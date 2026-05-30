90-летняя Светлана Дружинина восхитила кадрами на пляже

Светлана Дружинина. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Светлана Дружинина в свои 90 лет сохраняет прекрасную форму: ее энергии и обаянию можно только позавидовать. Светлана Сергеевна – активный пользователь соцсетей, благодаря чему поклонники «Гардемаринов» следят за жизнью любимого режиссера. На своей странице Дружинина поделилась эффектными кадрами, снятыми у моря.

Звезда фильма «Девчата» отдыхает в теплых краях. Она сняла видео на пляже, показав красивый морской пейзаж и живописное побережье. За кадром артистка выразительно продекламировала стихотворение «Белеет парус одинокий», а в конце ролика сама появилась в кадре.

Светлана Сергеевна сняла видео на пляже. Фото: кадр видео.

Поклонники тепло отреагировали на видео, оставив в комментариях массу комплиментов. Они восхищаются неувядающей красотой и темпераментом Светланы Сергеевны, которая подает всем вдохновляющий пример активной жизни.

Пару лет назад поклонники спросили Дружинину: как ей удается оставаться подтянутой и бодрой? Многие уверены, что режиссер делала пластику, которая помогает ей поддерживать зрелую красоту. Светлана Сергеевна поспешила разубедить подписчиков: ее внешность – дар природы, а не заслуга хирургов.

Актриса опубликовала пост, в котором рассказала, как она ухаживает за собой. Дружинина – сторонница умеренности в еде, и в этом заключается секрет ее стройности. Что касается рецепта красоты, то она – поклонница одной косметической процедуры, которая, как считает Светлана Сергеевна, помогает ей сохранять тонус кожи.

- О-о-очень много вопросов, делала ли я пластическую операцию и подтяжки. НИКОГДА! – написала Дружинина. - И вам не советую! Мой секрет - правильное питание, физкультура, контрастный душ. Единственное, к чему я прибегаю – криомассаж лица. Холод омолаживает – это давно известно. Желаю всем красоты внешней и душевной... Гармонии!

Мужу Дружининой - знаменитому оператору Анатолию Мукасею, сейчас 87 лет. Светлана считалась одной из первых красавиц советского кино, в нее были влюблены миллионы мужчин Советского Союза. Но, в отличие от многих других известных актрис, крутивших романы направо и налево, Светлана Сергеевна выбрала прочный брак и счастливую семейную жизнь с любимым мужчиной, с которым она познакомилась еще в студенческие годы.

Сын пары Михаил Мукасей женился на известной спортсменке, двухкратной чемпионке мира Екатерине Гамовой. Со звездой волейбола Михаил, оператор и кинопродюсер, познакомился во время съемок рекламного ролика. Пара сыграла свадьбу 17 августа 2012 года.

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