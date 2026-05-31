Какие российские новинки авто увидят гости ПМЭФ-2026: главные подробности

На ПМЭФ-2026 покажут новые модели Volga, Aurus, Jeland и Lada / Фото пресс-служба "Волга"

Российские автопроизводители собираются представить на Петербургском международном экономическом форуме 2026 года новые модели брендов Volga, Aurus, Jeland и Lada, сообщает РИА Новости.

Премиальный бренд Aurus впервые продемонстрирует широкой публике на форуме две обновленные версии — Aurus Senat и Senat Long. В пресс-службе марки пояснили, что обновленный облик Aurus Senat Россия и мир уже видели в 2024 году во время инаугурации президента Владимира Путина, однако официальная презентация серийной машины в новом дизайне состоится именно на ПМЭФ-2026. Что касается модификации Senat Long, то она до сих пор оставалась скрытой от глаз публики, и ее показ на форуме станет первым знакомством широкой аудитории с этим автомобилем.

В «АГР Холдинге» сообщили, что привезут на выставку новинку Jeland J6, выпуск которой планируется организовать на территории бывшего завода General Motors в Шушарах. Также холдинг покажет двигатель, производимый совместно с китайской компанией Defetoo на бывшем заводе Volkswagen в Калуге с конца апреля.

Флагманский кроссовер Volga К50, по данным пресс-службы бренда, также будет представлен на ПМЭФ. Продажи этой модели стартуют в России уже в июне текущего года.

«АвтоВАЗ», крупнейший российский производитель легковых машин, традиционно привезет на форум сразу несколько автомобилей. Посетители выставки увидят один из первых экземпляров, сошедших с конвейера в Тольятти в 1970 году, — ВАЗ-2101 из музейной коллекции. Кроме того, концерн вновь продемонстрирует кроссовер Lada Azimut, который был показан на форуме год назад; его серийный выпуск ожидается в сентябре 2026 года.

В «нулевой день» ПМЭФ (3 июня) «АвтоВАЗ» покажет и раскроет подробности об обновленной Niva Legend. На выставке также будут представлены гоночные модели Iskra Cup и Vesta TCR. А на стенде Санкт-Петербурга разместится специальная версия Iskra, дизайн которой посвящён операции по прорыву блокады Ленинграда, произошедшей 83 года назад.

Напомним, что до главный экономический форум России пройдет с 3 по 6 июня на площадке «Экспофорума» в Санкт-Петербурге. Главная тема ПМЭФ-2026 - «Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему».

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