С 1 июня начинается прием заявлений на новую выплату для семей с двумя и более детьми. Фото: Studio Romantic/Shutterstock/Fotodom

Новая семейная выплата с 1 июня: кому положена, как оформить

С 1 июня начинается прием заявлений на новую выплату для семей с двумя и более детьми. На нее могут рассчитывать родители, которые работают и платят 13% подоходного налога, но зарабатывают при этом немного: среднедушевой доход в семье составляет не более 1,5 прожиточных минимума, установленных в регионе проживания (в Москве, например, среднедушевой прожиточный минимум составляет 25 342 рубля). В этом случае каждый из родителей (а также опекунов или усыновителей) теперь раз в год вправе подать заявление. Государство компенсирует часть уплаченного в предыдущем году подоходного налога - 7% из 13%.

Фактически НДФЛ сокращается с 13% до 6%. Разницу между тем, что уплачено по ставке 13%, и тем, что надо было бы заплатить по ставке 6%, и вернут.

Это не так уж мало. Представим, что оба родителя за год заработали по 600 тысяч рублей (50 тысяч в месяц) каждый. С двумя детьми такая семья в большинстве регионов окажется в категории «доходы на уровне или чуть выше прожиточного минимума». При этом каждый родитель за год заплатил по 78 тысяч рублей подоходного налога (13% дохода). Теперь он 42 тысячи рублей получит обратно (78 тысяч минус 36 тысяч, которые надо заплатить при ставке в 6%). На двоих — 84 тысячи рублей. Вполне можно купить детям что-то необходимое из крупных вещей без всяких кредитов и затягивания поясов.

С 1 июня можно обращаться за выплатой по итогам 2025 года. Подать заявление надо до 1 октября 2026 года. Делается это через портал госуслуг (в электронного виде), многофункциональный центр (МФЦ) или территориальное отделение Социального фонда.

Чтобы выплату одобрили, должен выполняться ряд условий:

- в семье должно быть как минимум двое детей до 18 лет (или до 23-х, если ребенок обучается очно),

- кроме размера среднедушевого дохода учитывается еще и имущество семьи — критерии тут те же, что и при назначении единого детского пособия (скажем, если у семьи при небольшом доходе в собственности несколько квартир — то ни пособия, ни новой выплаты не назначат),

- у родителей и детей должно быть гражданство РФ и проживать они должны в России,

- у родителя, который обращается за выплатой, нет задолженности по алиментам (для тех случаев, когда он не живет с детьми).

Важный момент: выплату могут получить только те, кто в предыдущем году уплачивал именно НДФЛ (налог на доходы физических лиц, минимальная ставка по которому 13%). Скажем, самозанятые на новую выплату права не имеют, поскольку у них другой налоговый режим — они и так платят не больше 6% с дохода. Но если родитель в 2025 году работал по трудовому договору, а, скажем, с Нового года уволился и оформился как самозанятый — в этом году он заявление подать все равно может, ведь выплата будет за 2025 год.

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Регистрация на рейс по биометрии с 1 июня: в каких аэропортах действует, что нужно

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При этом не отменяется обязанность пассажира при досмотре предъявить документ, удостоверяющий личность. Так что паспорт с собой все равно иметь надо. Но, как предполагается, пассажиры, чьи данные есть в Единой биометрической системе (проверить, содержатся ли там ваши данные, можно через Госуслуги), хотя бы часть процедур будут проходить быстрее.

Не хотите участвовать в эксперименте? Тогда регистрацию и посадку в самолет, как и прежде, можно пройти по паспорту.

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Соблюдение ГОСТов добровольное. Предъявлять претензии к отелю, что он нарушает ГОСТ, можно лишь в том случае, если отель сам указал, что работает по ГОСТу.

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