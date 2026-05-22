НКО — это не «скорая» и не «Госуслуги»: как обращаться к благотворительным фондам, чтобы помощь пришла быстрее

Фото: Благотворительный фонд "Завтра будет"

В некоммерческих организациях за кулисами помощи часто складывается не менее напряженная атмосфера, чем в самой жизни семьи, столкнувшейся с бедой. Мы привыкли думать, что главная проблема — это найти деньги на лечение или закрыть срочную потребность.

Но на практике сотрудники и волонтеры фондов признаются: самая сложная часть работы — это не сбор средств, а коммуникация с родными подопечных. Об этом рассказывают Открытые НКО.

Конечно, в стрессовой ситуации, когда здоровье или жизнь близкого человека под угрозой, любая адекватная реакция может дать сбой. Однако, по мнению Исполнительного директора Благотворительного фонда «Завтра будет» Ксении Алешиной, существуют четкие правила эффективного взаимодействия. Если их соблюдать, помощь приходит быстрее, а нервы — и ваши, и сотрудников фонда — остаются целы.

Эксперт привела топ-5 советов, как выстроить диалог с НКО так, чтобы он был максимально продуктивным.

1. Не воспринимайте НКО как аналог госучреждения или службу спасения

Одна из главных причин конфликтов — непонимание роли организации. Многие воспринимают благотворительный фонд как аналог государственного учреждения или службу спасения, которая обязана реагировать мгновенно.

Совет эксперта: Отнеситесь к НКО как к профессиональному посреднику и агрегатору ресурсов. У фонда нет бесконечной кассы и штата курьеров на все случаи жизни. Большинство современных НКО работают по четким регламентам: чтобы выделить средства из целевого капитала или подключить юриста, необходимо собрать пакет документов. Если вам кажется, что сотрудник «копается» или задает лишние вопросы, знайте: это не бюрократическая прихоть. Это защита от мошенничества и способ гарантировать, что помощь дойдет именно до тех, кто в ней действительно нуждается. Ваша задача — предоставить информацию максимально быстро и прозрачно.

2. Разделяйте эмоции и факты в диалоге

Например, на вопрос «Почему вы выбрали денежную компенсацию вместо льготного лекарства?» обычный человек объяснит ситуацию, а «токсичный» начнет ругаться. В состоянии отчаяния крик «Из-за вас мой родственник умрет!» — это попытка достучаться до чужой совести, чтобы ускорить процесс. Но для сотрудника фонда это всего лишь эмоциональный шум, который забирает время. Пока вы тратите 20 минут на выяснение отношений по телефону, менеджер мог бы отправить три запроса в аптеки или уточнить нюансы лечения у курирующего врача.

Совет эксперта: Возьмите за правило: «один диалог — одна проблема». Если вы хотите выговориться или вам нужна психологическая поддержка — скажите об этом прямо: «Мне сейчас очень страшно, я не справляюсь». Фонды часто держат в штате психологов именно для таких моментов. Если же вам нужна конкретная помощь (лекарства, коляска, оформление документов), максимально исключите эмоции из переписки. Четкий список вопросов и ответов экономит часы.

3. Не требуйте невозможного: о прозрачности и отчетности

Фраза: «Вы директор фонда, это ваша работа отвечать мгновенно» или «Вы не имеете права требовать справку о доходах» — классика жанра, с которой сталкиваются все НКО. Но здесь важно понять логику организации. Современная НКО — это не просто «группа добрых людей». Это организация, которая работает в правовом поле. Из-за страха проверок фонды вынуждены быть жесткими в вопросах документации.

Совет эксперта: Воспринимайте запрос справки о доходах или паспортных данных не как недоверие к вам, а как инструмент, который защищает вас и деньги благотворителей. Если фонд не сможет отчитаться перед контролирующими органами, его могут закрыть, и тогда помощь не получит больше никто.

Не воспринимайте отчетность как барьер. Это мост, по которому вы идете к своей цели.

4. Перестаньте играть в «жертву» и «спасателя»

В связке «фонд — благополучатель» часто возникает психологическая игра, описанная в транзактном анализе: кто-то становится «спасателем», кто-то «жертвой», а кто-то «агрессором». Токсичное поведение («вы не помогаете, а только наживаетесь») — это попытка переложить ответственность за свою ситуацию на внешнего спасателя.

Совет эксперта: НКО — это не мать Тереза, которая придет и решит всё за вас, пока вы пассивно наблюдаете. Это ресурс. Вы — капитан корабля своей семьи. Фонд может дать вам карту, топливо, снаряжение, но управлять кораблем придется вам.

Если вы поймете, что ваша роль в этом процессе — активная и ведущая, исчезнет почва для претензий. Вместо «вы мне должны» появится конструктивное: «вот моя проблема, вот мои ресурсы, помогите мне объединить это с вашими возможностями».

5. Правило «Вы» и дистанция: почему это важно

Многие родственники искренне обижаются, когда сотрудники НКО держат дистанцию: обращаются на «Вы», не переходят на панибратство, не позволяют называть себя уменьшительными именами. Это один из главных принципов профессионализма. И это не высокомерие. Это защита от эмоционального выгорания.

Совет эксперта: если вы хотите, чтобы ваш вопрос решался профессионально, не пытайтесь «подружиться» с сотрудником фонда. Дружба подразумевает взаимные уступки и жалость, которые в работе с тяжелыми случаями разрушительны.

Уважайте личные границы сотрудника. Если он их выстраивает, значит, он — профессионал. Профессионал, который сможет работать с вами эффективно и продолжительное время, не «перегорев» на третьем обращении. Социальные сети сотрудника, его личное время и эмоциональный ресурс — это зона, которая не входит в пакет помощи.

Мы, сотрудники НКО, знаем: страх, боль и отчаяние — плохие советчики. Но знание правил игры — лучший способ быстро получить желаемое. Современная некоммерческая организация — это уже не просто «сбор денег в шапку». Это экспертный центр, где работают юристы, психологи, медиаторы и закупщики. Используйте эту экспертность. Если фонд просит документы — соберите их. Если фонд объясняет регламент — следуйте ему. Если фонд держит дистанцию — ответьте взаимным уважением. Только так из системы «требований и претензий» мы перейдем к системе аффективного сотрудничества. И тогда помощь обязательно придет.

СПРАВКА

Автор материала Ксения Алешина, исполнительный директор Благотворительного фонда «Завтра будет». Страница эксперта по ссылке.

Статья опубликована в рамках конкурса «Советы от экспертов НКО». Лучшие материалы попадают в газету и на сайт «Комсомольской правды». Подробности по ссылке.