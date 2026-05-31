Хрупкость и сила: певица Жасмин представила инклюзивный проект «Шаривари» для особенных детей и студентов циркового училища

Певица Жасмин представила инклюзивный проект «Шаривари» для особенных детей. Фото: Пресс-служба певицы Жасмин

Цирк — это смех, радость, фокусы, мастерство на грани невероятного и, конечно, чудеса. А как еще можно назвать то, что произошло в постановке «Шаривари». Здесь дети, которым из-за болезни трудно ходить, брать предметы в руки, превратились в акробатов и силачей, научились летать под куполом и исполнять трюки.

Новый инклюзивный проект, созданный по инициативе заслуженной артистки России, народной артистки Дагестана, певицы Жасмин, показали 31 мая накануне Дня защиты детей на манеже Государственного училища циркового и эстрадного искусства им. М. Н. Румянцева (Карандаша).

Спектакль «Шаривари» объединил на одной сцене больше 70 участников — детей с особенностями развития, их нейротипичных сверстников из студии «Сны Алисы» и студентов циркового училища. Спектакль «Шаривари» поддержал Росгосцирк, известные артисты, в том числе братья Запашные.

На сцене — летающие бабочки, светящиеся браслеты, дождь из конфетти и финальный «Парад планет», когда все выходили при свете софитов плечом к плечу. Эти символы — о хрупкости и силе. В этом спектакле нет «особенных» и «обычных» — есть только артисты, которые учатся творить вместе.

Фото: Пресс-служба певицы Жасмин

По словам идейного вдохновителя спектакля, певицы Жасмин, важным было показать, что творчество создает пространство, где никто не чувствует себя чужим:

- Я цирк обожаю с детства, это воспоминания о сладкой вате, красочном шоу. Здесь душевно, зажигательно, здесь всегда хорошее настроение, здесь смех и радость. После инклюзивного спектакля «Буратино и золотой ключик» с музыкой Рыбникова, который мы делали в прошлом году, было ощущение, что такое сложно переплюнуть, уж слишком высокую планку мы подняли. Тогда пришла идея сделать цирковое представление. Я поверила в детей. Я убедилась, что они могут многое. На спектакле у меня были очень смешанные чувства. Я просто рыдала, по телу ходили мурашки от гордости за ребят. Спасибо им огромное за их труд.

Фото: Пресс-служба певицы Жасмин

Коляска 27-летнего Никиты Крошечникова обтянута синим бархатом со звездами, на лице — «космический» грим. У парня ДЦП, он практически не разговаривает и не ходит, но здесь у него большая роль — целой планеты.

- Мы из Долгопрудного, и изначально занимались в театральной студии. В прошлом году участвовали в инклюзивном спектакле «Буратино и Золотой ключик», но то была театральная постановка. Когда сказали, что новый спектакль будет в цирке, мы опешили - где наши дети - неходящие, неговорящие, и где цирк. Но все получилось! - говорит мама Никиты Оксана.

В постановке задействован и младший сын - шестилетний Дима. Он обычный ребенок и помогает брату. Например, в финальной сцене Никита выехал с братиком на коленях, а тот умело направлял инвалидное кресло.

- Этот спектакль очень помог им сблизиться, - добавляет мама.

Воздушная гимнастка Алиса Мудрова делала сальто в воздухе и отправляла зрителям воздушные поцелуи. Только когда она опустилась на сцену, стало понятно — под куполом была не профессиональная артистка. Алиса с трудом ходит, но летать — было ее мечтой. Теперь она воплотилась в жизнь.

Фото: Пресс-служба певицы Жасмин

На генеральном прогоне мальчик за моей спиной восхищённо сказал бабушке: «Я никогда не видел артистов в колясках на арене». Я подумала: мне уже пятьдесят, и в моём детстве подобного тоже не случалось. А сегодня моя дочь выступает в цирке на инвалидном кресле — улыбается, радуется, и мы будем ещё долго пересматривать фотографии этого счастливого момента, – делится мама Анастасии Тарасенко, выступающей на коляске.

Недавно Настя была и на концерте Жасмин, как могла подпевала и даже пыталась танцевать.

Для студентов циркового училища участие в таких постановках - это тоже возможность научиться поддержке, по-новому посмотреть на свою будущую профессию.

Артём Иевлев, студент первого курса циркового училища, 19 лет:

- С детства занимался акробатикой, хотел продвигаться дальше в этом направлении, поэтому поступил в цирковое. Я впервые участвую в таком проекте. И в нем необычно всё. Неподготовленные дети за достаточно короткий срок многому научились. Например, кувырок некоторые очень долго учат, а тут ребятам показали пару раз и они сразу освоили. Даже с плохо говорящими детьми мы находили общий язык через движение, жесты. И я видел, что они всё понимают, всему хотят научиться. Мне понравилось с ними общаться. В нашей сфере надо быть на позитиве и всегда подбадривать всех. Здесь этот принцип прекрасно работает.

Фото: Пресс-служба певицы Жасмин

Сама Жасмин признается, что знакомство с детьми с особенностями, их родителями помогло ей сделать удивительное открытие:

- Эти спектакли, наши встречи делают меня только лучше. Оказывается, мое сердце огромное. И любовь ко всем детям становится только больше. И, конечно, мы будем продолжать инклюзивные проекты, превращать детские мечты в реальную жизнь.

Жасмин второй год она развивает проект по созданию Центров инклюзивной культуры. В 2025 году вместе с композитором Алексеем Рыбниковым и артистами Центра искусств на Добрынинской было запущено театральное направление. Тогда появился музыкальный спектакль «Буратино и Золотой ключик», в котором приняли участие больше 60 детей, в том числе с особенностями развития. Постановка получила профессиональное признание и была отмечена премией «Музыкальное сердце театра». Проект также получил специальную награду «Большое сердце» журнала MODA topical. А в декабре 2025 года Жасмин стала лауреатом премии журнала HELLO! в номинации «За вклад в благотворительность».

Фото: Пресс-служба певицы Жасмин

В этом году Жасмин вместе с Росгосцирком инициировала специальную номинацию для талантливых коллективов, работающих в том числе и в инклюзивном направлении, на российских и международных фестивалях. Такие инициативы не только дают возможность выйти на сцену, но и выстраивают систему признания, благодаря которой и инклюзивные практики получают шанс стать частью профессионального циркового ландшафта.