Офицер флота создал преступную группу, которая торговала поддельными скульптурами: он водил всех за нос пять лет

Офицер флота создал преступную группу, которая торговала поддельными скульптурами. Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Такого позорного случая в истории Северного флота (СФ), да и всего нашего ВМФ, еще никогда не было: занимающий высокий пост в штабе СФ старший офицер организовал шайку аферистов, которая на протяжении нескольких лет подделывала произведения знаменитого скульптора Эрнста Неизвестного, продавая их коллекционерам. Это установили сотрудники Следственного комитета России. А вскрылся масштабный обман на выставке работ мастера, проходившей в Третьяковской галерее в Москве с конца прошлого года и приуроченной к его 100-летию.

Организатором махинаций следствие считает заместителя начальника штаба Северного флота ВМФ России капитана II ранга Максима Кошкарева. Он уже признал вину и находится под домашним арестом. Сообщниками его считаются неустановленные лица. Уголовное дело пока лишь «разматывается» и фамилии подельников Кошкарева еще предстоит установить.

И тут возникают многие вопросы, связанные прежде всего с одним из главных фигурантов криминальных махинаций. Мне удалось переговорить с некоторыми флотскими штабными офицерами, которым, однако, запрещено называть свои фамилии в общении с журналистами без санкции начальства (на сей счет есть строгий приказ министра обороны РФ). Все они были сильно удивлены тем, как это Кошкареву, занимающему столь высокую «и очень хлопотную» должность в штабе СФ, у которого горы ежедневных служебных дел, удалось незаметно «создать шайку махинаторов», которая 5 лет (с 2020-го по 2025-й) дурачила коллекционеров и организаторов выставок.

Мои собеседники были сильно удивлены и другим: куда все эти годы смотрели начальники Кошкарева, который у них под носом часто отвлекался на неслужебные дела? Куда смотрели и офицеры военной контрразведки, курировавшие штаб флота? Ведь капитан II ранга встречался с подельниками и в штабе флота, и за его пределами, часто говорил с ними по телефону, много раз покидал гарнизон «по своим делам». Знающие Кошкарева офицеры отмечают, что он, тем не менее, пользовался немалым авторитетом у начальников. В его личном деле есть немало записей и о благодарностях, и о наградах. Один из сослуживцев обвиняемого вспомнил время, когда Кошкарев служил на тяжелом атомном ракетном крейсере «Петр Великий», а тогдашний губернатор Мурманской области Марина Ковтун наградила офицеров и мичманов корабля почётными знаками «За доблестную службу в Заполярье». В их числе был и Кошкарев. Он стал заслуженным военным специалистом, автором целого ряда научных статей и книг по проблемам Севера и Северного морского пути. А сейчас в кабинетах и коридорах штаба СФ люди даже не верят, что такого авторитетного офицера Следственный комитет РФ обвиняет в незаконном использовании объектов авторского права в виде приобретения, хранения и перевозке контрафактных экземпляров произведений в целях сбыта, а также мошенничестве в особо крупном размере (п. «б», «в» ч. 3 ст. 146 и ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В переводе с юридического на нормальный русский язык это в материалах уголовного дела читается так:

«…Кошкарев в составе преступной группы из неустановленных лиц организовал изготовление не менее 30 предметов искусства без согласия правообладателей авторских прав от имени художника и скульптора Эрнста Неизвестного. Отлитые по формам подделки работ мастера продавались в Москве, Санкт-Петербурге, Мурманской и Московской областях, а также за пределами Российской Федерации». Участники преступной группы сбывали фальсифицированные картины и скульптуры» частным коллекционерам, которые, согласно первичным подсчетам следствия, заплатили за них как минимум 90 млн руб».

На выставке Эрнста Неизвестного экспонировались произведения из музеев и частных собраний. Но внезапно выяснилось, что среди представленных работ было много фальшивок Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

О том, что они являются владельцами подделок, потерпевшие узнали лишь после того, как предоставили произведения в Государственную Третьяковскую галерея в декабре прошлого года…

А вот что говорит один из свидетелей этой истории - искусствовед и коллекционер Любовь Агафонова:

- О том, что появились подделки работ Эрнста Неизвестного, я говорила еще два года назад. Я подходила к одному из стендов и говорила, что нельзя выставлять работы, которые являются копиями тех, что давно находятся в частных и музейных собраниях.

После этого Агафонова получила от Кошкарева письмо со словами, которые похожи на угрозу: о том, что она «встала в конфронтацию с дилерами» и будет вынуждена «пожинать результат».

Вот чем была занята голова руководителя конвейера фальсификата, вместо того, чтобы денно и нощно решать проблемы повышения боеготовности Северного флота.

Он очень ловко совмещал «добросовестную службу» с преступной торговлей псевдошедеврами. Дело было прибыльное и позволяло безбедно жить. По данным СКР, для погашения ущерба у фигуранта уголовного дела Кошкарева арестовано имущество на более чем 128 млн руб. Теперь ждем фамилии «неустановленных лиц». Уголовное дело сулит еще немало сенсаций из деяний мафиозной группы, увлеченной бизнесом на фальшивом «высоком искусстве».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На выставке Эрнста Неизвестного в Третьяковке показывали подделки из частных коллекций: СК расследует дело о мошенничестве