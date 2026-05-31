Главком ВМФ России поздравил моряков Северного флота под льдами Арктики Фото: Минобороны РФ.

Поздравительная телеграмма адресована командованию, личному составу, экипажам и ветеранам Северного флота. В ней Главнокомандующий ВМФ России адмирал флота Александр Моисеев обращается к подчиненным:«Товарищи матросы и солдаты, старшины и сержанты, мичманы и прапорщики, товарищи офицеры, адмиралы и генералы! Дорогие ветераны! От себя лично и Военного совета Военно-Морского Флота поздравляю Вас, ветеранов, весь личный состав с 293-й годовщиной со Дня основания Северного флота!

Адмирал отметил, что в ходе спецоперации тысячи североморцев получили государственные и ведомственные награды.

Главком ВМФ России поздравил моряков Северного флота под льдами Арктики

«Северный флот сегодня – это мощная группировка сил, включающая ядерные силы, успешно выполняющая задачи в Мировом океане. Боевой потенциал флота постоянно растет за счет современного вооружения», - отметил он.

Главком ВМФ отдельно поблагодарил ветеранов за подвиги и вклад в передачу опыта, а также выразил признательность семьям военнослужащих за их «мужество и терпение»

«Спасибо за ваше мужество и терпение, Вы храните домашний очаг, пока Ваши близкие защищают Родину», - подчеркнул Александр Моисеев.

Командующий Северным флотом адмирал Константин Кабанцов отметил, что с учётом существующих вызовов и угроз силы и войска флота гарантированно обеспечивают безопасность в назначенной операционной зоне и выполняют комплекс задач по стратегическому сдерживанию.

«Высокой оценки заслуживают действия соединений и подразделений береговых войск флота, которые с начала спецоперации успешно решают задачи в составе армейских объединений группировок войск. Более 20 тысяч военнослужащих Северного флота отмечены государственными наградами, 22 воина-североморца удостоены звания Героя Российской Федерации», - уточнил адмирал Константин Кабанцов.

СПРАВКА «КП»

История Северного флота началась в Архангельске с создания русской эскадры в 1733 году. Особую роль флот сыграл в годы Великой Отечественной войны, проявив мужество и героизм, за что соединения и корабли были отмечены высокими наградами, а 12 из них стали «Гвардейскими». Современное поколение североморцев успешно выполняет задачи в Арктике. В ходе спецоперации военнослужащие флота демонстрируют беспримерную храбрость.

Особо отмечены наступательные действия морских пехотинцев 61-й отдельной гвардейской бригады.

Сегодня Северный флот – один из самых мощных флотов ВМФ России. На вооружении Северного флота уникальные корабли океанской зоны, в том числе фрегаты с гиперзвуковыми «Цирконами» и высокоточными «Калибрами», стратегические ракетоносцы проекта 667 БДРМ, крейсера стратегического назначения четвертого поколения проекта «Борей-А» и атомные подводные крейсеры проекта «Ясень-М», оснащенные высокоточным ракетным оружием большой дальности.

Подводными лодками флота непрерывно решаются задачи боевого патрулирования и боевого дежурства в Мировом океане и подо льдами Арктики.