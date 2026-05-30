На выставке Эрнста Неизвестного в Третьяковке показывали подделки из частных коллекций: СК расследует дело о мошенничестве

На выставке Эрнста Неизвестного экспонировались произведения из музеев и частных собраний. Но внезапно выяснилось, что среди представленных работ было много фальшивок. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Очень крупный скандал разгорелся вокруг выставки Эрнста Неизвестного в Третьяковской галерее. То есть сама она, приуроченная к 100-летию со дня рождения легендарного скульптора (1925-2016), вроде бы тихо и мирно прошла с 16 декабря прошлого по 12 мая нынешнего года. Экспонировались произведения из музеев и частных собраний. Но внезапно выяснилось, что среди представленных работ было много фальшивок. Как раз из частной коллекции.

Скульптор Эрнст Неизвестный. Фото: Алексей Бережков/ ТАСС

И сразу же на сайте Следственного комитета появилось имя обвиняемого: это Максим Кошкарев, «военнослужащий одного из подразделений Министерства обороны Российской Федерации». Его обвиняют в «незаконном использовании объектов авторского права, а равно приобретении, хранении и перевозке контрафактных экземпляров произведений в целях сбыта, а также мошенничестве в особо крупном размере». (Журналисты тут же установили, что Кошкарев - не просто военнослужащий, а заместитель начальника штаба Северного флота ВМФ России, капитан 2-го ранга. Сейчас он находится под домашним арестом. Наложен арест на его имущество, оцененное в весьма солидные 128 млн рублей).

«По уголовному делу проведены обыски, в том числе в Третьяковской галерее, в ходе которых изъяты и осмотрены 37 картин и 10 скульптур» - сообщает Следственный комитет. Уже собраны «неопровержимые доказательства» причастности Кошкарева к преступлению. И установлено, что в течение последних шести лет он в составе преступной группы наклепал 30 предметов якобы авторства Эрнста Неизвестного, распродавая их частным коллекционерам под видом подлинников. Неизвестный - дорогой скульптор, и доход мошенников составил не менее 90 миллионов рублей.

Очень многое в этой истории пока остается неясным для публики и экспертов. Например: какие именно произведения являются фальшивками? Скорее всего, это новые отливки известных скульптур мастера.

Искусствовед Софья Багдасарова Фото: Кадр видео.

Свой комментарий к этой истории в соцсетях опубликовала Софья Багдасарова, известный искусствовед. Она пишет:

«1. Вещи были опознаны как подделки, видимо, благодаря своим "гастролям" на выставке. Кто-то обратил внимание и разглядел фальшак. Если так, то ситуация развивается очень быстро, нетипично для таких дел. Вероятно, кто-то из замешанных (предположительно — пострадавший) — влиятельный человек.

2. Непонятно, зачем требовалось проводить обыск в Третьяковской галерее, почему коллекционер не мог забрать их себе и передать полиции (если он — инициатор дела). Если не он, все равно не понятно, зачем так спешить с обыском. Такое ощущение, что крупнейший государственный музей втягивают в скандал нарочно.

3. В принципе, так сразу опознать, что эти скульптуры — фальшивые, сложно, раз они были сделаны по отливкам с оригиналов. Если куратору дали нормальный пакет документов и коллекционер имел хорошую репутацию, обвинять музей и куратора в головотяпстве не стоит.

4. Непонятно по цифрам: он создал ок[оло] 30 вещей и продал их за 90 млн. руб. одному коллекционеру, который это все дал в Третьяковку? Но в формулировке фигурируют пострадавшие из других городов — это сверх будет? А картин так много зачем изъяли из Третьяковки во время обыска? Они чьи? Частные или гос[ударственные]?

5. Цена за Неизвестного нормальная. Тяжелый предмет, бронза, имя мастера.

6. Неизвестного подделывают уже долгие десятилетия. В 1990-2000-е на Брайтон-бич была целая бригада, которая занималась копированием его небольших статуэток и продажей их коллекционерам. В данном случае интересно, что это новый бизнес, начатый в 2020 году.

Выглядит история несколько загадочно, в любом случае. Интересно, будут ли еще обновления».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Памяти великого скульптора: 11 самых знаменитых работ Эрнста Неизвестного

Учился со школьником-маньяком и спорил с Хрущевым: пять неожиданных фактов об Эрнсте Неизвестном

Ограбление Лувра стало позором Франции: драгоценности даже не были застрахованы, а с витрины демонтировали сейф