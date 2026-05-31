Пока переговоры буксуют, в проливе летят снаряды: США и Иран зашли в тупик в попытке урегулировать конфликт

Иране утверждают, что Ормузский пролив является частью территориальных вод Исламской республики, поэтому она может принимать по нему любые решения. Фото: REUTERS.

Переговоры по урегулированию ситуации вокруг Ирана по-прежнему находятся в тупике. Вашингтон и Тегеран выступают с предложениями, которые полностью противоречат друг другу. Работа над меморандумом о взаимопонимании упирается в две основных нерешенных проблемы: контроль над Ормузским проливом и будущее иранской ядерной программы.

Американцы требуют вывоза из Ирана в США всего урана, обогащенного до 60%. Иранцы в ответ говорят, что если что-то и вывозить, то не в Штаты, а, например, в Китай. Но в принципе вообще уходят от конкретики по вопросу о продолжении своих ядерных работ.

Президент США считает иранские «вбросы» затяжкой времени и подумывает о возобновлении военной кампании. Фото: REUTERS.

Что касается Ормуза, то Вашингтон настаивает на его немедленном открытии для свободного судоходства в качестве международной водной магистрали. В Иране же утверждают, что пролив является частью территориальных вод Исламской республики, поэтому она может принимать по нему любые решения. Об одном из них только что объявил глава комитета иранского меджлиса (парламента) по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи. Он сказал, что торговые суда и танкеры России и Китая получат преимущественные права транзита, поскольку эти страны «всегда поддерживали Тегеран даже в самые сложные времена».

В крайнем случае Иран готов контролировать Ормуз на пару с Оманом, который находится на противоположном берегу пролива. И то лишь в том случае, если США снимут морскую блокаду иранских портов и уберут свои войска, направленные в регион для участия в операции «Эпическая ярость». В Омане дали понять, что обдумают этот выгодный вариант. Но Дональд Трамп, узнав о возможной сделке, зловеще предупредил: «Оман будет вести себя так же, как и все остальные, или нам придется его взорвать».

В Тегеране между тем не упускают инициативу в переговорном процессе и озвучили еще одно неожиданное предложение. Оно предусматривает создание специальной комиссии по контролю за исполнением будущего американо-иранского соглашения. По мнению иранцев, она могла бы состоять из представителей Китая, России и Пакистана.

Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф (справа) и главнокомандующий силами обороны Пакистана, фельдмаршал Асим Мунир. Фото: REUTERS.

Трампу остается только реагировать. Как сообщает The New York Times, президент США считает иранские «вбросы» затяжкой времени и подумывает о возобновлении военной кампании. «Часы тикают», - заявил Дональд, обращаясь к Тегерану. Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф ответил на это не менее твердо: «Мы не одобрим ни одно соглашение, пока не будем уверены, что права иранского народа соблюдены».

Пока на высоком уровне идет эта словесная пикировка, в самом проливе летят снаряды, ракеты и дроны. США атаковали сухогруз под флагом Гамбии, который попытался прорвать блокаду иранских портов. Американская ракета ударила в машинное отделение судна и вывела его из строя. Сутки спустя уже американский танкер пытался пройти через Ормузский пролив, отключив транспондер. Иранцы его обстреляли и вынудили повернуть назад. В ответ США разнесли в пыль станцию управления дронами на территории крупного иранского порта Бендер-Аббаса.

Иран в долгу не остался. Как сообщил Bloomberg, в субботу, 30 мая иранская ракета ударила по американской авиабазе Али-аль-Салем в Кувейте. Несколько военнослужащих США получили ранения. Также был уничтожен стоявший на базе беспилотник MQ-9 Reaper. Еще два таких же получили повреждения. Каждый из них стоит около 30 млн долларов.

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