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Звезды30 мая 2026 13:05

Анна Седокова оскандалилась на концерте Любови Успенской

Седокова вышла на сцену на концерте Успенской, чтобы помочь ей исполнить песню «К единственному, нежному»
Евгения РУДИНА
Седокова вышла на сцену на концерте Успенской, чтобы спеть вместе с легендарной певицей.

Седокова вышла на сцену на концерте Успенской, чтобы спеть вместе с легендарной певицей.

Фото: Кадр видео.

Буквально вчера 43-летняя Анна Седокова побывала на концерте 72-летней Любови Успенской. Сперва Анна подпевала Успенской из зала, но в какой-то момент решила выйти на сцену к Любови Залмановне. В тот момент Успенская как раз исполняла один из своих хитов «К единственному, нежному». Сам артистка спокойно отреагировала на спонтанный поступок Анны, но не всем зрителям это понравилось.

По словам Седоковой, в какой-то момент к ней подошел незнакомый человек и высказал ей за неподобающее поведение. Певица поспешила оправдаться.

«Этот человек сказал, что я не смею более выходить на сцену. Он максимально унизил меня! Хотя я даже не хотела, потому что для меня она — богиня! И я бы никогда не посмела, но мои друзья буквально вытолкнули меня на сцену к Любе», — прокомментировала свой незапланированный выход на сцену Анна.

Позже исполнительница рассказала, что так и не поняла, кто был тот человек — просто зритель или же работник заведения. При этом, сама Седокова от своего выхода на сцену и дуэта с Успенской осталась довольна.

«Она невероятная. Потом оказалась в объятиях нашей королевы», — сообщила в соцсетях Анна.

А уже сегодня Седокова иронизировала на тему вчерашнего инцидента.

«Если бы вы знали, как сильно я вас люблю. Ваши сообщения в Директ бесценны. Мои ежедневные появления в новостях тоже, но так и живем. И как сказал один симпатичный мужчина — не переключайте», — поделилась певица.

Кстати, с концерта Успенской Анна ушла не одна, а под ручку с кавалером.