Трамп растолстел, но очень умный: Президент США прошел диспансеризацию

Трамп прошел очередное плановое обследование в Военном медицинском центре Уолтера Рида, где его придирчиво осмотрели 22 специалиста разных врачебных специальностей. Фото: REUTERS.

Через две недели Дональду Трампу стукнет 80 лет. Готовясь к юбилею, президент не устает повторять, что в отличие от своего предшественника Джо Байдена он в этом возрасте здоров как бык, а главное - обладает просто запредельно высоким интеллектом.

Только что лидер нации прошел очередное плановое обследование в Военном медицинском центре Уолтера Рида, где его придирчиво осмотрели 22 специалиста разных врачебных специальностей. Выяснилось, что за год Дональд поправился на 6 кг и теперь весит 108 кило (вот оно - безрассудное ежедневное поглощение колы и чизбургеров). Впрочем, при росте 191 см и с индексом массы тела в 29,7 при пороге ожирения в 30 такой «привес» не слишком сказался на общем здоровье хозяина Белого дома. Тем не менее медики порекомендовали VIP-пациенту в дальнейшем соблюдать диету, больше двигаться (не только на полях для гольфа) и иногда принимать аспирин в профилактических целях.

В остальном у Дональда все нормально: компьютерная томография органов, онкологические скрининги и другие проверки показали, что работа сердца, легких и нервной системы соответствует норме.

Трамп с особой гордостью сообщил в специальном заявлении, что блестяще прошел тест на интеллект. Мол, все намеки на его странное поведение и изменения в психике - бессовестный поклеп. «В отличие от других президентов США, ни один из которых никогда не проходил одобренный, сложный когнитивный тест, я набрал идеальный результат 30 из 30 баллов (120 правильных ответов из 120 заданных вопросов!), что считается экстремально высоким уровнем интеллекта», - похвастался Трамп.

Видимо, президента не спросили, почему Америка вопреки его обещаниям все никак не станет снова великой. А то бы результаты теста точно оказались подпорченными.