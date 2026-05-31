Академик Роберт Нигматулин глядит на ситуацию в экономике критически. Фото: Shatokhina Natalia/NEWS.ru/globallookpress.com

«Россия в беде», - заявил в апреле на Московском экономическом форуме академик РАН, глава Института океанологии Роберт Нигматулин. Его пламенную речь, клеймящую проблемы в экономике, до сих пор обсуждают в соцсетях.

«Комсомолка» попыталась разобраться - что эта речь на самом деле может означать.

КРИТИКА

За десять минут своего выступления академик сыпал цифрами и громкими фразами. Ключевая ставка - высокая, инфляция - высокая, курьеров слишком много, ВВП не растет, инвестировать в Россию бизнес не хочет.

При этом руководству экономического блока страны, которое Нигматулин предлагал гнать взашей, удается справляться с санкционной удавкой Запада и стабильно выполнять все социальные обязательства государства.

Никто не отрицает - время сегодня непростое. Проблем у страны много. Выросли расходы на оборону и безопасность. Запад старается нас отрезать от внешних рынков. И в такие сложные периоды можно вести себя по-разному.

Можно плыть по течению и ничего не делать, что рано или поздно, конечно, кончится плохо.

Можно засучить рукава, сжать зубы и развязывать тугие экономические узлы, работать, решать, пробивать. И уж точно не расслабляться, не вредить стране и друг другу. Всем сейчас нужны понимание и поддержка.

А можно пытаться сыграть на сложностях, чтобы поймать карася пожирнее, петуха поголосистей, пока все впряглись в общий невод. Заполучить собственные дивиденды, растолкав остальных. Чем тогда это отличается от какого-нибудь вороватого генерала или чиновника, запустившего лапу в оборонный заказ, пока наша армия воюет? Только тем, что таких генералов и даже губернаторов сегодня, невзирая на погоны и чины, отправляют за решетку. А ученого кто же заподозрит? Да еще после яркой критики - кто рискнет одернуть?

Впрочем, давайте оглянемся на зигзаги научного пути почтенного 85-летнего академика и возможные причины его разгромной речи на экономическом форуме.

НЕОБЫЧНЫЙ ПАТРИОТ

Обратимся к биографии Роберта Искандровича Нигматулина. Потомственный ученый, окончивший мехмат МГУ. В советские годы Академия наук СССР дважды назначала его руководителем крупных институтов, а в 1991 году Нигматулин избран академиком РАН.

В кризисный для страны момент перед ученым становится выбор: продолжать работать на благо России или уехать на Запад. С 1994-го по 2005-й Нигматулин преподает в элитных вузах США, Франции и Великобритании.

На Западе получается очень удачно устроить детей: к тому моменту окончивший МГУ сын Тагир получает докторскую степень уже в Ренсселаеровском политехническом институте. Здесь же позже работает в департаменте ядерной инженерии. Дочь Карима учится в США с девяти лет: элитная школа Albany Academy for Girls, Принстонский университет, диссертация - в престижном Массачусетском технологическом институте. Стоить такое обучение может от 27 тыс. до 82 тыс. долларов в год. И это только на одного ребенка! В сумме - не меньше полумиллиона долларов…

Дочь академика Карима Нигматулина, отучившись в США, работала в команде Билла Гейтса (в центре). Фото: Ryan Matthew SmithRyan Matthew Smith

Отучившись среди отпрысков американского истеблишмента, Карима Нигматулина попадает в команду Билла Гейтса. На проекте Intellectual Ventures занимается математическим моделированием распространения пандемий. Чуть позже финансирование именно этих исследований ляжет в основу теории, что миллиардер причастен к созданию пандемии COVID-19. И на проекте Карима явно не последний человек - девушка безоблачно улыбается на фотографиях рядом с создателем Microsoft, бережно храня тайну своих исследований.

Спустя несколько лет вокруг компаний, финансируемых Гейтсом, один за другим начнут вспыхивать скандалы. Его имя будет мелькать и в связи с вирусом Эболы, а о причастности Гейтса к «непреднамеренной» мутации комаров, распространивших вирус Зика, заговорят Daily Mail, Fox News и другие крупнейшие СМИ планеты. В конце концов Билла назовут главным идеологом теории «депопуляции», то есть искусственного контроля населения планеты через распространение вирусов, ограничение доступа к вакцинам и генно-модифицированные продукты.

Саму Кариму Нигматулину за выдающиеся достижения в ее работе пригласят попробовать свои силы в ядерной лаборатории в Лос-Аламосе. Это знаменитый центр, занимающийся секретными военными разработками - именно здесь была создана первая ядерная бомба. И именно здесь дочь Роберта Нигматулина занималась, по собственным словам, «несекретными исследованиями в области медицины»…

ВНЕЗАПНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ

В конце нулевых - начале десятых члены ученой семьи по очереди внезапно решают отказаться от продолжения своих научных изысканий на Западе и вернуться в Россию. «Многие знакомые на меня смотрели как на сумасшедшую - бросить такую перспективную работу», - откровенничала Карима в интервью в 2013 году. Но устраиваются Нигматулины, вероятно, не без помощи влияния с Запада комфортно: сын Тагир возглавлял департамент московского подразделения General Electric Oil & Gas, затем руководил одним из подразделений «Газпром энергохолдинга».

Карима занимала высокие должности во властных структурах, несмотря на имеющееся у нее российско-американское двойное гражданство.

В 2016 году дочь Роберта Нигматулина вышла замуж за Павла Мащицкого - сына олигарха и миллиардера Виталия Мащицкого. Их свадьба в Барвихе попала в список самых роскошных по версии Forbes: вместе со сливками шоу-бизнеса гуляли под Лободу, Лепса, Елку… С тех пор Карима Нигматулина возглавляет основные структуры в империи Мащицких. Кстати, очень любопытно, что против «алюминиевого олигарха» Запад до сих пор не ввел никаких санкций.

Сам Роберт Нигматулин в 2006 году становится директором Института океанологии РАН. Спустя 11 лет, в 2017-м, пересаживается в кресло научного руководителя института. За двадцать лет деятельность института сопровождало немало скандалов. В 2022-м выдвигается на пост главы Академии наук, но по очевидным обстоятельствам его кандидатура не проходит согласование в правительстве. В 2023 году его Институт океанологии срывает экспедиционный сезон. Годом позже президент Курчатовского института Михаил Ковальчук заявляет, что академик Нигматулин неспособен эффективно распоряжаться ресурсами РАН: «великий институт мельчает».

ТОВАРИЩИ УЧЕНЫЕ

Возвращаемся к кульминации - теперь предположить, почему в расчетах Нигматулина Россия оказалась в беде, может каждый. Что же он предлагает с этим делать?

- Теперь к его главному предложению - возродить так называемые опорные институты, которые вместе с РАН (где Нигматулин трудится в Институте океанологии) будут согласовывать все основные решения госкорпораций. Именно этот пункт и объясняет всю остальную пламенную речь - товарищам академикам просто захотелось больше влияния, а значит, и денег, - так оценили выступление академика политические эксперты.

Еще Нигматулин требует остановить все «мегастройки» в стране и прекратить взимать налоги с производственников. Если мы правильно понимаем, это значит, нужно освободить от налогов таких миллиардеров, как «алюминиевый олигарх», напрямую связанный с его дочкой?

КСТАТИ

Не надо нас спасать

На Западе есть такая хорошая традиция - если хочешь уничтожить врага, начни его спасать. Так украинцы поверили в скачок своей экономики в светлое будущее, если пойдут за руку с Евросоюзом, так было в нулевых в Грузии. Так же сегодня мечтают покончить и с Россией. Мечтают, потому что экономика наша, пусть и не идеальна, но выстояла - назло Западу.

Поэтому, когда в публичном пространстве появляется новый человек, кричащий: «Россия в беде!», сначала лучше проверить его биографию. Понять, за что он борется. Вспомнить, что чем больше у ВСУ будет проблем на передовой, тем больше будет «спасителей».

Вспомнить - и сделать выводы.