Похудевшая на препаратах Ирина Горбачева снялась без одежды

Ирина Горбачева. Фото: Ольга УШКОВА.

Ирина Горбачева опубликовала в соцсетях фотографии, на которых она предстает обнаженной. 38-летняя актриса снялась в домашней обстановке без одежды. Звезда сериала «Чики» не скрывает, что пытается избавиться от лишнего веса с помощью российского препарата – аналога «Оземпика». На снимках она демонстрирует свою фигуру со всех сторон.

По словам актрисы, она худеет комплексно: принимает препарат под присмотром врачей, занимается спортом и соблюдает диету.

«Работа над телом для меня в первую очередь про здоровье. И чем глубже я в этом процессе, тем больше понимаю: это гораздо более комплексная история, чем просто цифра на весах или отражение в зеркале. Я и за эстетику тоже, но для меня она всегда про здоровое тело. Когда в нём есть сила, энергия и жизнь», - рассказала актриса.

Ирина снялась обнаженной. Фото: соцсети.

Ирина говорит, что не верит в «волшебные» таблетки, заставляющие человека похудеть, и говорит, что они работают только вместе со спортом и осознанным питанием.

«Препарат не делает что-то за тебя. Он влияет на ощущение голода и насыщения, помогает чуть по-другому выстраивать контакт с едой. Но дальше всё равно включаются питание, привычки и образ жизни, - говорит Горбачева. - Я вкладываюсь в себя осознанно и с полной отдачей. Через полгода хочу увидеть ту женщину, в которую сейчас вкладываюсь».

Ранее Ирина рассказывала о ранней менопаузе и лишнем весе.

«Я живу в менопаузе уже достаточно долго, потому что у меня нет яичников. Скорее всего, это произошло, когда умерла мама. Я в детском возрасте получила очень сильный стресс, и организм перестал развиваться. Я очень долго, до 14 лет, была плоская как доска. Ну то есть такое андрогинное существо: ни мальчик, ни девочка. А дальше нужно было понять, почему не идут месячные. Мы с бабушкой пришли к гинекологу, сделали обследование и поняли, что яичники не просвечиваются — их просто не видно.

Дальше была операция, потому что яичники не развивались и были полностью поражены опухолями, их невозможно было сохранить. Поэтому пришлось удалять оба яичника», - рассказывала актриса в интервью Иде Галич.

Ирина призналась, что из-за гормональной терапии сильно набрала вес. При росте 184 сантиметра она обычно весила 72 килограмма, но потом поправилась до 84 килограммов.