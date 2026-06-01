«Дочь по полгода принимала антибиотики»

Даша стала кадетом. Фото: Архив семьи Крищиндюк

Даша Крищиндюк родилась здоровой. Но потом у нее появились полипы в носу. Врач, ее оперировавший, заподозрил муковисцидоз - при нем нарушается работа внешних желез.

- Даше было 9 лет, когда мы узнали диагноз. Стали понятны причины частых болей в животе, аллергии. В легких обнаружили синегнойную палочку, - рассказывает мама девочки Анна Владимировна.

Предложение врачей оформить инвалидность дочке стало для семьи страшным ударом. Жизнь девочки превратилась в обследования, ингаляции, капельницы... У Даши пострадали поджелудочная, печень, легкие. Изматывающая терапия особо не помогала, состояние ребенка медленно ухудшалось.

А когда Даше исполнилось 13 лет, в России появился фонд «Круг добра», спасающий детей с редкими и тяжелыми заболеваниями.

- «Круг добра» обеспечил нас эффективным лекарством, которого тогда не было в России. От нас потребовалось только собрать необходимые медицинские документы, что мы и сделали, - делится мама.

Уже три года бесперебойно фонд «Круг добра» обеспечивает лекарством Дашу. А улучшение состояния подтверждают обследования, которые она проходит регулярно. Девочка смогла даже осуществить мечту и поступить в кадетский класс! Нагрузки там серьезные, но наравне со своими сверстниками Даша смогла блестяще сдать все нормы ГТО. У нее даже две медали за точность стрельбы.

- Сейчас дочке 16 лет, она уже учится в колледже, ищет себя. Ей интересно многое. Очень любит бассейн. Тренер научил ее нырять и плавать под водой. А при ее диагнозе это еще и отличная тренировка для легких. От всей нашей семьи - поклон нашему президенту, который создал такой фонд в России, ведь лечение полностью изменило нашу жизнь, подарило надежду, - признается мама.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

В этом году фонду «Круг добра» исполнилось 5 лет. Он был создан Владимиром Путиным для помощи детям с тяжелыми и редкими болезнями. В его бюджет идет 2% от «налога на богатых». Помощь получили уже более 30 тысяч детей со 110 тяжелыми и редкими болезнями по всей России.