Герой спецоперации «Z» Ильгам Юнусов раненым удержал взятый опорник

Рядовой Ильгам Юнусов и гвардии сержант Павел Елсуков Фото: Минобороны РФ.

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий в зоне специальной военной операции: рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, которые проявили характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку. Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Сам погибай — товарища выручай», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще считал, что: «Благость и милосердие потребны героям».

УБЕРЕГ БОЕПРИПАСЫ ПОД ОБСТРЕЛОМ

Гвардии сержант Павел Елсуков

«Гвардии сержант Павел Елсуков выполнял боевую задачу по доставке боеприпасов на огневые позиции.

Во время движения Павел подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны противника. Несмотря на это, он принял решение продолжить движение.

Грамотно используя рельеф местности и маневрируя, Павел вывел загруженный боеприпасами автомобиль из-под обстрела и доставил груз до огневых позиций.

Благодаря смелым и самоотверженным действиям гвардии сержанта Павла Елсукова боеприпасы были доставлены на огневые позиции российских подразделений».

РАНЕНЫМ УДЕРЖАЛ ВЗЯТЫЙ ОПОРНИК

Рядовой Ильгам Юнусов

«Рядовой Ильгам Юнусов выполнял боевую задачу в составе штурмовой группы по овладению вражескими позициями на одном из важных тактических направлений.

В ходе штурма по российским военнослужащим открылся пулеметный огонь из скрытой огневой позиции.

Юнусов, используя складки местности, незаметно подобрался к вражеской огневой точке и ручными гранатами уничтожил пулеметный расчет.

Во время боя на вражеских позициях Ильгам получил ранение, но, несмотря на это, он продолжил выполнять поставленную задачу.

После успешного занятия вражеских позиций противник предпринял попытку вернуть их. Юнусов уничтожил нескольких боевиков из подкрепления врага, после чего противник отступил.

Благодаря самоотверженным и мужественным действиям рядового Ильгама Юнусова российская штурмовая группа овладела опорным пунктом противника и закрепилась на более выгодных рубежах».