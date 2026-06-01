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Политика1 июня 2026 2:00

Оператор дрона ВС РФ использовал минометный расчет как снайперскую винтовкувидео

Воздушная разведка ВС РФ вскрыла и ликвидировала противника во время подвоза боекомплекта и ротации
Александр БОЙКО
Оператор дрона ВС РФ использовал минометный расчет как снайперскую винтовку

Оператор дрона ВС РФ использовал минометный расчет как снайперскую винтовку

Расчеты минометов группировки «Восток» нанесли удар по позициям ВСУ в Запорожской области, ликвидировав опорные пункты и живую силу противника.

«Воздушная разведка с использованием БПЛА выявила перемещение резервов ВСУ в лесополосе. Оператор БПЛА с позывным «Мороз» отметил, что подозрения вызвал тот факт, что движение произошло в зоне работы вражеских средств РЭБ. Обнаруженные координаты были немедленно переданы минометным расчетам 38-й мотострелковой бригады, входящей в состав группировки «Восток»», - комментируют кадры в Минобороны России.

Оператор дрона ВС РФ использовал минометный расчет как снайперскую винтовку

Оперативное взаимодействие между операторами БПЛА и артиллеристами позволяет значительно сократить время от момента обнаружения цели до её уничтожения.

Командир минометного расчета с позывным «Ампер» подчеркнул важность такой прямой связи, уточнив, что ночью скорость реакции должна быть удвоена: «Работаем напрямую: оператор БПЛА передает координаты мне, а я — наводчику. Ночью действовать нужно в два раза быстрее. Вышли на позицию, навелись, отработали и свернулись. Миномет — это как снайперская винтовка. В ходе недавней работы воздушная разведка вскрыла подвоз боекомплекта и ротацию противника, эти цели мы отработали точно».

«В результате точного огневого поражения были уничтожены опорные пункты и укрывшаяся в них живая сила противника. Также пресечены попытки ВСУ провести ротацию и подвоз боекомплекта на передовые позиции», - отметили в военном ведомстве.