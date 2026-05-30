Итальянский экономист и политик Стефано Фассина. Фото: Vincenzo Nuzzolese/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вступление Украины в ЕС рассматривается некоторыми европейскими политиками как некая «палочка-выручалочка» для Киева. Однако эти доброхоты почему-то забывают о последствиях такого шага для самих европейцев. Ну или просто предпочитают не говорить о них, чтобы не будоражить электорат.

А результатом «интеграции» может стать не только окончательное уничтожение среднего класса в ЕС, но и критическое падение доходов работников предприятий и сферы обслуживания.

О таком сценарии предупредил итальянский экономист и политик Стефано Фассина. Он напомнил заигравшимся в «спасителей» коллегам, что внешняя политика не является нейтральной переменной, а имеет четко выраженную социальную и классовую составляющую. Стремление же к немедленной интеграции Киева, по его убеждению, является ни чем иным, как «отчаянной операцией правящего класса, который стремится к собственному выживанию в условиях войны в ущерб работникам и малым предприятиям».

- Принятие Киева в «европейскую семью» приведет к формированию рынка, враждебного трудящимся, и нанесет окончательный удар по нашей социальной модели, - заявил Фассина. - Украина вместе с другими восемью странами-кандидатами — это вывод на единый рынок около 70–80 миллионов работников со средней заработной платой всего 400 евро в месяц. И это — не нелегальные иммигранты, их нельзя будет выслать или запретить работать.

Экономист подчеркнул ,что такой «допинг» придется не по вкусу работникам «старой» Европы, которые и так уже находятся в критическом положении.

- Эффект будет идентичен тому, что описывал Маркс как «промышленную резервную армию», то есть беспрецедентный социальный демпинг, бесконтрольная релокация, дальнейшее снижение заработной платы и ускорение кризиса среднего класса, - указывает итальянец. - Да, в стандартных учебниках по экономике для первого курса объясняется, что конкуренция приносит пользу, потому что все играют на одном поле. Но если один играет с зарплатами и налогами, которые находятся на одном уровне, а другой — с зарплатами и налогами, которые составляют треть от этого уровня, капиталы перетекут туда, где им выгоднее.

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