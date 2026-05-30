«Нет любви к дому и к земле»: Дочь Талызиной продает дачу мамы за 50 млн рублей

Валентина Талызина. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

Валентина Талызина ушла из жизни в 2025 году. Актриса оставила в наследство любимой внучке Анастасии Талызиной, тоже актрисе, роскошную квартиру в центре Москвы. Своей дочери Ксении Хаировой артистка завещала дачу.

Заниматься загородным домом Ксения не захотела и решила выставить его на продажу. Валентина Илларионовна очень любила свою дачу и лично ее обустраивала. В особняке шесть спален, так что будущим владельцам будет где развернуться.

На шоу «Звезды сошлись» на канале НТВ Ксения Хаирова заявила, что собирается продать дом матери за 45-50 миллионов рублей.

«У меня нет любви ни к дому, ни к земле. Мы с Настей совершенно не дачные», - сообщила Ксения.

Валентина Илларионовна с дочкой Ксенией и внучкой Настей. Фото: соцсети.

Внучка Валентины Талызиной с трех лет занималась балетом при Московской академии хореографии. Именно балету Анастасия обязана своей изящной фигурой. И, конечно, генам. Ее мама Ксения Хаирова - тоже актриса. Об отце Насти Ксения предпочитает умалчивать: она рассталась с ним на шестом месяце беременности.

Валентина Талызина всегда обожала внучку, тем более, что девочку назвали Анастасией в честь ее мамы. Но в итоге наследница ответила ей черной неблагодарностью В конце жизни Валентина Илларионовна была очень обижена на Настю из-за того, что та не позвала ее на свадьбу с актером Сергеем Новосадом, звездой сериала «Трудные подростки».

Талызина даже не знала, что Настя выходит замуж. Как выяснилось позже, родственники опасались ее взрывного характера.

«Дочка сказала, что я, когда приедут иркутские родственники Сережины, они замолчат, мол, а я возьму все внимание на себя. Ну они б мне сказали: Валя, заткнись! - я бы и заткнулась. Но они хотели, чтобы все внимание было обращено на них, поэтому сделали такую подлость. Я страшно переживала, плакала» - рассказывала 90-летняя артистка.

По словам Талызиной, тем не менее, ей очень понравился муж внучки Сергей.

«Потом я подарила подарок, неплохо подарила. По-моему, какую-то драгоценность», - рассказывала артистка.