 352 украинских беспилотников самолетного типа.
БОЕВАЯ СВОДКА
Всего с начала проведения специальной военной операции по состоянию на 30 мая 2026 г. уничтожены:
671 - самолет.
284 - вертолета.
153 684 - дронов.
661 - ЗРК.
29 550 - танков и бронемашин.
1 727 - РСЗО.
35 136 - орудий.
62 874 - единиц спецтехники.