Едим и не сгораем? Какие ягоды и овощи работают как «съедобная защита» от солнца

Две чашки винограда, если их съедать каждый день на протяжении двух недель, повышают устойчивость кожи к УФ-излучению. Фото: Volodymyr TVERDOKHLIB//Shutterstock/Fotodom

Мы привыкли спасаться от ультрафиолета кремами с SPF. Однако новые исследования показали, что, не исключая солнцезащитные кремы, можно к ним добавить и еще одного защитника от ультрафиолета, а заодно и от старения кожи, - внутреннего. И содержится он в ягодах и овощах. Так, в новом американском исследовании оказалось, что две чашки винограда, если их съедать каждый день на протяжении двух недель, повышают устойчивость кожи к УФ-излучению. А значит – будет меньше покраснений.

В сети ходят разговоры о том, что арбуз, томатная паста и даже любимый борщ тоже могут защитить кожу изнутри. Правда ли это? И что тут работает? Врач-диетолог, заведующая центром «Здоровье и спортивное питание» ФИЦ питания и биотехнологии Екатерина Бурляева рассказала, какие продукты действительно помогают защищать кожу от солнца и продлевают ее молодость.

«Съедобный санскрин»: работает ли арбуз и борщ?

Многие верят, что, если перед отпуском налечь на арбуз или томатную пасту, а то и борщ, кожа не сгорит.

Екатерина Бурляева объясняет, что рациональное зерно здесь есть, секрет - в веществе ликопине.

- Это мощный антиоксидант из группы каротиноидов, который содержится во всех красных и темных фруктах и ягодах: помидорах, арбузе, черешне, вишне, клубнике. Ликопин действительно предотвращает фотостарение и последствия окислительного стресса от УФ-лучей, - говорит Екатерина Бурляева.

Красная мякоть арбуза содержит вещество ликопин, это мощный антиоксидант. Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Правда, есть три «НО».

Во-первых, ликопин лучше усваивается с жирами и при нагревании.

- Если пассеровать продукты с маслом, медленно обжаривать или томить на слабом огне до мягкости, ликопин усваивается лучше, - поясняет эксперт.

Поэтому томатная паста в борще или тушеные овощи в плане защиты кожи от солнца действительно лучше, скажем, свежих помидоров. И совсем будет хорошо, если приготовить томатную пасту дома, из свежих томатов.

Во-вторых, нужен накопительный эффект. Съесть килограмм арбуза за два дня до пляжа - бесполезно.

- У каждого человека к тому же разные дефициты пищевых веществ и разное состояния клеток, - говорит Екатерина Бурляева. – Так что, какой-то единый рецепт для всех не подходит. Но верно то, что для определенного защитного эффекта для кожи продукты с ликопином нужно есть регулярно.

В-третьих, никакая еда точно не заменит SPF-крем.

- Защититься пищевыми продуктами от солнечного ожога точно не получится, - говорит наш эксперт. – Флавоноиды в ягодах и овощах помогают регенерации – восстановлению - клеток, уменьшают окислительный стресс, но жесткого барьера от лучей не создают. Ультрафиолет продолжает проникать. Так что борщ и арбуз - лишь приятное подспорье, а не отмена санскрина.

Морковка солнцу друг или нет?

Бытует мнение, мол, съешь морковку и загар ляжет ровнее. Правда в том, что морковка может не только сияние коже дать, но и довести до оранжевого цвета.

- Гиперкаротинемию получить действительно можно, - предупреждает Екатерина Бурляева. - Особенно детям, когда родители в погоне за здоровьем дают им много моркови и тыквы. Кожа окрашивается в оранжевый оттенок, но это еще полбеды. Такое питание с избытком бета-каротина плохо влияет на печень.

Как же правильно есть морковь для молодости и защиты от солнца?

Лучше - в вареном или бланшированном виде, термическая обработка и немного масла помогают усвоить бета-каротин. И – умеренно.

Морковку нужно есть умеренно - питание с избытком бета-каротина плохо влияет на печень. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Виноград, черника или малина?

Две порции винограда в день в течение двух недель – и кожа станет более устойчивой к ультрафиолету. А что насчет других ягод? По словам Екатерины Бурляевой, все темные и красные ягоды работают на защиту кожи от солнца еще и за счет антоцианов и флавоноидов.

Но есть тут и недооцененная ягода нашего огорода – черная смородина.

- В черной смородине содержится столько же антоцианов, сколько в чернике и голубике, которые все хвалят за пользу для зрения. А влияют они и на защиту кожи от ультрафиолета, - отмечает наш эксперт. - Столовой ложки этой ягоды хватит для удовлетворения суточной потребности.

Быть может, молодости кожи и защите от солнца поможет и маска на лицо, скажем, из поспевающей уже клубники?

- Маски из протертых ягод для кожи питательны и полезны, но с оговорками, - говорит Екатерина Бурляева. - Во-первых, проверьте, не будет ли аллергической реакции, если делаете такую маску впервые. Лучше попробовать небольшое количество на руке. Во-вторых, из-за кислот в ягодах есть риск повредить кожу. Так что сразу после процедуры выходить на солнце нельзя. Лучше делать ее перед сном, чтобы за ночь эпидермис – верхний защитный слой кожи - восстановился.

В черной смородине содержится столько же антоцианов, сколько в чернике и голубике, которые все хвалят за пользу для зрения. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Как не обгореть, но получить витамин D?

Если полифенолы из ягод и овощей помогают коже меньше краснеть на солнце, не помешают ли они одновременно вырабатывать витамин D? Ведь для его синтеза ультрафиолет как раз нужен, а витамин D в наших широтах – часто в дефиците.

- Флавоноиды и другие растительные соединения помогают коже справляться с последствиями облучения. Они способствуют более эффективной регенерации клеток и снижают уязвимость клеточных стенок к окислительному стрессу - то есть клетки разрушаются в меньшей степени. Но сам ультрафиолет в кожу проникает, - говорит наш эксперт.

Поэтому, даже если вы регулярно едите полезные для кожи ягоды и овощи, летние правила общения с солнцем не меняются. Нужны:

- солнцезащитный крем,

- тень в часы активного солнца,

- и в дополнение к этому — богатая антиоксидантами тарелка, можно под тентом у моря.

Сахар в ягодах: что важно помнить

Кому нужно быть осторожным?

Людям с сахарным диабетом стоит точно знать свою норму, предупреждает Екатерина Бурляева. Сладкие ягоды (виноград, черешня) могут вызывать скачки сахара.

А как же фигура?

Для тех, кто следит за весом, ягоды хороши: это всего 30–60 ккал на 100 граммов. Но есть важный нюанс. Кислоты, содержащиеся в ягодах, усиливают аппетит. Если вы поели клубнику, а потом переели чего-то калорийного - пользы для фигуры не будет.

Как правильно есть ягоды?

Лучше есть ягоды целиком, а не в виде смузи. Если же делаете смузи, то без добавления сахара, меда или сиропов. И обязательно используйте всю ягоду - с кожицей. Именно в кожице содержится клетчатка, которая полезна для кишечника и помогает нормализовать уровень сахара.

Почему сок хуже?

- Свежевыжатые соки не столь полезны, — напоминает диетолог. — Шкурка и клетчатка остаются в смузи - это хорошо. А если пить просто сок, то пользы меньше.

Цельные ягоды (или смузи из них с кожицей) дают организму и витамины, и клетчатку, которая замедляет всасывание сахара.

Какие еще продукты могут «подсветить» кожу изнутри?

Огурцы - самый неаллергенный продукт и рекордсмен по содержанию влаги.

Болгарский перец (особенно красный) - чемпион по витамину С, мощному антиоксиданту.

Зелень (петрушка, укроп) – дают нам клетчатку, которая хороша в том числе и для микробиома кишечника.

Лучший летний салат

Формула идеального блюда на лето проста.

Берем томаты, они дадут полезный ликопин для питания кожи на клеточном уровне.

Огурцы – подойдут всем и прекрасно освежают.

Красный перец – тут антоцианы и витамин С.

Плюс любая зелень.

А заправлять лучше разными маслами: сегодня льняным, завтра кунжутным, послезавтра оливковым. Соотношение омега-кислот в них разное, так вы восполните все дефициты.

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