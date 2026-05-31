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Общество31 мая 2026 20:51

Что изменится в жизни россиян в июне, как мошенники обманывают накануне ЕГЭ и откуда появилась Украина

Топ-10 самых прослушиваемых подкастов Радио «Комсомольская правда» [аудио]
Михаил НЕБЕРА
Топ-10 самых прослушиваемых подкастов Радио «Комсомольская правда»

Топ-10 самых прослушиваемых подкастов Радио «Комсомольская правда»

1 место. Зеленский планирует затянуть войну с Россией на 2-3 года и напасть на Белоруссию

2 место. Европа отказывается от переговоров с Россией

3 место. Настоящая история появления Украины

4 место. Сухопутный коридор в Крым под ударом - чем ответим?

5 место. Зачем Трампу мобилизация нации и «дружба» с Китаем

6 место. Будущее человечества: роботы в доме и на улице, ИИ-агенты и умное оружие

7 место. Налоговый кэшбэк, блокировки счетов и новые ГОСТы: что изменится в жизни россиян в июне

8 место. Мошенники обманывают школьников накануне ЕГЭ

9 место. SHAMAN спел с иноагентами Земфирой, Моргенштерном и Макаревичем

10 место. Британские ученые доказали бесполезность астрологии