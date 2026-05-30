В субботу 30-го мая дрон ВСУ ударил по зданию машинного блока энергоблока №6 Запорожской АЭС. Фото: Олег АДАМОВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

СООБРАЗИЛИ НА ЧЕТВЕРЫХ

Украинский «просроченный» узурпатор-комедиант Владимир Зеленский сообщил, что провел в субботу «специальное совещание», в котором приняли участие руководитель Офиса президента Украины (ОПУ) Кирилл Буданов*, министр энергетики Денис Шмыгаль и секретарь СНБО Рустем Умеров. Некоторые источники сообщили, что там присутствовал и экс-глава ОПУ Андрей Ермак, но ни на одном распространенном фото с совещания его нет, а за столом на лужайке сидят именно те, кого назвал сам Зеленский.

Тематика совещания особо не раскрывалась, но, по словам «просрочки», на встрече обсуждались вопросы поставок систем ПВО, соглашения по производству и поставкам беспилотников, а также будущая сделка с ЕС по дронам.

Кроме того, Зеленский объявил, что в ходе «специального совещания» представители киевского режима обсудили подготовку к «важным переговорам».

- Готовимся к важным переговорам — без публичных деталей, — сообщил «просроченный» в своем Telegram-канале.

Какое отношение министр энергетики Шмыгаль имеет ко всем перечисленным вопросам – загадка. Может, Зеленскому просто не сообщили, что у него теперь другой министр обороны?

УКРАИНА УДАРИЛА ПО МАШИННОМУ ЗАЛУ ЗАЭС

В субботу 30-го мая дрон ВСУ ударил по зданию машинного блока энергоблока №6 Запорожской АЭС. В стене энергоблока после атаки образовалась дыра, однако основное оборудование не пострадало, сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев.

- Это первая в мировой истории целенаправленная атака на основное оборудование АЭС со сквозным подрывом и повреждением здания машинного зала. Украинские вооруженные силы раз за разом переходят не просто красные линии, а границы здравого смысла. Что ожидать дальше? Удары непосредственно по турбине? Реакторному залу? Реактору и системам безопасности? - заявил глава «Росатома».

Беспилотник управлялся по оптоволокну, поэтому говорить о случайном попадании не приходится, оператор БпЛА прекрасно видел, куда он наносит удар. По свидетельству очевидцев, дыра в стене находится буквально в считанных метрах от реактора.

- В настоящее время все системы станции функционируют в штатном режиме. Нарушений технологических процессов не зафиксировано. Радиационный фон на площадке Запорожской АЭС и в зоне наблюдения находится в пределах естественных значений и не превышает установленных норм. Обошлось без пострадавших и критических разрушений, - заявило руководство станции.

По всей видимости, у Зеленского устали ждать, когда Россия жахнет по Украине «ядеркой» и решили устроить ядерную катастрофу сами. Иначе действия ВСУ расценивать сложно.

КИЕВ СИНХРОНИЗИРОВАЛ СВОИ САНКЦИИ С ЕВРОСОЮЗОМ

Зеленский подписал два указа, которыми ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о синхронизации санкций с решениями Европейского союза.

- Синхронизация санкций Евросоюза в рамках 20-го пакета охватывает 120 лиц и организаций и вводит экономические санкции, направленные на ключевые секторы российской экономики, — сообщили в ОПУ.

Часть попавших под санкции ранее уже находилась под санкциями Украины. Нынешнее решение касается еще 16 граждан России и 31 компании из России, Беларуси, ОАЭ, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и на освобожденной от бандеровского режима бывшей территории Украины. В список также вошли предприятия российского ВПК, производители РЭБ, программного обеспечения и компонентов для дронов, компании по добыче нефти, газа и золота. Но больше всего интригует, что кроме трех граждан России санкции были введены в отношении 19 граждан Ирана и семерых граждан Судана.

А суданцев-то, говоря мовным наречием, «за що»? Они наверняка о существовании Незалежной и не подозревают.

ЗАПАД СТАЛ ЗАЛОЖНИКОМ МИФА О ЗЕЛЕНСКОМ, КОТОРЫЙ ПОРОДИЛ САМ

Бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в соцсети сообщила, что Запад стал заложником собственного мифа о Владимире Зеленском. Фото: REUTERS.

Бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в соцсети сообщила, что Запад стал заложником собственного мифа о Владимире Зеленском. По ее словам, до начала российско-украинского конфликта западный мир воспринимал главу киевского режима как новичка в политике — малообразованного, неквалифицированного и ничего не понимающего.

- Тем не менее, почти в одночасье он стал олицетворением демократии, лицом, которое Запад охотно придавал самой Украине. Поступая таким образом, западные лидеры не замечали его ползучего авторитаризма, - написала Мендель и резюмировала. - Они создали миф, а затем стали его заложниками, поддерживая человека, который, прикрываясь риторикой героизма, укреплял власть.

Не сомневаемся, что говорить правду Юлии легко и приятно. Особенно, если за это ей еще и приплачивают. Впрочем, все, что на Украине, так или иначе крутится вокруг денег. Остается надеяться, что в конце концов все сложится по Гоголю, и кто что породил, тот то и убьет.

МАДЬЯР СТОИТ ЗА МАДЬЯР

Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что официальные контакты Венгрии с Украиной возможны только после признания венгерского языка на территории Незалежной.

- Для нас самое важное - получить гарантии, что примерно 100 тысяч венгров, проживающих в Украине, через 10–15 лет снова смогут пользоваться своим родным языком в школе, в культурной сфере и в администрации. У нас есть 11-пунктовое предложение, которое не является новым для украинской стороны. Речь идет преимущественно об образовательных, культурных и языковых правах, - заявил глава правительства Венгрии. - Мы ожидаем от украинской стороны выполнения этих пунктов. Это не какое-то особое требование. В Европе и в других частях мира это базовое право человека - где бы человек ни жил, даже в качестве меньшинства, а на многих территориях венгры, кстати, составляют большинство, он должен иметь возможность пользоваться своим родным языком.

- После этого, я думаю, сможет состояться и официальная встреча между министрами иностранных дел Венгрии и Украины, - констатировал Петер, но про свою личную встречу с главой бандеровского режима в Киеве не сказал ни слова. Кроме того, он заявил Генсеку НАТО Марку Рютте, что «Венгрия не будет направлять никакого оружия или боевой техники на российско-украинскую войну». При этом, причин такого решения он не объяснил.

А мы говорили, что украинцы рано радовались уходу Орбана. Еще вопрос, кто из венгерских премьеров окажется для Киева «найкращим».

МИНИСТР ВОЙНЫ США ПООБЕЩАЛ КИЕВУ ПОМОЩЬ

Украинский «просрочка» Владимир Зеленский написал «срочное письмо» Трампу и Конгрессу с просьбой дать ему как можно быстрее и побольше средств ПВО и ПРО. Трамп молчит, но вот глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США уже предоставили Украине максимум возможной помощи и продолжат искать способы поддерживать Киев. По его словам, Вашингтон также добивался более активного участия Европы в поддержке Украины, и европейские страны, как он отметил, в итоге «проявили инициативу».

- Везде, где мы могли помочь Украине, мы это сделали. Везде, где мы могли дать Европе возможность сделать больше, мы это сделали. Если посмотреть на объем выделенных средств, то Европа проявила инициативу, а Украина проявила не меньшую, а может быть, и большую эффективность в этом процессе. Поэтому мы хотим, чтобы они могли защищаться, и мы найдем способ обеспечить им нашу помощь, - заявил министр войны США.

Да уж, что тут скажешь, разве что в Киеве ждали совсем не такого ответа.

ЛИТОВЕЦ БУДРИС НИКАК НЕ МОЖЕТ УСПОКОИТЬСЯ

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис призвал НАТО к решительной реакции и усилению давления на Россию в интервью LRT. Фото: REUTERS.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, который ранее призывал НАТО ударить по Калининграду, никак не может успокоиться. После инцидента с падением БПЛА в Румынии он призвал НАТО к решительной реакции и усилению давления на Россию в интервью LRT.

- У нас есть успешные примеры. То, как НАТО отреагировало на инциденты в Польше, показало, что можно отодвинуть эти инциденты от границы и заставить Россию принять дополнительные меры предосторожности. Эти решения должны приниматься по всей линии фронта, – сказал Будрис. Впрочем, он тут же оговорился, что бить по России в ответ не предлагает. - У нас есть возможность показать, что это имеет определенную цену. Не обязательно нанося ответный удар, а увеличивая количество истребителей, усиливая патрулирование и давление непосредственно на границе. Именно так мы должны реагировать.

При этом, он не стал уточнять, как именно блок НАТО отреагировал на инциденты в Польше, куда залетали украинские дроны и ракеты. Наверное, по той причине, что никакой реакции не было. А вот, в отличие от «холоднокровного», но «горячего» литовского парня, настоящий южанин, председатель Военного комитета НАТО итальянский адмирал Джузеппе Каво Драгоне призвал Европу «охладиться» и перестать драматизировать по поводу сбитых дронов в Прибалтике и Румынии:

- Сильный и зрелый альянс должен быть способен справляться и с эскалацией. Я имею в виду, что нам необходимо управлять этим процессом. Нам нельзя настолько поддаваться чрезмерным эмоциональным реакциям. Прежде всего, нам следует попытаться наладить диалог, если это возможно. Просто чтобы прояснить ситуацию, чтобы убедиться, происходящее в данный момент - это ошибка, а не акт агрессии. Вот, собственно, и все, - заключил адмирал.

В отличие от литовского диванного блогера Будриса итальянец Драгоне – кадровый военный. Наверное, это главная причина отличия их позиций.

СИБИГА ПРИЗВАЛ НЕ ДОПУСТИТЬ КОНТАКТЫ «ОТДЕЛЬНЫХ» ЕВРОПЕЙЦЕВ С ПУТИНЫМ

Выступая в Верховной раде, глава МИД Украины Анлдрий Сибига призвал подключить к переговорам России и США Евросоюз, который, по его словам, имеет возможность шантажировать Москву судьбой замороженных активов.

- Роль Европы должна быть усилена, стать более выразительной и действенной. Ведь именно Европа имеет инструментарий влияния – санкции и замороженные активы, которые в основном находятся в Европе, - заявил Сибига и уточнил. - Мы говорим не об альтернативе к мейнстримному переговорному процессу при лидерстве США, а о взаимодополняющих дипломатических треках.

Кроме того, он подчеркнул, что никакой «особой позиции» у отдельных членов ЕС быть не может – все должны подчиниться русофобскому курсу.

- Важно, чтобы это была политика одного голоса, чтобы мы не легитимизировали контакты отдельных столиц и лидеров с Путиным, чего он, собственно, и добивается. Это должно быть коллективное, четкое представление позиции Европы за переговорным столом, – объяснил глава МИД Незалежной задачи Украины по ограничению самодеятельности всяких там европейцев.

Сибига, похоже, все-таки прочитал ту самую книгу «Как управлять Европой и Вселенной, не привлекая внимания санитаров».

АМЕРИКАНЦЫ ПРИСЛАЛИ НА ФРОНТ РОБОТОВ ДЛЯ ВСУ

Украина приступила к испытаниям человекоподобных боевых роботов на передовой. Речь идет о гуманоидных машинах, которые были переданы американским стартапом Foundation Future Industries, связанным с Дональдом Трампом. Фото: Foundation Future Industries

Как сообщает CNBC, Украина приступила к испытаниям человекоподобных боевых роботов на передовой. Речь идет о гуманоидных машинах, которые были переданы американским стартапом Foundation Future Industries, связанным с Дональдом Трампом.

По данным этого СМИ, на данном этапе роботы используются преимущественно для выполнения логистических задач в зонах повышенной опасности, в том числе, доставки боеприпасов, продуктов питания, воды и эвакуации раненых, что позволяет снизить риски для военных. Но в дальнейшем они после «обкатки в поле» и модернизации смогут использоваться и для решения непосредственно боевых задач.

А как же первый закон робототехники, про то, что «робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред»? Или это был просто бред фантаста Азимова, который у реальности не имеет никакого отношения?

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- Украинские СМИ усиленно разгоняли очередную супер-перемогу по случаю поражения в Таганроге противолодочных самолетов Ту-142МК и Ту-142МР, пока не выяснилось, что эти 2 самолета перегнали на ремонт еще в 1998 и 2002 году из украинского Николаева, но, поскольку Киев за все время так и не заплатил за их ремонт ни копейки, оба украинских борта полностью сгнили.

- Польша, страны Балтии, теперь Румыния. Все больше и больше российских провокаций. Вчера бывший президент России Дмитрий Медведев заявил, что мирный сон граждан ЕС закончился. Все в НАТО должны наконец начать воспринимать эти факты и эти слова всерьез, - премьер-министр Польши Дональд Туск призвал всех членов НАТО всерьез отнестись к словам зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева об окончании «спокойного сна» для европейцев.

- Если человек не хочет по-хорошему, а нужно попробовать по-хорошему, тогда государство должно применять санкции, меры принуждения для того, чтобы человек дошел до военной службы, - депутат Верховной рады Украины Соломия Бобровская анонсировала еще большее ужесточение мобилизации на Украине. Хотя, казалось бы, куда уж еще жестче - потери украинцев в ТЦК скоро будут сравнимы с потерями на фронте.

* - внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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