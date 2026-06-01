Ролевое управление: На что обратить внимание, выбирая автомобиль, и какие авто кому лучше подходят

Начинающим водителям стоит присмотреться к моделям, к которым легко найти запчасти по приемлемым ценам. Фото: SofikoS/Shutterstock/Fotodom

Машина - слишком дорогая покупка, чтобы делать ее импульсивно, не взвесив обстоятельно все за и против. Правда, и советы из серии «что выбрать?» часто бывают бессмысленными, потому что при прочих равных все часто упирается в два момента.

Первый - бюджет. Тут сколько ни нахваливай преимущества 7-местных кроссоверов для семьи с тремя и более детьми, но если денег у этой семьи хватает лишь на голую «Гранту», она «Гранту» и купит.

А второй - личные хотелки владельца. Например, в плане дизайна, или конкретного бренда, или страны происхождения машины.

Но если отбросить эмоции и сосредоточиться на прагматизме, то можно выделить ряд базовых качеств, свойственных определенным машинам, которые делают их более подходящими для тех или иных покупателей.

Итак, кому что подходит?

МОЛОДЕЖЬ

В данном случае люди в возрасте до 25 лет (плюс-минус), без детей, часто неженатые (то есть большую часть времени проводят в машине одни). Только получившие права либо имеющие незначительный опыт вождения.

Что важно в машине. Надежность, простота конструкции, ремонтопригодность и наличие недорогих запчастей. Что, скорее всего, не нужно - мощный двигатель и высокая максимальная скорость.

- Даже если бюджет позволяет, не стоит сразу покупать «суперкар». Чем мощнее и быстрее машина, тем она опаснее. К тому же неопытных водителей такие авто иногда «подстрекают» на мелкое «хулиганство», а последствия «хулиганства» приводят к авариям, - предупреждает автоэксперт Андрей Ломанов.

Важна и простота конструкции, а также стоимость запчастей. Конечно, нельзя брать машину по принципу «все равно разобью, так что куплю что попроще», с таким настроем в принципе не стоит садиться за руль. Но надо понимать, что вероятность ДТП у молодых водителей в первые годы после получения прав статистически существенно выше, чем у опытных автовладельцев.

- Так что настоятельно рекомендую изучить цены на «набор жестянщика» - передний бампер, капот, фары и решетку радиатора, - говорит вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. - И не рекомендую покупать что-то яркое в плане дизайна - за этот вычурный дизайн, случись что неприятное, как раз придется переплатить.

Что можно посоветовать

BELGEE X50

Белорусский брат-близнец Geely Coolray. Компактный кроссовер давно полюбился россиянам за хорошую управляемость (сказывается родословная Geely, которая свои машины строит на платформе Volvo), достойную динамику и неприхотливость в обслуживании. Их популярность в парках такси и каршеринга - яркое тому доказательство.

Начальная цена: 2 079 990 рублей.

HAVAL JOLION

«Джолион» уже несколько лет является самой популярной иномаркой в России. Во многом из-за доступной цены (сопоставимой со стоимостью «Весты»), а также наличия полного привода и… механической коробки передач (что, кстати, по нынешним временам уже редкость, но все еще остается возможностью дополнительно сэкономить при покупке машины). При этом главный хит Haval достаточно просторен, чтобы возить и семью, и шумную компанию.

Начальная цена: 2 049 990 рублей.

SOLARIS HC

По сути - прекрасно известный нам Hyundai Solaris, сборку которого возобновили в Санкт-Петербурге из оставшихся после ухода корейцев машинокомплектов. Проверенный, надежный, популярный в народе седан. Альтернативный вариант - Solaris KRS. Он же Kia Rio. Технически - брат-близнец «Соляриса», но с другим дизайном. И, кстати, чуть дешевле - от 2,25 млн рублей.

Начальная цена: 2 440 000 рублей.

ДЕВУШКИ И ЖЕНЩИНЫ

О ком речь. Конечно, о прекрасной половине человечества.

Что важно в машине. Будем исходить из того, что девушка либо не замужем, либо это вторая машина в семье. То есть детей возить тоже можно, но, скажем так, не гурьбой. А сам автомобиль - он больше для себя любимой.

- А фен, интересно, здесь есть? Фото: Сергей ПЕТРОВ/NEWS.ru/globallookpress.com

И тут, разумеется, важен дизайн - чтобы был ярким и эффектным. Ведь хочется приковывать к себе взгляды, даже когда ты за рулем.

- Но и про функционал забывать не стоит, - считает Антон Шапарин. - Так что нужен кроссовер - с высоким дорожным просветом и (или) полным приводом. Мы все-таки живем в стране, где суровые беспощадные зимы. И если мужчина может толкнуть застрявшую машину либо ее откопать, то девушкам это сделать труднее.

Что можно посоветовать

JETOUR DASHING

Старожил (дебютировал в 2022 году) и главный хит бренда в России. Популярный как раз среди девушек - во многом из-за дизайна. Комфортен, удобен и неприхотлив. Плюс статус марки как одного из премиальных суббрендов империи Chery не сильно отражается на цене.

Начальная цена: 2 159 900 рублей.

OMODA C5

Еще один хит, который пару месяцев назад пережил обновление: сейчас в России стартовали продажи C5 второго поколения. С еще более яркой, футуристичной внешностью, а именно она и сделала имя «Омоде».

Весь необходимый набор - комфортная управляемость, полный привод (опционально), достаточный простор в салоне и в багажнике для поездок с детьми - прилагается.

Начальная цена: 2 279 000 рублей.

MAZDA CX-5

Сенсация российского рынка в начале текущего года - поставки санкционных «Мазд» из Китая достигли объемов, которые в моменте закинули кроссовер CX-5 в топ-10 самых популярных моделей в России (в январе - феврале).

Впрочем, любовь россиян - особенно наших прекрасных половинок - конкретно к этой машине известна давно. И основана не только на внешности, но и на комфортной управляемости и каноничной надежности.

Начальная цена: 3 190 000 рублей.

АКТИВНЫЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ

О ком речь. Как правило, это мужчины, любящие выбраться на охоту/рыбалку. И активные туристы, готовые ездить не только по трассам, но и по грунтовкам, полям, горам и барханам. В эту же категорию можно включить людей, живущих за городом. Перевозить садовый инвентарь, мешки с керамзитом и прочее всякое нужное в подсобном хозяйстве им приходится чаще.

Там, где «нет дорог, а есть направления», главное качество автомобиля - проходимость. Фото: alleks19760526/Shutterstock/Fotodom

Что важно в машине. Конечно, проходимость! Высокий клиренс и полный привод (пусть даже не постоянный, а подключаемый) очень пригодятся. Как и пластиковый обвес снизу - чтобы не так жалко было поцарапать кузов.

Что можно посоветовать

JETOUR T2

Выйдя на рынок России в 2024 году, Jetour T2 быстро набрал популярность, став одним из главных бестселлеров марки (а марка входит в топ-10 продаж). И брутальный дизайн в стиле «кубика на колесах» - только одна из составляющих успеха. Модель действительно заточена под бездорожье и активный отдых. Мощный мотор, обилие поручней/подножек и даже наличие своеобразного походного набора в двери багажника (подстаканники, мини-столик, розетки) делают ее отличным вариантом для выездов на природу, охоту, рыбалку. При всем при этом в городе на Т2 тоже комфортно, да и просторный салон вполне позволяет использовать автомобиль как семейный.

Начальная цена: 3 699 000 рублей.

HAVAL DARGO

В принципе сюда можно впихнуть всю линейку Pro бренда Haval - от H3 до H9. Те же формы кузова, тот же солидный дорожный просвет, наличие полного привода… Но Dargo лучше заточен под городские условия - возможно, поэтому, несмотря на общий стиль дизайна, его включили в серию City. При этом и на бездорожье не спасует. А локализация за счет сборки на тульском заводе позволила снизить цену до уровня лучшего предложения в своем классе среди похожих машин.

Начальная цена: 3 199 000 рублей.

TANK 300

Особенность «Танков» - рамный кузов, постоянный полный привод, наличие «понижайки»… В общем, полный набор классического вездехода, а не мимикрирующего под него городского паркетника. Tank 300 при этом самый доступный внедорожник бренда, поэтому и самый популярный. Подобных предложений в России немного, а надежность и неубиваемость «Танков» уже создала марке хорошую репутацию. Одна беда - даже самый доступный «Танк» все равно стоит 4 млн рублей…

Начальная цена: 3 999 000 рублей.

СЕМЬИ ИЗ ТРЕХ ЧЕЛОВЕК

Молодые супруги (не старше 35 лет) с одним ребенком дошкольного или младшего школьного возраста. В плане опыта и стажа они могут не отличаться от предыдущей группы «Молодежь». И это также может быть первая машина в семье.

Что важно в машине. В первую очередь - безопасность. А также просторный багажник. Седан здесь вряд ли подойдет, особенно если ребенок - грудничок и есть необходимость возить с собой люльку-коляску. А универсалов на нашем рынке, считайте, и нет (исключение - Lada Vesta). Так что остаются кроссоверы, но на размер пространства за задним сиденьем придется обратить внимание - его хватает не у всех.

- И даже если люлька-коляска уже не нужна, до 7 лет ребенок должен ездить только в специальном кресле (потом можно использовать «бустер»). А оно тоже громоздкое, и его не везде легко впихнуть, - отмечает Антон Шапарин. - Точно не стоит тратиться на дорогие материалы отделки. Тут чем проще, чем лучше. Ведь маленькие дети - это постоянно испачканный салон. Чем легче его отмывать (не затирая и не портя при этом обивку сидений), тем лучше. А кожа и замша быстро придут в негодность.

Что можно посоветовать

TENET T4

Сборку кроссоверов Tenet начали летом прошлого года на бывшем заводе Volkswagen в Калуге. Сам российский бренд - плод сотрудничества холдинга АГР (которому ныне принадлежит предприятие) и китайского концерна Defetoo. Сам Tenet фактически сменил у нас Chery, заодно заняв его место в топ-3 самых популярных брендов российского рынка. А Т4 - его самая доступная модель. Правда, за 2 миллиона рублей предлагается версия со скромным 113-сильным мотором и «механикой», но и вариант с двигателем на 147 л. с. и роботом не сильно дороже (от 2 185 000 руб.).

Начальная цена: 2 039 000 рублей.

GEELY CITYRAY

Даже с возвращением модели Coolray Cityray остается самым доступным кроссовером Geely в России. Притом что он больше, чуть лучше оснащен, а технически снабжен тем же двигателем и коробкой передач (7-ступенчатый робот). В плюсах и яркий дизайн.

Начальная цена: 2 579 990 рублей.

BELGEE X70

Семейный кроссовер - копия Geely Atlas предыдущего поколения. Впрочем, минувшей осенью Belgee X70 пережил рестайлинг, так что и старичком его не назовешь. При этом он заметно дешевле китайских аналогов.

Из главных преимуществ - помимо просторного салона и наличия полного привода (за отдельные деньги) - проверенная конструкция, простота в ремонте и репутация в целом очень надежной машины.

Начальная цена: 2 499 990 рублей.

СЕМЬИ С ДВУМЯ И БОЛЕЕ ДЕТЬМИ

Даже с двумя чадами, которых регулярно приходится возить в поликлиники, на кружки и в спортивные секции (не говоря уже о выездах на природу, на дачу или путешествиях в другие города), в обычной машине разместиться сложнее. С тремя - почти нереально. Ведь три детских кресла на задний диван не поставишь. И значит, либо одному из родителей придется ютиться между двумя детьми в крайне неудобном положении и в очень тесном пространстве (поскольку переднее кресло будет занято третьим ребенком), либо… стоит подобрать что-нибудь семиместное.

Для семьи с детьми семиместное авто - самое то! Фото: AS photo family/Shutterstock/Fotodom

Что важно в машине.

- Идеально, конечно, подойдет минивэн. Но доступных предложений в России попросту нет, - разводит руками Антон Шапарин. - Рассматривать УАЗ-«буханку» мы не будем по понятным причинам. Так что семиместные кроссоверы - по сути, идеальный вариант. Остальные требования те же - максимальный упор на безопасность. А вот переплачивать за всякие экраны в подголовниках передних кресел не стоит. Обычный планшет с задачей развлечения детей справится ничуть не хуже.

Что можно посоветовать

TENET T8

Флагман российской марки отличается стильным дизайном, наличием полного привода уже в базовой комплектации и довольно роскошным салоном. Да, он существенно дороже главного хита бренда - Tenet T7 (разница - примерно миллион рублей). Но в сегменте 7-местных полноразмерных кроссоверов с сопоставимым уровнем комплектации найти что-то дешевле непросто.

Начальная цена: 3 480 000 рублей.

GEELY OKAVANGO

Названный в честь реки в Южной Африке, семейный кроссовер Geely уже не так молод (модель вышла на рынок в 2022 году, хотя с тех пор пережила рестайлинг), но его популярность в России только растет. Как раз за счет 7-местной конфигурации. А главное - за счет внушительных габаритов. Даже при разложенном третьем ряде сидений у него остается просторный багажник, способный вместить весь нужный скарб для семейных поездок.

Начальная цена: 3 422 990 рублей.

CHANGAN CS75 PRO

Настоящий свежачок - продажи модели стартовали в России в апреле, а основная ставка сделана на цену: новинка Changan существенно дешевле конкурентов. Иконой стиля его не назвать, у того же «Чангана» есть машины куда выразительнее в плане дизайна. Но так ли это важно для семейного автомобиля?

Начальная цена: 2 775 000 рублей.

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