Оператор дрона ВС РФ использовал минометный расчет как снайперскую винтовку

Расчеты минометов группировки «Восток» нанесли удар по позициям ВСУ в Запорожской области, ликвидировав опорные пункты и живую силу противника.

«Воздушная разведка с использованием БПЛА выявила перемещение резервов ВСУ в лесополосе. Оператор БПЛА с позывным «Мороз» отметил, что подозрения вызвал тот факт, что движение произошло в зоне работы вражеских средств РЭБ. Обнаруженные координаты были немедленно переданы минометным расчетам 38-й мотострелковой бригады, входящей в состав группировки «Восток»», - комментируют кадры в Минобороны России.

Оператор дрона ВС РФ использовал минометный расчет как снайперскую винтовку

Оперативное взаимодействие между операторами БПЛА и артиллеристами позволяет значительно сократить время от момента обнаружения цели до её уничтожения.

Командир минометного расчета с позывным «Ампер» подчеркнул важность такой прямой связи, уточнив, что ночью скорость реакции должна быть удвоена: «Работаем напрямую: оператор БПЛА передает координаты мне, а я — наводчику. Ночью действовать нужно в два раза быстрее. Вышли на позицию, навелись, отработали и свернулись. Миномет — это как снайперская винтовка. В ходе недавней работы воздушная разведка вскрыла подвоз боекомплекта и ротацию противника, эти цели мы отработали точно».

«В результате точного огневого поражения были уничтожены опорные пункты и укрывшаяся в них живая сила противника. Также пресечены попытки ВСУ провести ротацию и подвоз боекомплекта на передовые позиции», - отметили в военном ведомстве.