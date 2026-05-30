На могиле Светланы Светличной на Троекуровском кладбище в июне поставят памятник. Фото: Ирина ВИКТОРОВА. Перейти в Фотобанк КП

В мае 2026 года заслуженной артистке РСФСР Светлане Светличной могло исполниться 86 лет. Умерла звезда фильма «Бриллиантовая рука» полтора года назад. Месяц назад мы сообщили, что на могиле актрисы до сих пор нет памятника.

НОВОСТИ О ПАМЯТНИКЕ

После нашей публикации многие сообщали, что на Троекуровском кладбище на могиле Светланы Светличной памятника так и не появилось. При этом недавно заменили фото на кресте - прежнее было повреждено из-за непогоды. За могилой всегда ухаживали. Родные после такого внимания к захоронению Светланы Афанасьевны решили ускориться с установкой памятника. Как стало известно KP.RU, памятник на могиле Светличной будет установлен в июне 2026 года, все предварительные работы завершены.

Кто является семьей Светланы Светличной? Муж актрисы, народный артист Владимир Ивашов, умер в возрасте 55 лет в 1995 году - сердце не выдержало наркоза во время операции. Последние годы Светлана Светличная, которая больше так и не вышла замуж, часто повторяла: «Мы прожили с Ивашовым 34 года. Уверена, что если бы он был жив, то мы были бы вместе до сих пор». У каждого из супругов случались увлечения, но это не повлияло на крепость их брака и не разрушило его. И Ивашов, и Светличная ценили и берегли друг друга - как могли.

Оставшись одна, Светлана Афанасьевна не смогла уберечь (хотя сильно старалась, заботилась) младшего сына Олега от пагубной привычки: мужчина пристрастился к выпивке, когда в перестройку торговал на рынке. В 2006 году, в возрасте 34 лет, младший сын звезды умер.

Со Светличной остались старший сын Алексей, его супруга Ольга, их единственная дочь Мария. Алексей работал зубным техником, всегда был далек от мира кино. У Марии есть сын - его назвали в честь прадеда - Владимир Ивашов. Внучка и правнук регулярно навещали Светлану Афанасьевну сначала дома, потом в больнице.

Из наследства сыну звезды осталась одна квартира - двушка у метро "Преображенская площадь". Других богатств Светличная не нажила. Когда Мария в очередной раз по шла поливать цветы в квартиру бабули, она перебрала вещи, увидела коробочку с украшениями - даже удивилась, что не оказалось среди «богатств» звезды ни одного с драгоценным камнем. Только бижутерия и серебряное кольцо с надписью «Спаси и сохрани».

А зрители помнят Светлану Афанасьевну в фильмах «Стряпуха», «Бриллиантовая рука», «Им покоряется небо», «Герой нашего времени», «Место встречи изменить нельзя» и других.

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