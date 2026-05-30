Анна Седокова оскандалилась на концерте Любови Успенской

Седокова вышла на сцену на концерте Успенской, чтобы спеть вместе с легендарной певицей. Фото: Кадр видео.

Буквально вчера 43-летняя Анна Седокова побывала на концерте 72-летней Любови Успенской. Сперва Анна подпевала Успенской из зала, но в какой-то момент решила выйти на сцену к Любови Залмановне. В тот момент Успенская как раз исполняла один из своих хитов «К единственному, нежному». Сам артистка спокойно отреагировала на спонтанный поступок Анны, но не всем зрителям это понравилось.

По словам Седоковой, в какой-то момент к ней подошел незнакомый человек и высказал ей за неподобающее поведение. Певица поспешила оправдаться.

«Этот человек сказал, что я не смею более выходить на сцену. Он максимально унизил меня! Хотя я даже не хотела, потому что для меня она — богиня! И я бы никогда не посмела, но мои друзья буквально вытолкнули меня на сцену к Любе», — прокомментировала свой незапланированный выход на сцену Анна.

Позже исполнительница рассказала, что так и не поняла, кто был тот человек — просто зритель или же работник заведения. При этом, сама Седокова от своего выхода на сцену и дуэта с Успенской осталась довольна.

«Она невероятная. Потом оказалась в объятиях нашей королевы», — сообщила в соцсетях Анна.

А уже сегодня Седокова иронизировала на тему вчерашнего инцидента.

«Если бы вы знали, как сильно я вас люблю. Ваши сообщения в Директ бесценны. Мои ежедневные появления в новостях тоже, но так и живем. И как сказал один симпатичный мужчина — не переключайте», — поделилась певица.

Кстати, с концерта Успенской Анна ушла не одна, а под ручку с кавалером.