«Обошлось без жертв, режим АЭС - штатный», - отметили в военном ведомстве Фото: Олег АДАМОВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

Министерство обороны РФ сообщило, что в субботу, около 14.08, вооруженные формирования Зеленского устроили очередную атаку ударным беспилотником на Запорожскую АЭС. Дрон ВСУ попал в северную стену шестого энергоблока, повредив фасад машинного зала вблизи реакторной зоны.

«Обошлось без жертв, режим АЭС - штатный», - отметили в военном ведомстве.

Руководитель «Росатома» Алексей Лихачёв в этом время уточнил, что основное оборудование АЭС не пострадало, но в стене машинного зала шестого энергоблока образовалась пробоина. Он подчеркнул, что радиационный фон остается в пределах нормы, но при этом отметил, что атака украинских боевиков, которые обычно редко останавливаются на достигнутом, была целенаправленной, а использование оптоволоконного управления дроном «исключает случайное попадание».

Лихачев выразил опасения, что последующие атаки могут быть направлены на турбинные отделения или реакторные залы, что может привести к инцидентам с далекоидущими последствиями, «затрагивающими даже тех, кто живет далеко от России и Украины и считает, что находится в безопасности».

Похоже, что киевский режим будет и дальше шантажировать Европу своей готовностью к ядерным инцидентам, так как в открытом бою Зеленский сильно теряет позиции.

Так, в ходе прошедшего брифинга официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков, представил сводку потерь ВСУ. Подразделения группировки войск «Север» ликвидировали более 185 украинских военнослужащих, «Запад» — 200, «Южная» — 165, «Центр» — 340, «Восток» — 445, и «Днепр» — 50.

За прошедшие сутки, помимо 1385 украинских военных и иностранных наемников, главком ВСУ Сырский, по данным Минобороны, потерял 11 единиц бронетехники, включая американские M113 и MaxxPro, 11 артиллерийских орудий, две установки РСЗО «Град», шесть станций РЭБ и 78 автомобилей.

Российские войска, используя армейскую авиацию, ударные дроны, ракетные войска и артиллерию, поразили также производственные цеха, стартовые площадки беспилотников, базы хранения топлива, транспортные объекты и энергетические объекты, используемые киевским режимом, а также скопления противника в 143 районах.

Системы ПВО сбили четыре управляемые авиабомбы, два снаряда HIMARS и 405 украинских дронов самолетного типа.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции по состоянию на 31 мая 2026 г. уничтожены:

671 - самолет.

284 - вертолет.

154 089 - дронов.

661 - ЗРК.

29 561 - танков и бронемашин.

1 729 - РСЗО.

35 151 - орудий.

62 952 - единиц спецтехники.