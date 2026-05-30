Представитель российского оборонного ведомства предоставил отчет о потерях украинской армии за минувшие сутки Фото: REUTERS.

В ответ на атаки украинских вооруженных сил по российским гражданским объектам был проведен массированный и высокоточный ответный удар. Российские Вооруженные силы применили дроны-камикадзе и дальнобойные ракеты как наземного, так и воздушного базирования, для нейтрализации аэродромов, объектов энергетической, топливной и транспортной инфраструктуры Украины.

Представитель российского оборонного ведомства, генерал-лейтенант Игорь Конашенков, на брифинге подтвердил успешное поражение всех поставленных целей.

Конашенков также предоставил отчет о потерях украинской армии за минувшие сутки. Согласно этим данным, группировки российских войск "Север", "Запад", "Юг", "Центр", "Восток" и "Днепр" уничтожили соответственно более 200, 180, 85, 340, 455 и 60 единиц личного состава ВСУ.

Помимо 1320 украинских военнослужащих и иностранных наемников, украинское командование, по заявлению Конашенкова, за 24 часа лишилось 12 бронемашин, 10 артиллерийских орудий, 4 комплексов РЭБ и свыше 75 единиц автомобильной техники.

Российские войска смогли улучшить свои тактические позиции и занять новые рубежи обороны вдоль всей линии соприкосновения.

Удары по местам скопления украинских военных и иностранных наемников в 148 районах были нанесены силами армейской авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии.

Российские средства ПВО подтвердили перехват 10 управляемых авиабомб, одной американской реактивной установки HIMARS и 352 украинских беспилотников самолетного типа.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции по состоянию на 30 мая 2026 г. уничтожены:

671 - самолет.

284 - вертолета.

153 684 - дронов.

661 - ЗРК.

29 550 - танков и бронемашин.

1 727 - РСЗО.

35 136 - орудий.

62 874 - единиц спецтехники.