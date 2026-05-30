Почему маленький город может изменить жизнь целого региона: история «Добрый Урал»

Татьяна Мордвинова, руководитель центра «Добрый Урал» и социально-реабилитационного центра «Яркие мечты» в Первоуральске.

Когда Татьяна Мордвинова впервые пришла в некоммерческий сектор, она вовсе не собиралась строить собственный благотворительный фонд. У нее уже был управленческий опыт, стабильная работа и вполне понятная профессиональная траектория. Но одна встреча изменила все.

Сегодня Татьяна — руководитель центра «Добрый Урал» и социально-реабилитационного центра «Яркие мечты» в Первоуральске. Ее команда помогает семьям с детьми с инвалидностью и ОВЗ, поддерживает подростков-сирот, развивает наставничество и запускает проекты, которые меняют отношение общества к особенным детям.

И началось все… с простого желания быть полезной.

Фото: Предоставлено "КП".

От волонтера — к собственному фонду

— Работа в НКО — это помощь людям здесь и сейчас. И именно это стало моей главной мотивацией, — рассказывает Татьяна.

В благотворительность она пришла больше пяти лет назад. Сначала — как управленец и волонтер: помогала приютам для животных, участвовала в социальных проектах, привозила корма и вещи первой необходимости.

Но постепенно стало понятно: хочется не просто участвовать, а выстраивать системную работу.

Татьяна поступила в магистратуру УрФУ, начала глубже изучать социальную сферу, учиться проектной деятельности и развивать профессиональные компетенции.

Так появился фонд «Добрый Урал».

Сегодня организация работает сразу по нескольким направлениям: поддержка семей с детьми с инвалидностью и ОВЗ, сопровождение подростков-сирот, наставничество и профилактика социального сиротства.

Фото: Предоставлено "КП".

История Артема, который перестал бояться Деда Мороза

Одним из самых теплых проектов фонда стала акция «Добрый Новый год».

Уже несколько лет волонтеры в костюмах Деда Мороза и Снегурочки приезжают домой к семьям подопечных, чтобы поздравить детей.

Для кого-то это просто праздник.

А для кого-то — огромный шаг вперед.

— У нас есть мальчик Артем, ему восемь лет, у него расстройство аутистического спектра. Он всегда боялся Деда Мороза, сторонился, не подходил близко, — рассказывает Татьяна.

Но команда продолжала приезжать к семье каждый год.

И однажды произошло то, чего родители даже не ожидали.

В этот Новый год Артем не просто подошел к Деду Морозу — он сам рассказал стихотворение, которое готовил специально к приходу гостей.

Всего четыре строчки.

Но для семьи это стало настоящей победой.

Фото: Предоставлено "КП".

Когда наставник становится самым близким человеком

Еще одно важное направление фонда — проект «Новые горизонты», связанный с наставничеством для подростков из детских домов.

Татьяна рассказывает историю Нади и Леши.

Надежда пришла в проект как волонтер: фотографировала детей для анкет на устройства в приемные семьи.

Там она познакомилась с Лешей — подростком, который к тому моменту уже отказался от приемной семьи и фактически остался без значимого взрослого рядом.

Однажды Надя просто подошла и спросила:

— Почему ты отказался?

Так началась их дружба.

Сегодня они вместе уже три года.

— Наставник — это не человек, который учит жить. Это взрослый, который рядом, который слушает, поддерживает и показывает, что отношения могут быть другими, — объясняет Татьяна.

По словам Надежды, именно Леша научил ее терпению и умению вовремя остановиться.

Фото: Предоставлено "КП".

«Добрый день рождения» и сообщество родителей

Еще один проект фонда — «Добрый день рождения».

Раз в квартал для детей с особенностями здоровья и их семей организуют большие праздники и встречи.

Но смысл проекта — не только в развлечениях.

Главная задача — социализация детей и создание сообщества родителей, которые часто остаются один на один со своими трудностями.

— Мы видим, как дети раскрываются, начинают общаться, находят друзей. И родители тоже начинают дружить между собой, поддерживать друг друга, — говорит Татьяна.

Со временем вокруг фонда сформировался настоящий родительский клуб — пространство, где можно не бояться быть собой.

«Счастье быть семьей»

Сейчас фонд развивает еще один проект — «Счастье быть семьей».

Он появился как ответ на запрос родителей, которые находятся в кризисной ситуации и эмоциональном выгорании.

Каждую неделю семьи собираются на бесплатные встречи с психологом.

Здесь можно поговорить, выдохнуть, почувствовать поддержку и хотя бы ненадолго перестать справляться со всем в одиночку.

— Мы хотим, чтобы родители вспоминали о себе и находили внутренний ресурс, — объясняет Татьяна.

Школьники снимают ролики о добре

Отдельная гордость фонда — работа с молодежью.

В рамках федеральной программы «Обучение служением» школьники и студенты помогают фонду создавать социальные проекты.

Одиннадцатиклассники из Первоуральска сами предложили снимать ролики для социальных сетей фонда.

Так появился проект «Люди в щедром» — серия видео о жителях города, которые помогают другим.

Ребята учились работать со светом, монтажом, интервью и в итоге полностью взяли производство контента на себя.

— Для меня очень важно передавать ценности через личный пример. Молодежь должна видеть, что помогать — это нормально и современно, — говорит Татьяна.

Фото: Предоставлено "КП".

Игры, которые помогают понять других

Еще один необычный проект фонда — социальные настольные игры.

Через игровые сценарии участники проживают ситуации, с которыми сталкиваются люди с особенностями здоровья, расстройствами пищевого поведения, депрессией или РАС.

Например, участникам предлагают прожить обычный день человека с аутизмом: с перегрузкой, тревожностью, сложностями коммуникации.

В игре нет лекций или нравоучений.

Но после таких встреч люди начинают иначе смотреть на тех, кто рядом.

— Очень важно не просто рассказывать, а дать возможность прочувствовать, — объясняет Татьяна.

Фото: Предоставлено "КП".

«Помогать можно по-разному»

Сегодня «Добрый Урал» — это уже не просто фонд.

Это большое сообщество семей, волонтеров, наставников, школьников, студентов и специалистов, которые постепенно меняют отношение к благотворительности в небольшом уральском городе.

И, пожалуй, главное, что удалось создать команде Татьяны Мордвиновой, — это ощущение, что человек со своей болью или сложностью больше не остается один.

Справка

Центр «Добрый Урал» и социально-реабилитационный центр «Яркие мечты» работают в Первоуральске Свердловской области. Организация занимается поддержкой семей с детьми с инвалидностью и ОВЗ, профилактикой социального сиротства, развитием наставничества и инклюзивных проектов.

Фонд реализует проекты «Добрый Новый год», «Добрый день рождения», «Новые горизонты», «Счастье быть семьей», а также участвует в федеральной программе «Обучение служением».

ЧТО ТАКОЕ ШКОЛА ЛИДЕРОВ НКО «НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ»?

Школа лидеров НКО «Новые горизонты» - это обучающий курс для руководителей и представителей некоммерческих организаций, помогающий им рассказывать о добрых делах на всю страну.

Проект реализует АНО «Агентство информационных проектов и инициатив «Чистая страна» при поддержке Фонда президентских грантов. Партнер проекта - Медиагруппа «Комсомольская правда».