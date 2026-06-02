Глава Башкирии Радий Хабиров: «В республике экономику мы держим, социалку развиваем и фронту помогаем»

Глава Башкирии Радий Хабиров стал первым гостем в новой студии Радио «КП» в Уфе. Фото: Азат Мухамедьянов

Уфа оставалась единственным в стране городом-миллионником, где еще не была открыта студия радио «Комсомольская правда». Но благодаря главе республики Радию Хабирову это белое пятно закрыто. И, конечно, мы тут же пригласили Радия Фаритовича в гости.

БАШКИРИЯ РАСТЕТ

Начал Радий Хабиров с поздравлений:

- Я «Комсомолку» поздравляю с тем, что у вас в Уфе есть радио. Желаю успеха. Мы ваше издание очень любим, читаем. Я считаю, что это национальное достояние нашей страны - более 100 лет уже.

- Спасибо большое! Радий Фаритович, казалось бы, только-только мы встретили Новый год, и вот моргнули - уже май. Что произошло у вас за это время?

- Время летит невероятно быстро. Наверное, потому что задач много, и нет возможности остановиться и созерцать. Я уже 8 лет работаю - они пролетели как одно мгновение.

Эти 5 месяцев, как всегда, были непростыми. Была задача удержать экономику, чтобы мы развивались, решали социальные вопросы. Но главная задача, которую мы сами для себя обозначили: все для фронта, все для победы. То есть мы должны обеспечить все (даже когда нет ресурсов), чтобы наши ребята на передовой получали от нас помощь.

Экономика. За первый квартал у нас рост - на 3,8%. Думаю, и год мы закончим с ростом. У нас практически все показатели положительные: рост зарплаты, рост реальных душевых доходов, рост инвестиций, рост бюджета. Хотя мы из-за того, что многие предприятия в сложном положении, основной налог на прибыль не получаем.

Целый ряд объектов строится - людям нужны школы, парки, дороги, больницы. Скоро начнем строительство большой поликлиники в Иглино - это примыкающий к городу населенный пункт на несколько десятков тысяч человек. В общем, нормальная жизнь. Не могу сказать, что нет проблем, но главное - экономику мы держим, социалку развиваем и фронту помогаем.

Радий Хабиров ответил на вопросы «Комсомольской правды». Фото: Азат Мухамедьянов

- Две задачи, которые ставит президент перед главами регионов, это сбережение народа и улучшение благосостояния людей.

- Вторая как-то неожиданно мне показалась сложнее. Сбережение народа - это что? Это хорошее здравоохранение, рост продолжительности жизни и снижение смертности. Средняя продолжительность жизни в республике подходит к 75 годам. Такого никогда не было. Но вот женщины живут 79-80, а мужчины – до 65. Дисбаланс. Мужчины безответственно к своему здоровью относятся.

Дальше. Смертность. Есть национальный проект, в нем показатели - снижение смертности от онкологии, от иных болезней, от отравления алкоголем, от самоубийств, дорожно-транспортных происшествий… Все показатели мы снижаем. Это настоящее сбережение. Такой показатель был (за него мне немножко стыдно было) - в 2018 или 2019 году я докладывал президенту, и он обратил внимание: у нас показатель младенческой смертности был 6,2. Сейчас - 2,3.

Мы подходим к моменту модернизации первичного звена здравоохранения. Поликлиники, ФАПы, амбулатории - завершим, наверное, к 2030 году. Мы только за год 6 поликлиник построили в наших районах.

- А демография?

- Мы неожиданно оказались по рождаемости на 7-м месте в Приволжском федеральном округе. А в России - на 44-м месте. Мы структурировали эту работу. Видим, что большая проблема – репродуктивное здоровье. Надо помогать. Мы хотим туда немножко денег добавить. Это сразу несколько тысяч рождений.

Вот Узбекистан каждый год увеличивается на миллион человек. И у них нет материнского капитала, социальной поддержки… Я спросил у моего товарища, посла Узбекистана в России Ботиржона Закировича Асадова: «Как так?» Он говорит: «Когда у нас молодая семья появляется, и если через год у них нет ребенка, вокруг сразу начинают шептаться: не любят друг друга, плохо живут…» Сама общественная модель так построена. Вот и теперь находимся на пути построения такой модели, что много детей – это хорошо.

А посмотрите, что нам с Запада идет – пожить для себя, поздние браки. У них нормальные браки считаются в 40 лет. А в 40 лет какие дети? И «пожить для себя», вот этот институт – один ребенок, а еще чайлдфри (его пропаганда запрещена в России - ред.) - пытались нам навязать. Нам нужна своя суверенная модель общественного поведения.

НА МЕТРО ПО УФЕ?

- Вы 8 лет назад круто взялись за реформу транспорта. Что удалось достичь, а что не очень?

- Это была скорее не реформа, а глубокое наведение порядка в архаичной, очень грязной, коррумпированной системе. За это время мы купили 1500 новых автобусов разных классов - практически полностью обновили парк. Очень много было частного бизнеса, который покупал старенькие автобусы - намалеванные, кривые, косые. И только человек выходил, руку поднимал, к нему сразу, как коршуны, набрасывались эти ПАЗики. Я за системную, регулярную работу, чтобы все ходило, как часы.

Мы обновили и гаражи, построили общежитие для водителей. Запустили карту «Алга» - по ней большая скидка в транспорте. Это как в Москве «Тройка»…

Карта Алга. Фото: Минтранс РБ

- Есть даже «Тройка» «Комсомольская правда».

- А вот вторая в России идет наша карта «Алга». Мы по ней предоставляем еще дополнительные сервисы.

- Что не сделали и что сильно «фонит»?

Уфа растет, а социальная инфраструктура опаздывает. Дома понастроили, а люди приехали и начинается: «А где школа?», «Где ФАП?», «Дорогу проложите!». А как мы можем туда автобус пускать, если нет дороги. Или есть дорога уже, а у нас нет сил. Я с большим удовольствием пустил бы туда ответственный бизнес. Несколько компаний работают, я с ними на связи. Они говорят: экономика не складывается. А это значит нужно поднять тарифы. Тогда это ударит по карману людей. Нужен тонкий баланс. А «Башавтотранс» - это наша компания, и они такой тариф принимают и работают. Мы 100 автобусов купим в этом году, это существенно поможет.

Электротранспорт развиваем. У нас в Уфе нет метро, но мы ведем переговоры, хотим начать проработки. В свое время делали проектную документацию. Дай Бог, война завершится, ресурсы будут, и мы какие-то новые вещи будем делать.

ЭТО ВАМ НЕ ОБЩАГА

- В Уфе строится межвузовский студенческий кампус. Это большое подспорье и для науки, и для рождаемости…

- Абсолютно точно.

- Что в Башкирии по поводу науки есть прорывного?

- Наука, так же, как и мы все, испытывает трудности. Как бывало: сокращаются расходы и первыми начинали с науки. Мы стараемся этого не делать. У нас и вузы неплохо работают, и научные учреждения. Есть прорывные открытия, есть уже сформировавшиеся научные школы. Например, геномная школа. У нас было много мер поддержки. Какие-то мы подсократили, какие-то нет. Но в целом молодым людям комфортно заниматься наукой. Мы в свое время придумали такую вещь – улучшение жилищных условий аспирантов, научных исследователей. В этом году финансирование мы не заложили, а в следующем заложим. Хотя до этого три года мы либо компенсировали им аренду, либо первый взнос на ипотеку.

А кампус выполняет очень много функций. Мы, по сути, решим проблему общежитий для уфимских вузов. Это будет весьма комфортабельная возможность размещаться. Я был 5 лет студентом юрфака. У нас было 5-этажное общежитие: 1-й, 3-й, 5-й этажи – женский туалет в коридоре. Да, так жили. Сейчас хочется ребятам сделать лучше.

Кампус - это же и большая среда. Мы предусмотрели там и помещения по уходу за ребенком… Я, когда со студентами общаюсь, всегда говорю: главное, что вы в студенчестве должны сделать - это набрать компетенции, знания, но еще и встретить свою вторую половинку - потом будет сложнее.

Новый студенческий кампус больше похож на суперсовременный деловой центр с гостиницей. Фото: campusufa.ru

Раньше студенты могли о таком только мечтать - теперь это реальность. Фото: campusufa.ru

По планам, уже со второго семестра, то есть в январе, кампус примет первых студентов. Там будут читальные залы, коворкинги, дошкольное учреждение, 5 кафе. Будет среда для проведения форумов, больших мероприятий… Ну, представьте, 120 тысяч квадратных метров. Нескромно, наверное, но я считаю, что наш кампус будет самым лучшим.

ГЕРОИ

- Башкирия известна своими героями.

- Когда мы с главами других регионов собираемся где-то на совещании, в кулуарах общаемся. И главная тема - какие у кого практики помощи есть. Вот у нас 16 Героев. К сожалению, большинство посмертно. Мы их знаем, чтим. Но, это наши, наверное, путеводные звезды. А так, каждый, кто воевал - конечно, Герой.

У меня была такая мечта, и я ее реализовал - мы в нашем парке «Патриот» заложили мечеть и церковь. Они будут посвящены погибшим воинам. Я своим распоряжением создал комиссию по увековечению ратных и трудовых подвигов жителей республики во время СВО. Это забывать нельзя.

- Вы начали уже привлекать Героев к управлению?

- Конечно. У нас уже в Госсобрании есть депутаты - участники СВО. В этом году выборы в Горсовет - 4 ветерана пойдут туда. Мы будем выдвигать Героя России в депутаты Госдумы. У меня помощник - участник СВО. В администрации несколько ребят работает. Основная проблема не в том, что они не готовы. А в том, что даже те, кто проходят «Время героев», они еще не уволены из Вооруженных Сил. Это сложная процедура.

Большая организационная работа предстоит, когда все они вернутся с фронта.

- Вы часто бываете за ленточкой, разговариваете с бойцами. О чем они вам рассказывают?

- Я всегда, когда езжу к ребятам, конечно, гуманитарный конвой везу. Иногда садимся, чай пьем, о войне особо не говорим, просто житейский разговор. Но конечно, спрашиваю у них: «Чем помочь?» - «Всё есть». – «Что-то надо?» - «Всё есть». – «Что-то родным, близким передать надо?» - «Все хорошо». В общем, скромные ребята.

Командиры, да и сами ребята, конечно, просят FPV-дроны. Мы в республике производим их, они эффективно на поле боя себя показывают. Одним словом, просят все, связанное с войной в воздухе.

- Против России ведется война дронов, и, как бы ни была Уфа далеко от линии фронта, к вам долетает.

- Никогда не думал, что придется этим заниматься. Первый прилет был два года назад, на 9 Мая. В этом году уже было 25 атак. Мы точно понимаем, чем мы должны тут заниматься. Первое, что мы сделали - большая работа проведена была по укреплению пассивной безопасности: сетки, каменные габионы, которые закрывают ключевые узлы предприятий. Второе – формирование мобильных огневых групп - жители республики подписывают специальный контракт, они получают автомобиль повышенного класса проходимости, на нем турель из нескольких пулеметов, система наведения, система стрельбы. Они показали свою эффективность.

Но мы идем дальше. И переходим на зональную систему защиты - количество МОГов увеличиваем. В самое ближайшее время несколько сотен человек мы наберем на эту работу, обеспечим оружием и задачами.

СВОИ КОРНИ

- В России идет Год единства народов. В Башкирии уживаются совершенно прекрасно и русские, и башкиры, и другие национальности. У вас проходят какие-то специальные мероприятия?

- Я всегда об этом говорю: мы не моноэтничный регион. У нас живут русские, башкиры, татары, чуваши, марийцы, удмурты, мордва. У нас есть целые сельские районы, где население марийское, например, или чувашское.

Два раза в год мы проводим День национального костюма. Так приятно. Там и русские наряды, и украинские вышиванки, башкиры надевают свое, татары - свое. У людей большая тяга к прошлому, к этнографии, к традициям и обычаям. В этом безумном мире хочется всегда на что-то опереться. Вот в этой былинной старине эта опора есть.

- У молодежи культ Советского Союза, когда все было спокойнее, легче.

- Мы тоже скучаем по этому времени. Я молодежи всегда говорю: «Мне вас искренне жаль, потому что мы, мальчишки, росли в гораздо более спокойной среде». Мы понимали свою перспективу, понимали, что нужно делать. Понятно, идеального ничего не бывает, но Советский Союз дал нам спокойную жизнь.

ЗУБРЫ - ЭТО ЛИЧНОЕ

- Просили спросить. Как белорусские зубры у вас поживают?

- Хорошо! Главный показатель стада - это воспроизводство. Вот у нас уже пятеро телят есть. Еще две зубрихи ждут двух телят. Мы выиграли всероссийский конкурс, и на эти деньги купили еще одного зубра и пять зубрих. Среда обитания им подошла, спокойно перенесли зиму. Они начали плодиться, значит, все хорошо.

Зубров в Башкирию завезли из Белоруссии. И им тут очень понравилось. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

У меня сейчас другой вопрос. Мы в живую природу вводим другой элемент и надо быть очень осторожным. Я обратился в нашу Академию наук, и они дали заключение: несколько тысяч лет назад зубры здесь бегали ого-го, это их среда обитания. Но надо хорошо понимать предел этой работы. Время быстро проходит, и если стадо зубров будет несколько тысяч, что с ними делать будем? Они тогда будут выходить и на поля, ничего их не остановит.

Интересный проект. Если я сам себя спрошу: «Что ты хорошего сделал?», я себе с улыбкой скажу: «Я зубров привез и развел в Башкирии».

РЕСПУБЛИКА МУЗЕЕВ

- Представим, что у вас появилось два дня отпуска, никто вас не дергает, никто не звонит. Куда вы отправитесь?

- Иногда я два дня беру. Сажусь за руль, беру семью, детей, и мы просто выбираем какой-то район… У нас в каждом районе есть что-то интересное – исторический объект, культурный, природный. Вот в прошлые выходные мы ездили в Ишимбайский район, Гумеровское ущелье. Красивые очень места.

- Мы с утра сели в машину и поехали в Мавзолей Тура-хана. Великолепная дорога, волшебное место. Я предвижу большое будущее у него…

- Спасибо. Я тоже в это верю. Мы проект музея уже завершили. В этом году постараюсь начать строительство музея кочевых цивилизаций. Одним из элементов музея (это моя личная мечта) сделаем галерею с изображением лошади. Лошадь - один из главных элементов кочевой цивилизации. Мы уже начали.

Мавзолей Тура-хана - одна из туристических жемчужин Башкирии. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

- В России сейчас бум внутреннего туризма. Все друг к другу ездят в гости. Куда в Башкирии обязательно нужно съездить?

- Мы удовлетворим самые разные предпочтения.

Конечно, гастрономический туризм. В Уфу приехать, погулять, сходить в ресторан, в театр, посмотреть… просто порелаксировать. Другие города тоже представляют интерес. Тот же Бирск (старый русский купеческий город), Стерлитамак… У нас есть такой достаточно промышленный город – Благовещенск.

Но все-таки наша жемчужина – природа и лечение. Мы по количеству туристов в санаториях 5-е место в России занимаем. У нас много природных объектов: Гумеровское ущелье - пожалуйста, ковыльные степи на юге республики, леса, водопады, озера.

Есть национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства». По нему мы получили денег на субсидирование строительства глэмпингов. Они чем хороши? Они размещаются непосредственно рядом с этим природным или историческим объектом. Могу сказать, что в туристический сезон и предновогодние дни все забито.

- У вас превосходные музеи. Я была на выставке «Золото сарматов». Музей Шаляпина, Музей Арктики, Шульган-Таш. Музей Нуреева…

- А еще у нас очень сильные театральные труппы. На любой вкус – на татарском, русском, башкирском.

Нужно создавать инфраструктуру туризма. Я на своей шкуре испытал: несколько лет назад едешь на машине, и хочется же где-то остановиться, руки помыть… И вот ходили тогда, как говорится, в лесок. Мы приняли программу развития придорожного сервиса - заправиться, помыть машину, перекусить, что-то купить. Даже молельные комнаты есть, пеленальные.

Нужно было решать простые вещи, убитые дороги восстанавливать. Их было много на самом деле.

Очень важно стараться, чтобы из Уфы улетало как можно больше рейсов в зарубежные страны. Понятно, сейчас это невозможно, но до всех событий - в 2019 году мы открыли прямой рейс Уфа – Вена, Вена – Уфа. 3 часа – и ты гуляешь в Вене. Мы работали над открытием Тель-Авива, Милана, Франкфурта-на-Одере.

- Все вернется. Нас и Китай не обижает.

- У нас прямой рейс «Аэрофлот» выполняет. Или вот я недавно был по делам в Минске - ребенка прихватил, показал Минск. Следующая у меня цель – поехать в Узбекистан. Есть что посмотреть.

СПОКОЙНО! МЁД ЕСТЬ!

- Самый узнаваемый бренд – башкирский мед. Рассказывают, что пчелам тяжело, они, к сожалению, вымирают.

- Давайте сформулируем: просто появились новые угрозы для нашей пчелы - когда привозят нам другие пчелиные семьи. Вот сейчас Россельхознадзор пытается определить, и мы нашли поставки пчел из других регионов, узбекских пчел. Они просто отрабатывают сезон… Это вмешательство в нашу фауну, флору с очень плохими последствиями. Соответственно, страдает наша башкирская пчела.

Башкирский мед – самый узнаваемый бренд республики Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Второе. Современные формы ведения сельского хозяйства предполагают активное использование химии для борьбы с паразитами. Это вопрос наших постоянных консультаций с пчеловодами. У нас, если не ошибаюсь, более 200 тысяч людей занимаются пчеловодством - практически все заставлено маленькими выездными пасеками. Надо с ними говорить, стараться, чтобы мы пчелу не убивали.

Тем не менее, где-то процентов на 10 рост производства у нас произошел, где-то 5,8 сотен тонн мы на-гора даем. Это порядка 10% всего производства меда в России.

СУДЬБА САЛАВАТА

- Памятник Салавату Юлаеву. Ходят разные слухи, что поставить копию будет лучше…

- Нас, наверное, Всевышний оберегает. Если бы мы его не сняли, могла бы произойти беда. Он в таком полуразрушенном состоянии был. Чтобы нам его отреставрировать, нужно делать 60-70% новых элементов. Памятник очень сильно проржавел. Местами у него толщина 2 см, а местами - 0,5 см. Мы работаем с Академией художеств. Нам Василий Церетели говорил: «Мы можем отреставрировать старый, но на открытом воздухе он простоит всего 20-30 лет - никто не дает больше. Или отлить такой же из бронзы, как и задумывал его автор, но из экономии был сделан из чугуна. Тогда старый памятник можно восстановить и накрыть стеклянным саркофагом, поставить в другом месте и создать вокруг него музей.

Памятник Салавату Юлаеву оказался в очень плохом состоянии. Но он скоро возродится. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Мы же его всегда издалека видим. А я туда пришел, увидел – ладонь размером с меня. Копыто лошади - в радиусе, наверное, почти метр. Представляете, какой это памятник? Мы-то видим его наверху. Но когда у тебя есть возможность близко посмотреть, это очень интересно, это очень захватывает.

Люди достаточно эмоционально воспринимают все, связанное с ним. Нам пришлось много разъяснительной работы провести.

ГЛАВНОЕ - ЧТОБЫ ЧЕЛОВЕК БЫЛ ХОРОШИЙ

- Вы почти 8 лет у руля республики. С высоты своего опыта, какого главу вы хотите видеть после себя? И что вы планируете делать дальше?

- Начнем со второго вопроса. На такой должности есть особенность, что ты себе в некотором смысле не принадлежишь. Я себя считаю человеком президента. Буду исходить из того, где президент может меня видеть. Может получиться, что он скажет: Радий Фаритович, спасибо большое, всё, отдыхайте. Я бы с удовольствием пошел преподавать, писать научные статьи.

- А какой глава должен быть?

- Тоже не мне решать. Когда я принимаю кадровые решения, у меня два критерия: чтобы человек был не злой, нормальный, с хорошими качествами. И второй – профессиональные качества. Но бывает так, что я на профессиональные качества не смотрю. Потому что, если человек неглупый, он быстро обучается. Меня тоже никто не учил быть главой. А я образца 2018 года и сейчас – ну, совсем другой руководитель. Опыт с годами приходит. Поэтому компетенции, они появляются и рождаются, самое главное - человеческие качества.