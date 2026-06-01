И граф ведет служанку в кабинет: Какие сериалы посмотреть на этой неделе

Юристы кроют друг друга не матом - статьями законов. Фото: Кадр из сериала «Адвокаты», 2026

Адвокаты

Драмеди 16+

Серьезных сериалов про адвокатов пруд пруди, а смешных нет. Вернее, не было до сего момента. В «Адвокатах» героев двое: Людмила - отличный юрист компании «Юстасс» и зряшный наставник, и ее молодой ассистент Артем (довольно неожиданный тандем Екатерины Вилковой и Эдуарда Калимулина). Они лед и пламень, вместе они рубят дрова куда быстрее, чем поодиночке. Тем не менее каждый день распутывают заковыристые дела, нередко выбирая между совестью и соблазнительным гонораром. Кажется, у российских адвокатов вот-вот появятся свои супергерои...

Ситуацию усугубляет тот факт, что поставил сериал убойный тандем режиссеров: Анна Пармас (сценарист «Кококо», постановщик «Осторожно, модерн!» 18+, «Осторожно, Задов! или Похождения прапорщика» 18+, «Нереалити» 18+) и Леонид Тележинский (актер, сыгравший врача-сексоголика в «Аутсорсе» 18+, режиссер «Сеструхи-3» 16+).

KION, с 29 мая.

«Двойная жизнь Ми»

Девочка, которая поет (Милана Хаметова). Фото: Пресс-служба START/ИВИ

Музыкальное драмеди 12+

Как же хорошо, что на загнивающем Западе сняты тысячи ставших популярными сериалов! Заимствуй себе сюжеты, если совесть позволяет (а собственная фантазия не работает). Авторам «Двойной жизни...» совесть позволила дотянуться аж до диснеевского сериала «Ханна Монтана» про девочку, которая «обычная школьница днем и суперзвезда ночью». Там снималась целая Майли Сайрус, а у нас ставку сделали на Милану Хаметову. Эта 15-летняя певица абсолютно неизвестна взрослым, зато многие детсадовцы и младшие школьники знают ее хорошо (на пробу послушайте трек «Мама, купи песика»).

Милана играет себя - Милану. По сюжету ее отец Александр (Давид Манукян) заводит себе новую женщину - Анжелу Михайловну (София Каштанова). Она суровая чиновница и ненавидит поп-музыку и блогеров. Милане приходится скрывать свое увлечение сценой...

Иви, Start, с 4 июня.

«История его служанки»

Девочки, он к вам на 90 серий! (Матвей Лыков.) Фото: Кадр из сериала «История его служанки», 2026

Ретромелодрама 16+

Русских «Бриджертонов» 18+ заказывали? Продюсеры «Истории...» идут ва-банк и беззастенчиво используют в рекламной кампании хит от Netflix. Мол, так же круто, как у них, только на нашем материале.

...XIX век. Дворяне ведут роскошную праздную жизнь. В Москву с войны возвращается граф Николай Шереметев (Матвей Лыков). Он молод, хорош собой и завидный холостяк. По завещанию матери ему нужно жениться в течение года, иначе он потеряет наследство. Этот факт приводит в трепет сердца девиц на выданье и их расчетливых матерей.

Тем временем дворянам Авериным грозит разорение из-за карточного долга главы семьи. Его дочь Анна (Милана Бру) идет к графу Шереметеву и смеет просить о списании долга. Однако граф предлагает Анне год прослужить в его усадьбе…

В общем, налицо «Моя прекрасная няня» на старорусский лад. Снято аж 90 серий!

Иви, Start, со 2 июня.

Антонина ВЕТКИНА

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