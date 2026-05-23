Фото: Дмитрий Кребс

Тамбовский центр сотрудничества со странами Азии «Белый Слон» регулярно знакомит жителей города с культурой, историей и традициями Индии и Китая. В ходе лекций, встреч и культурных обменов мы постоянно сталкиваемся с устойчивыми заблуждениями об этих странах. С Открытыми НКО разбираем пять самых распространённых мифов и объясняем, как превратить непонимание в продуктивное взаимодействие.

Миф 1: «Страны Азии отсталые»

На самом деле Китай и Индия входят в число самых технологически развитых обществ планеты. Платежи по QR-коду, услуги в мессенджерах, искусственный интеллект в школах и логистике — это повседневная реальность. И даже поездки на индийских тук-туках оплачиваются через приложения в телефоне, что мы неоднократно наблюдали в ходе недавнего путешествия по Восточному Тамилнаду! Древние традиции не исчезли. Они просто встроились в современный ритм жизни. Азия не застыла во времени — она движется вперёд, бережно сохраняя свою культуру.

Фото: Дмитрий Кребс

Миф 2: «С ними невозможно договориться»

Основания для появления такого стереотипа действительно имеются. Далеко не все переговоры заканчиваются успешно. Но это связано с разными традициями коммуникации и разными приоритетами. На Западе переговоры считаются успешными, если они заканчиваются подписанием договора, потому что считается, что документ охраняется правовой системой. Но на Востоке сама по себе бумага не даёт никаких гарантий — всё равно всё решают отношения, доверие и репутация партнёров.

Вторая причина — разное понимание природы договора и социальных отношений. Западная система строится вокруг собственности, восточная — вокруг человеческих отношений. Поэтому в западных странах эффективнее всего работает институт права, в Азии — институт личных рекомендаций.

Разная форма коммуникаций тоже нередко порождает недоразумения. Прямой отказ на Востоке действительно считается грубостью. Когда наши слышат «возможно», «посмотрим», «нужно обсудить», то принимают «сохранения лица» и социальной гармонии за бесконечную уклончивость. Прямое «нет» здесь часто заменяют мягкой мимикой или изменением темы, так как открытый конфликт считается грубым и разрушительным. К этому надо быть готовыми. При этом важно помнить, что «нет» может означать — не сейчас и вы сможете вернуться к вопросу позже, но, если вы посягнули на чьё-то лицо, шансов вернуть себе доверия у вас почти нет.

Миф 3: «Азиатский этикет — это сотни строгих правил, ритуалов, которые невозможно запомнить»

Этикет — это внимание к человеку. Три принципа работают повсеместно: уважение к старшим, отсутствие публичной критики и чуткость к невербалике.

Важно понимать, что азиаты по умолчанию расположены дружелюбно и готовы простить вам некоторые ошибки в ритулах, если видят с вашей стороны искреннее уважение к их традиции — вы ведь иностранец и можете просто чего-то не знать. Но тем не менее, лучше заранее изучить существующие табу, чего делать категорически нельзя и что может быть воспринято как неуважение или даже оскорбление.

Гораздо большее значение имеет искренность. Её наличие гораздо важнее формального соблюдения ритуала. При этом, именно неискренняя наигранная вежливость может увеличить реальную дистанцию между вами и вашими партнёрами. Можете не сомневаться в том, что наблюдательные азиаты в раз считают её. Для них это знак, что вы чужой и доверять вам надо с осторожностью. Хотя внешне это никто явно не покажет.

Фото: Дмитрий Кребс

Миф 4: «Чтобы понять культуру, обязательно нужно хорошо знать язык»

Многие полагают, что без свободного владения языком дверь в общение наглухо закрыта. Это не так. Выучите несколько фраз: приветствие, благодарность, извинение и вопрос о самочувствии. Этого достаточно, чтобы растопить лёд и показать уважение. Остальное сделает ваше желание общаться.

Жители Азии очень радушны и обязательно пойдут вам на встречу в поиске удобного формата общения. И помните, что английский вас выручит, может быть, в аэропорту, но для них он чужой. Если хотите завоевать расположение местных, используйте национальные языки.

Не забывайте про технические средства. Современные технологии давно сняли языковой барьер: используйте онлайн- и офлайн-переводчики, голосовые помощники и специализированные приложения. По нашему опыту, наиболее точный перевод сегодня обеспечивают нейросети. Главное — говорить чётко, избегать сленга и проверять ключевые формулировки перед отправкой.

Миф 5: «Восточная вежливость = слабость»

То, что мы иногда принимаем за уступчивость, на деле — вежливость и способ добиться своего, не сжигая мосты и не ставя партнёра в неловкое положение. Это просто другая архитектура диалога. Надо уметь читать между строк. В Азии репутация надёжности ценится выше, чем сиюминутная победа в споре. Поэтому если азиаты не спорят с вами, это не значит, что они с вами согласны или их можно продавить. Главные качества, которые вам пригодятся в общении с ними на чувствительные темы — это терпение и внимание к собеседнику. На Востоке люди очень внимательны к мелочам, и этот навык доведён до автоматизма, работает практически на уровне подсознания.

- И в заключение нельзя не сказать ещё об одной распространённой ошибке — обобщении по отношению к азитским культурам и народам — «восточный менталитет». Проблема в том, что единого восточного менталитета или мировоззрения не существует.

Например, Китай и Индия — это две разные цивилизации с различными системами ценностей, историческим опытом, календарями, деловыми ритмами и представлениями о времени. То, что считается безупречным в Пекине, может вызвать недоумение в Дели. Разница между севером и югом внутри каждой страны также огромна. Перед коммуникацией обязательно уточняйте регион, предпочтительный язык общения, местные праздники, сезонные деловые циклы и религиозные особенности. Азия — это пёстрая мозаика культур, где каждый элемент может быть предметом для отдельного изучения.

Фото: Дмитрий Кребс

СПРАВКА

Автор материала Татьяна Кребс, руководитель культурного сектора Тамбовского центра сотрудничества со странами Азии «Белый слон». Страница эксперта по ссылке.

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