Фото предоставлено пресс-службой Сбера

59 городов, 290 тысяч участников, 185 миллионов на помощь детям с онкологией - таковы итоги тринадцатого забега “СберПрайм Зеленый Марафон-2026”, который прошел по всей России в эту субботу. Побывали на самом масштабном в стране спортивном празднике и корреспонденты “Комсомольской правды” - и теперь готовы поделиться с вами самыми яркими деталями и самыми интересными подробностями.

Фото предоставлено пресс-службой Сбера

Дружба народов и любовь на всю жизнь

“СберПрайм Зеленый Марафон-2026” установил рекорд: по всей стране, от Калининграда до Владивостока, на старт вышли 290 тысяч участников. Мероприятие вышло даже за границы России: впервые в его рамках состоялся “Забег дружбы”, в китайском городе Хэйхэ. Специально для него проложили параллельные маршруты по набережным самого Хэйхэ и расположенного по соседству - через реку Амур - Благовещенска. И китайские и российские атлеты приняли начинание Сбера с восторгом - так что в будущем году организаторы марафона подумывают включить в маршрут мост через Амур чтобы соединить две страны не только символически, но еще и физически.

«СберПрайм Зеленый Марафон» собрал в Москве 15 тысяч участников

В России же одной из главных точек притяжения для любителей бега стала Москва. Даже капризная погода, в последние несколько дней тяготевшая скорее к октябрю, нежели к маю, во время спортивного праздника словно на заказ улучшилась: меж туч выглянуло солнце, на улице ощутимо потеплело, а редкий мелкий дождик не столько раздражал, сколько бодрил.

Всего “СберПрайм Зеленый Марафон-2026” собрал в столичном парке “Зарядье” 15 тысяч участников. И у каждого - своя неповторимая история.

Москвич Иван Киселев, например, на забег пришел с семьей: женой Анастасией и маленькой дочкой Василисой. “Зеленый марафон” в свое время стал для него первым крупным соревнованием - и вот уже четыре года Иван старается не пропускать ни одного марафона.

Фото предоставлено пресс-службой Сбера

- Мы и дочку к этому делу постепенно привлекаем, - поделился спортсмен с “Комсомолкой”. - Недавно на марафоне в Казани был забег младенцев - и она у нас честно пробежала сорок метров! Я ее поддерживал, мама встречала на финише. Такой вот получился спортивный дебют.

А кто-то благодаря бегу и вовсе повстречал свою любовь.

- Мы с будущем мужем познакомились на одном из забегов! - рассказала нашему корреспонденту участница марафона Ольга Великая. - Как-то все само собой получилось: один раз встретились, другой, потом начали планировать совместные забеги - и в итоге женаты уже третий год.

Испытал на себе судьбоносный эффект бега и Ринас Ахмадеев - он, к слову, стал на “Зеленом Марафоне-2026” золотым призером и установил новый рекорд дистанции.

- Спортивные семьи часто именно так и рождаются - люди знакомятся во время забегов, влюбляются, сходятся, - поделился Ринас с “Комсомолкой”. - И у меня была такая же история - я повстречал свою любовь именно в легкой атлетике четыре года назад.

Фото предоставлено пресс-службой Сбера

“Каждый, кто пробежал хотя бы километр, внес свой вклад в большое общее дело”

Как и во все предыдущие годы главной идеей и основной мероприятия стала благотворительность. В честь своего юбилея Сбер запустил уникальную программу: каждый километр, преодоленный участниками забега по всей стране, конвертировался в 185 рублей - именно столько лет исполнилось банку.

- Эти деньги пойдут на помощь детям с онкологическими заболеваниями, - рассказал журналистам президент, председатель правления банка Герман Греф. - Уже на следующей неделе они будут распределены по крупнейшим российским детским медицинским центрам, специализирующимся на лечении онкологических и гематологических заболеваний, а также трансплантации костного мозга в Москве, Екатеринбурге, Уфе, Оренбурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре, и других городах, а также в Донецкой и Луганской Народных республиках. Будут закуплены лекарства, оборудование для облучения крови и инфузионная техника, организована оплата химиотерапии и других дорогостоящих процедур.

Герман Греф подчеркнул также, что “СберПрайм Зеленый Марафон” за минувшие годы стал самым массовым забегом страны и одним из крупнейших в мире. И не в последнюю очередь это случилось именно благодаря большим и высоким смыслам, которые заложены в этом мероприятии.

- Одно дело, когда ты просто бежишь - хотя это, безусловно, тоже полезно, - рассказал председатель правления. - И совсем другое, когда ты делаешь это с открытым сердцем. Для нас это всегда было особенно символично, поскольку мы каждый год выделяем огромные средства на помощь детским домам, домам малютки, детям с тяжелыми заболеваниями. Знаете, для некоторых наших сотрудников волонтерство даже стало важнее, чем непосредственно бизнес. Мы это ценим и всегда поддерживаем.

Фото предоставлено пресс-службой Сбера

К слову, сам Герман Греф традиционно лично участвует в марафоне - в самом массовом забеге на 4 километра 200 метров, под символичным номером один. А вместе с ним на взрослую дистанцию вышел и маленький сын Филипп-Альберт.

В общей сложности за счет традиционного уже размаха в благотворительной “копилке” марафона удалось собрать 185 миллионов рублей. Это - сотни, а возможно и тысячи детских жизней, которых удастся спасти или хотя бы сделать чуть легче.

- Каждый, кто пробежал хотя бы километр, уже внес свой вклад в наше большое и важное дело, - заключил Герман Греф. - И, конечно, я хочу сказать огромное спасибо всем, кто причастен к организации нашего марафона и всем, кто пришел в нем поучаствовать.

Конечно, не забыли организаторы и о тех, кто с бегом на “вы”. Специально для них огромный участок парка отвели под дополнительные активности: можно было пообниматься с героями любимых мультфильмов, принять участие в гонках шариков по сложному извилистому маршруту, пробежать виртуальный марафон или просто посидеть на лавочке с мороженым. На протяжении нескольких часов настроение участников и гостей поддерживали барабанщики, диджеи и целые мини-оркестры. Для тех же, кому физических нагрузок на забеге оказалось мало, работала мобильная площадка ГТО: там разрешалось сдать часть нормативов, а потом прийти в центр, досдать остальное и получить заветный значок.

И даже экологическая повестка нашла в “Зеленом марафоне” свое воплощение: после забега Герман Греф и другие представители руководства банка высадили на одной из аллей “Зарядья” саженцы лип. Это еще одна добрая традиция праздника: таких деревьев, высадка которых приурочена к марафоне, уже появились сотни тысяч в разных городах страны. А с учетом того, что живут эти липы по триста лет, можно с уверенностью заявлять, что они будут радовать еще многие и многие поколения россиян.