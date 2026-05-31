Фото: Олег АДАМОВИЧ. Перейти в Фотобанк КП
Министерство обороны РФ сообщило, что в субботу, около 14.08, вооруженные формирования Зеленского устроили очередную атаку ударным беспилотником на Запорожскую АЭС. Дрон ВСУ попал в северную стену шестого энергоблока, повредив фасад машинного зала вблизи реакторной зоны.
«Обошлось без жертв, режим АЭС - штатный», - отметили в военном ведомстве.
Руководитель «Росатома» Алексей Лихачёв в этом время уточнил, что основное оборудование АЭС не пострадало, но в стене машинного зала шестого энергоблока образовалась пробоина. Он подчеркнул, что радиационный фон остается в пределах нормы, но при этом отметил, что атака украинских боевиков, которые обычно редко останавливаются на достигнутом, была целенаправленной, а использование оптоволоконного управления дроном «исключает случайное попадание».
Лихачев выразил опасения, что последующие атаки могут быть направлены на турбинные отделения или реакторные залы, что может привести к инцидентам с далекоидущими последствиями, «затрагивающими даже тех, кто живет далеко от России и Украины и считает, что находится в безопасности».
Похоже, что киевский режим будет и дальше шантажировать Европу своей готовностью к ядерным инцидентам, так как в открытом бою Зеленский сильно теряет позиции.
Так, в ходе прошедшего брифинга официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков, представил сводку потерь ВСУ. Подразделения группировки войск «Север» ликвидировали более 185 украинских военнослужащих, «Запад» — 200, «Южная» — 165, «Центр» — 340, «Восток» — 445, и «Днепр» — 50.
За прошедшие сутки, помимо 1385 украинских военных и иностранных наемников, главком ВСУ Сырский, по данным Минобороны, потерял 11 единиц бронетехники, включая американские M113 и MaxxPro, 11 артиллерийских орудий, две установки РСЗО «Град», шесть станций РЭБ и 78 автомобилей.
Российские войска, используя армейскую авиацию, ударные дроны, ракетные войска и артиллерию, поразили также производственные цеха, стартовые площадки беспилотников, базы хранения топлива, транспортные объекты и энергетические объекты, используемые киевским режимом, а также скопления противника в 143 районах.
Системы ПВО сбили четыре управляемые авиабомбы, два снаряда HIMARS и 405 украинских дронов самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции по состоянию на 31 мая 2026 г. уничтожены:
671 - самолет.
284 - вертолет.
154 089 - дронов.
661 - ЗРК.
29 561 - танков и бронемашин.
1 729 - РСЗО.
35 151 - орудий.
62 952 - единиц спецтехники.