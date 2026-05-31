«Вместо продажи сигарет - изощренный маркетинг»: в ВОЗ раскрыли уловки табачных компаний для подрыва здоровья молодежи

Владельцы табачных компаний придумывают новые, все более изощренные способы сохранить своих потребителей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

31 мая отмечается Всемирный день без табака. В большинстве развитых стран мира, включая Россию, сегодня действуют серьезные антитабачные ограничения. Распространенность курения среди взрослых в нашей стране за последние 6 лет снизилась более чем на 27%, сообщил в недавнем выступлении министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Однако владельцы крупных табачных компаний не сидят сложа руки. Они придумывают новые, все более изощренные способы сохранить своих потребителей. Опаснее всего то, что сейчас табачники нацелены в первую очередь на подрастающее поколение, подчеркивают во Всемирной организации здравоохранения.

О том, какие маркетинговые ходы и уловки использует табачная индустрия для вовлечения молодежи, рассказал накануне Всемирного дня без табака врач и эксперт в области общественного здравоохранения, директор Европейского регионального бюро ВОЗ доктор Ханс Клюге.

ОТ АРОМАТИЗАТОРОВ ДО ЛАЙФСТАЙЛ-КЛИПОВ

Европейский регион ВОЗ охватывает 53 государства, включая Россию. Сегодня в этом регионе использование электронных сигарет среди молодежи является самым высоким в мире, отмечается в сообщении ВОЗ. Вейпинг затрагивает около 4,2 млн подростков в возрасте 13-15 лет. Ежегодно табак, употребляемый в разных формах, становится причиной более 1,2 миллиона смертей в регионе.

Табачная промышленность сейчас занимается не просто продажей своей продукции. Она выстраивает настоящую архитектуру зависимости, целую вселенную для вовлечения молодежи, подчеркивает доктор Ханс Клюге. «Новые продукты и тактики табачной индустрии подрывают прогресс в области общественного здоровья беспрецедентными способами», - предупреждает эксперт.

В расширяющуюся вселенную табачных продуктов входят изделия от классических электронных сигарет до ароматических назальных ингаляторов и никотиновых подушечек. Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Используются такие подходы и средства:

1. Ароматизаторы, фильтры и стильный дизайн для поколения зумеров и младше.

- Табачная индустрия - это нечто гораздо большее, чем сбор, ферментация или скручивание листьев. Теперь она располагает сложными продуктами и рекламным механизмом, созданным для захвата внимания и завлечения потребителей задолго до того, как они прикоснутся к сигарете, - рассказывает Ханс Клюге.

2. Расширяющаяся вселенная продуктов.

В нее уже входят изделия от классических электронных сигарет до ароматических назальных ингаляторов и никотиновых подушечек. «Большинство этих продуктов содержат никотин в различных формах и концентрациях, ароматизаторы. И все они эксплуатируют желание получить вознаграждение, используются психологические крючки для формирования привычки и зависимости», - поясняет эксперт.

3. Технологии продвижения в соцсетях.

- Если в прошлом веке сигареты рекламировались образами грубой мужественности (ковбои и т.п. - Ред.), то сегодня новое поколение табачных и никотиновых изделий упаковано в радостные, игривые посты в социальных сетях, настроенные на миллениалов, поколение зумеров и более молодую аудиторию, - отмечает директор Европейского регионального бюро ВОЗ.

Используются яркая упаковка, видео распаковки, лайфстайл-клипы, стирающие грань между рекламой и развлечением. Многие подыгрывают, кликают, ставят лайки и делятся. «Новые продукты разрабатываются для привлечения детей и младших подростков, имитируя конфеты и игрушки. Стратегия остается прежней: изобразить никотиновые и табачные изделия современными, безвредными и желанными», - добавляет эксперт.

4. Скрытая реклама у инфлюенсеров.

Инфлюенсеры, имеющие миллионы молодых подписчиков, могут демонстрировать табачные продукты под видом личных рекомендаций. Фото: Inside Creative House//Shutterstock/Fotodom

Табачники вовсю ведут работу с блогерами, которым доверяет молодежь - таких лиц называют инфлюенсерами, то есть способными влиять на умы и поведение своих поклонников.

- Инфлюенсеры, имеющие миллионы молодых подписчиков, могут демонстрировать табачные продукты под видом личных рекомендаций. Вирусная реклама, помноженная на доверие, - очень мощная комбинация, наносящая огромный вред, - поясняет эксперт.

«Это беспокоит меня лично. Как отец двух дочерей, я вижу, насколько важны для них социальные сети. Они дают ощущение эмоциональной связи, принадлежности и значимости. Это верно и для меня - я чувствую, как социальные сети влияют на мое мировоззрение и мою собственную работу в Европейском региональном бюро ВОЗ каждый день», - признается доктор Клюге.

Сегодня инструменты такого мощного влияния табачная индустрия активно использует в своих целях - для подрыва здоровья подрастающего поколения, предупреждает ВОЗ. Поэтому странам европейского региона очень важно совершенствовать антитабачное законодательство, чтобы противостоять новым, изощренным уловкам архитекторов никотиновой зависимости.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В России табачники тоже стремятся подсадить на свою продукцию побольше молодежи. Как стало известно СМИ, в Госдуму внесены на рассмотрение поправки в законодательство, которые допускают размещение магазинов и павильонов с сигаретами и вейпами вблизи от школ (сейчас их нельзя размещать на расстоянии ближе 100 метров по прямой линии от территории школы).

Эксперты по здравоохранению бьют тревогу и надеются, что такие изменения все же не будут приняты. «КП» будет следить за развитием ситуации.

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