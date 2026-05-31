Кузьмич, который в прошлом году дебютировал в российской лиге MMA Series, выступает в среднем весе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Он родился в Камеруне. Работал могильщиком, дворником, вкалывал на стройках. А теперь выходит на бои ММА под песню «Матушка-земля», с нашим триколором. Для поединков использует прозвище «Черная икра». Но есть и еще одно.

- Привет, Эмиль! - говорю, заходя в зал на юго-западе Москвы, где тренируются бойцы.

- Зовите меня Кузьмич, - предлагает в ответ высокий темнокожий парень, чьим рельефным мускулам позавидовали бы многие, так сказать, офисные работники.

Камерунца тренирует Гор Азизян. Кадры он подбирает небанальные. В прошлом году я брала интервью у другого его ученика, бойца UFC Вальтера Уокера из Бразилии, который заявляет: «Я стал русским мужиком!» (Женился на россиянке и полюбил тещины котлеты).

Ну а Эмиля каким ветром к нам занесло?

Он родился в Камеруне. А теперь выходит на бои ММА под песню «Матушка-земля», с нашим триколором Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

«НУЖНО В МОСКВУ»

- Почему Кузьмич?

- Так тренер Гор придумал. Посмотрел на меня и говорит: «Будешь Кузьмичом». Мне понравилось, я даже не стал уточнять, почему он так решил.

Русский у Эмиля хороший, хотя он всего полтора года в России. Правда, порой слова выстраивает в необычном порядке. Но это только добавляет его речи очарования.

Кузьмич родился 28 лет назад, рос в небогатой многодетной семье — у него четверо братьев. Про отца говорить не хочет: «Там все сложно».

Все детство играл в футбол: «Мне говорили, что у меня талант. Но со временем я это дело забросил».

Эмиль для поединков использует прозвище «Черная икра» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Мальчишек воспитывала мама. Не задумываясь, она отдала практически все свои скудные сбережения сыну на дорогу, когда тот задумал отправиться на заработки - попытать счастья в Марокко.

- Я всегда думал, что жизнь очень тяжелая штука, которая требует, чтобы ты боролся, отстаивал себя.

Первые тренировки у меня были в Марокко, попробовал биться, и мне понравилось. Тогда я узнал о бойцах UFC Богдане Гуськове, Сергее Павловиче, Шаре Буллете, Вальтере Уокере - что все они тренируются в России. И решил, что мне тоже нужно в Москву.

Камерунца тренирует Гор Азизян Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

СИБИРСКАЯ ЗАКАЛКА

То, что дальше рассказывает Кузьмич, больше похоже на сценарий приключенческого фильма.

- Сначала я приехал в Сибирь, в Томск.

- Отчего в Сибирь-то?

- Москва была для меня на тот момент слишком дорогой. В Марокко я скопил немножко денег, и смог себе позволить подготовку по русскому языку в томском университете.

Для меня это стало настоящим вызовом. До переезда я не знал ни слова по-русски! Помню, когда впервые пришел за продуктами, обратился к продавщице по-английски - а она меня не понимает.

- Вы маме сказали, что едете в Россию?

- Нет, она не знала. Я не хотел ее волновать. Только через восемь месяцев, когда переехал в Москву, позвонил и признался. Она очень удивилась. А братья были в курсе, давали советы.

В Томске Эмиль ходил на курсы русского три раза в неделю. Остальное время копал могилы: «Нужны были деньги для Москвы».

В Томске Эмиль копал могилы Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

- Как народ реагировал, когда видел камерунца на кладбище?

- Да я не обращал внимания, главное, что у меня цель была. А могилы копать - такая же работа, как другие, ее надо делать хорошо.

Еще я работал в парке дворником, надо было подметать, убирать какие-то камни. Заступал в семь-восемь утра. И вот каждый день я видел женщину средних лет, хорошо одетую, которая просто ходила кругами вокруг озера. Бесцельно так. Очень сильно я удивлялся.

- Так это способ отдыха.

- Не понимаю до сих пор. Я вот всегда точно знаю, куда иду и зачем.

Эмиль копал могилы в Сибири, чтобы стать чемпионом UFC под российским флагом Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

ОСОБЕННЫЙ СТИЛЬ

В Москве Эмиль устроился на стройку и, набравшись смелости, отправился в зал Gor ММА к Гору Азизяну. Рассказал ему свою историю: приехал из Камеруна, мечтает стать бойцом UFC, но денег на тренировки нет.

- И тренер поверил в меня. Сказал, что поможет. Мне повезло очень, думаю, меня удача любит.

Теперь Кузьмич и тренируется, и работает администратором в зале - так Гор помогает ему держаться на плаву.

Эмиль - начинающий боец, но уже сейчас некоторые сравнивают его с камерунцем Франсисом Нганну, одним из самых мощных тяжеловесов в истории ММА. Правда, Кузьмич, который в прошлом году дебютировал в российской лиге MMA Series, выступает в среднем весе. За три боя, которые он пока провел, проявился его особенный стиль - он «выбивает» соперника в первых раундах.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

«ДВИГАЙСЯ ВПЕРЕД»

- Что удивило в России больше всего?

- В Москве меня поразили здания. Гигантские небоскребы, Москва-сити, все такое высокое и большое. Не как в Сибири.

А в целом - люди. Когда они не знают тебя, они очень закрытые. А когда начинают узнавать ближе, общаться, то открываются и оказываются очень добрыми. В других странах думают, что Россия - это такой медведь, и что здесь много расистов. Неправда!

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

- Прозвище «Черная икра» не обидное?

- Нет, вы что, Черная икра - это же эксклюзив. Я такой один.

Пока мы общаемся, Эмиль вертит в руках капу - накладку, защищающую зубы - с российским флагом и двуглавым орлом.

- Для меня Россия стала вторым домом, второй родиной.

- Что для вас дом?

- Место, где можно расти, создать семью и добиться своих целей.

Кузьмич признается, что иногда скучает по Камеруну, по семье. После приезда сюда он ни разу не был дома. Разговоры с родными - только в мессенджерах. Семья Эмиля поддерживает. Главное пожелание родных: «Двигайся вперед».

Когда у камерунца остаются свободные деньги, он первым делом отправляет, сколько может, маме.

Капа с российским флагом и двуглавым орлом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

РИСКОВАТЬ И НЕ РАЗДУМЫВАТЬ

За полтора года Кузьмич проникся к нашей культуре. Отзывается о ней по-пушкински: «ЧУдная».

- Тут я много читал Пушкина. Даже брал его сказки. И русский рэп мне в душу запал!

В его соцсетях полно фотографий с русским колоритом: вместе с одноклубниками на Пасху освящает куличи, позирует на фоне старых самоваров.

Сейчас у Эмиля студенческая виза, он учится заочно в РГСУ на факультете маркетинга, который применяет в спортивной карьере. Снимает жилье в Бибирево.

- А девушка есть?

- Пока нет.

- Какая спортивная цель у вас?

- Пояс UFC. (Абсолютный бойцовский чемпионат — крупнейшая в мире международная спортивная организация, которая проводит турниры по смешанным единоборствам, MMA — Ред.)

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

- Через десять лет где себя видите?

- Здесь. Когда отучусь, получу разрешение на временное проживание, вид на жительство, а там и паспорт.

- Что посоветуете молодым камерунцам, которые мечтают приехать в Россию?

- Надо рисковать и не раздумывать долго.

Эмиль заступает на смену администратора. Интервью его рабочего дня не отменяет.

- Кузьмич! - зовет кто-то из бойцов.

Да, это имя ему определенно подходит.

За полтора года Кузьмич проникся к нашей культуре Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

ПРАВИЛА ЖИЗНИ

- Раньше я копал могилы и имел дело со смертью - теперь я копаю глубже. Каждый шрам заслужен. Каждый урок усвоен.

- Иногда нужно просто закрыть рот и прислушаться к себе, не стыдиться своей истории, а работать над тем, чтобы жить лучше. Доверяй, молись, пробуй еще раз.

- Пот. Боль. Повтор. Так рождается сила. Без боли нет прогресса.

Из соцсетей Эмиля