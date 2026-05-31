Герой спецоперации «Z» Сергей Алексашкин начал штурм с отвлекающего маневра

Гвардии старший лейтенант Сергей Алексашкин и старший лейтенант Евгений Раковский Фото: Минобороны РФ.

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе: рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, которые проявили характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«В сущности, нет ничего вреднее, и даже более – никто не может быть так жесток, как вредны и жестоки по результатам своих действий сентиментальные люди. Человек, любящий своих ближних, человек, ненавидящий войну, – должен добить врага, чтобы вслед за одной войной не началась другая», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А своих воинов учил: «Тот уже не хитрый, о ком все говорят, что он хитер»

НАПРАВИЛ УДАРНЫЕ ДРОНЫ ТОЧНО В ЦЕЛЬ

Старший лейтенант Евгений Раковский

«Старший лейтенант Евгений Раковский выполнял боевую задачу по уничтожению наземной техники противника с помощью ударных беспилотных летательных аппаратов.

Расчет войск беспилотных систем под командованием Раковского проводил разведку местности при помощи БПЛА. В ходе боевой работы было обнаружено скопление военной техники противника.

Сориентировавшись в обстановке, Евгений рассчитал расстояние до целей и отдал приказ направить ударные дроны в сторону противника. В результате грамотного руководства удалось поразить восемь блиндажей, два склада с имуществом и боеприпасами, три легкобронированных автомобиля, более десятка боевиков ВСУ, а также уничтожить три вражеских беспилотника, пытающихся контратаковать позиции расчета.

Профессиональные и грамотные действиям старшего лейтенанта Евгения Раковского способствовали успешному продвижению российских войск».

ПРОВЕЛ ОТВЛЕКАЮЩИЙ МАНЕВР

Гвардии старший лейтенант Сергей Алексашкин

«Командир штурмовой роты гвардии старший лейтенант Сергей Алексашкин выполнял боевую задачу по освобождению рубежей, занятых противником.

Организовав разведку вражеского оборонительного района, Алексашкин грамотно и профессионально спланировал штурм укрепленных позиций боевиков.

Умело используя результаты огневого поражения артиллерией и БПЛА, штурмовые группы под командованием Сергея, огнем из стрелкового оружия с ложных позиций в сочетании с отвлекающим маневром, выбили бойцов ВСУ с удерживаемых позиций.

В результате грамотных и решительных действий гвардии старшего лейтенанта Сергея Алексашкина, а также слаженных боевой работы штурмовой роты был захвачен опорный пункт противника. Кроме того, было подавлено четыре огневые точки, уничтожено до десятка боевиков и успешно отражены четыре контратаки противника».

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