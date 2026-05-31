Работа специалистов службы ГСМ

Служба горючего группировки войск «Север» продолжает четко обеспечивать непрерывные поставки горюче-смазочных материалов (ГСМ) на передовую, что жизненно важно для поддержания боеготовности подразделений.

«Ежедневно военнослужащие службы ГСМ гарантируют подачу топлива для оперативного обеспечения боевой техники. Современный характер боевых действий, характерный для спецоперации, диктует необходимость высочайшей оперативности и мобильности при решении боевых задач», - комментируют кадры в Минобороны России.

Время развертывания топливозаправщика на передовой сократили до 50 секунд

В военном ведомстве отмечают, что особое внимание уделяется предложениям водителей-заправщиков, непосредственно работающих в боевой обстановке. Их замечания оперативно передаются производителям для совершенствования конструкции заправочной техники. Благодаря этим новшествам, время развертывания топливозаправщика сократилось с 4-5 минут до 45-50 секунд, а также улучшены все ключевые параметры: скорость выдачи топлива, мощность насосов и емкость цистерн.

Главная задача добраться до места заправки, быстро заправить больше техники и сменить позицию.

«Для защиты от средств разведки и атак БПЛА противника активно применяются радиоэлектронная борьба (РЭБ), противовоздушная оборона (ПВО), маскировочные устройства, а также гибкое планирование маршрутов и способов доставки», - отмечают в Минобороны России.

С целью улучшения работы системы ГСМ и повышения защищенности техники от дронов противника, в подразделениях группировки «Север» регулярно проводятся совещания с начальниками служб горючего. На мероприятиях, где присутствуют представители от отдельных батальонов до дивизий идет обмен опытом и выработка общих практик. Они позволяют повысить эффективность снабжения войск в условиях активных наступательных действий.